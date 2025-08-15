English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील पहिला सुपरहिट चित्रपट माहितीये का?; 15 ऑगस्टलाच झाला होता रिलीज, थिएटर्सबाहेर उसळली होती गर्दी

आज संपूर्ण देशात 79 वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात आहे. दरम्यान तुम्हाला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा पहिला हिट चित्रपट माहिती आहे का? या चित्रपटात एका दिग्गज गायकाने छोटी भूमिका निभावली होती.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 15, 2025, 02:52 PM IST
इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळवत आज भारताला 78 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. आज संपूर्ण देशभरात उत्साहाने स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात आहे. जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळत होतं, तेव्हा देशात एका वेगळाच उत्साह होता. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी 'शहनाई' नावाचा एक हिंदी चित्रपटही रिलीज झाला, जो स्वातंत्र्यपूर्व भारताचा पहिला सुपरहिट चित्रपट ठरला. 

काय होती शहनाई चित्रपटाची कथा?

'शहनाई' हा चित्रपट पी.एल. संतोषी दिग्दर्शित एक मुस्लिम ड्रामा होता. या चित्रपटात दिग्गज अभिनेते दिलीप कुमार यांचे भाऊ नासिर खान मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्यासोबत रेहाना अंजुम चौधरी, ज्यांना रेहाना म्हणून ओळखले जाते, आणि अभिनेत्री इंदुमती हे होते. ही कथा एका संघर्षशील मनोरंजक कलाकाराभोवती फिरते आणि त्याच्या चार मुली ज्यांच्या पत्नीला त्याच्या व्यवसायामुळे होणाऱ्या बदनामीची चिंता वाटते.

हा चित्रपट तेव्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला जेव्हा देशाच्या अनेक भागात दंगली होत होत्या आणि लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करत होते. पण इतक्या घडामोडी घडत असतानाही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला. तो पाहण्यासाठी लोक थिएटरबाहेर लांब रांगा लावून उभे होते. शहनाई हा 1947 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक होता. पण आजच्याप्रमाणे या चित्रपटाची एकूण कमाई किती होती याचे आकडे समोर आलेले नाहीत. 

कोणत्या गायकाने शहनाई चित्रपटात केलं काम?

या चित्रपटात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक मोठ्या नावांचा समावेश होता. दिग्गज गायक किशोर कुमार यांनी चित्रपटात एका पोलीस निरीक्षकाची भूमिका निभावली होती. यावेळी त्यांचं वय फक्त 18 होतं. याशिवाय अनेक कलाकारांनी चित्रपटात पाहुण्या कलाकाराची भूमिका निभावली होती. ज्यामध्ये वी एच देसाई आणि प्रसिद्ध विनोदी अभिनेते महमूद यांचे वडील मुमताज अली होते. 

शहनाई चित्रपटाने अनेकांचं आयुष्य रातोरात बदललं. या चित्रपटाने अभिनेत्री रेहाना यांचंही आयुष्य बदललं. त्यांनी यानंतर 4 ते 5 वर्षं अनेक चित्रपटांमधून आपला ठसा उमटवला. पण चित्रपटातील मुख्य अभिनेते नासिर खान यांचं नशीब चमकू शकलं नाही. आपले भाऊ दिलीप कुमार यांच्यासारखा स्टारडम त्यांना मिळाला नाही. 

