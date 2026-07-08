'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी'चा फर्स्ट लूक प्रदर्शित; राजकुमार रावचा लूक बघून सौरव गांगुलीची प्रतिक्रिया काय?

भारतीय क्रिकेटला नवी ओळख देणारे माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आयुष्यावर आधारित 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा फर्स्ट लूक अखेर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटात अभिनेता राजकुमार राव सौरव गांगुली यांची भूमिका साकारणार असून, पोस्टर समोर येताच सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. निर्मात्यांनी पोस्टरसोबतच चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे. 14 मे 2027 रोजी लाँग हॉलिडे वीकेंडच्या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.
फर्स्ट लूक पोस्टरमध्ये राजकुमार राव यांना 2002 मधील त्या अविस्मरणीय क्षणात दाखवण्यात आले आहे, जेव्हा नेटवेस्ट ट्रॉफी जिंकल्यानंतर सौरव गांगुली यांनी लॉर्ड्सच्या बाल्कनीत उभे राहून आपली जर्सी हवेत फडकावली होती. भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील हा सर्वात प्रतिष्ठित आणि भावनिक क्षण मानला जातो. गांगुली यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाच्या आक्रमक आणि निर्भय क्रिकेटची सुरुवात याच घटनेचे प्रतीक मानली जाते.
सौरव गांगुली यांनी स्वतः हा पोस्टर सोशल मीडियावर शेअर करत आनंद व्यक्त केला. त्यांनी पोस्टसोबत, "आजवर मिळालेली ही सर्वात खास वाढदिवसाची भेट आहे. आता चित्रपट पाहण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे," अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव करत चित्रपटासाठी उत्सुकता व्यक्त केली.
The Best Gift Ever! Can’t wait to see you play my cover drive! #RajkummarRao#Dada #DadaTheSouravGangulyStory #DadaFirstLook pic.twitter.com/TqHsWn2Eg8— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
राजकुमार राव यांनीही पोस्टर शेअर करत गांगुलींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. चाहत्यांकडून भरभरून प्रेम, तर काहींनी पोस्टरवर नाराजी व्यक्त केलीपोस्टर पाहिल्यानंतर अनेक क्रिकेटप्रेमींनी 2002 मधील नेटवेस्ट फायनलची आठवण काढली. एका चाहत्याने लिहिले की, "फ्लिंटॉफने मैदानावर शर्ट काढून साजरा केलेल्या सेलिब्रेशनला दादांनी लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतून दिलेले उत्तर आजही विसरणे अशक्य आहे. तो क्षण भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात अभिमानास्पद क्षणांपैकी एक आहे."
मात्र, काही नेटकऱ्यांना हा फर्स्ट लूक विशेष भावला नाही. पोस्टरची गुणवत्ता अपेक्षेप्रमाणे नसल्याची टीका काहींनी केली, तर काहींनी राजकुमार राव यांची निवड गांगुलींच्या भूमिकेसाठी योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. सोशल मीडियावर या पोस्टरबाबत सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.
'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' हा केवळ एका महान क्रिकेटपटूचा प्रवास नाही, तर भारतीय क्रिकेटच्या बदलत्या चेहऱ्याची कहाणी आहे. एका गुणी तरुण क्रिकेटपटूपासून भारतीय संघाच्या यशस्वी आणि प्रभावी कर्णधारापर्यंतचा त्यांचा संघर्ष, नेतृत्वगुण आणि जिद्द या चित्रपटातून उलगडणार आहे. भारतीय क्रिकेटला नवा आत्मविश्वास देणाऱ्या गांगुली यांच्या प्रवासातील अनेक महत्त्वाचे टप्पे यात पाहायला मिळणार आहेत.
या चित्रपटाचे दिग्दर्शन विक्रमादित्य मोटवानी यांनी केले असून, निर्मिती लव रंजन आणि अंकुर गर्ग यांनी केली आहे. टी-सीरीज, गुलशन कुमार, भूषण कुमार, डीबीएल आणि लव फिल्म्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार झालेला हा चित्रपट 14 मे 2027 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.