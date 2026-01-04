First AI generated Marathi Movie:संभाजीनगरच्या सुकन्या सावंतने बनवला पहिला मराठी AI सिनेमा

छत्रपती संभाजीनगरच्या सुकन्या सावंत यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत अनोखा इतिहास घडवला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांनी मराठीत पहिला AI चित्रपट साकारला आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली असून, इतिहास, तंत्रज्ञान आणि सर्जनशीलतेचा अनोखा संगम साधला आहे. चित्रपटाने मराठी सिनेसृष्टीला नवी दिशा देण्याची क्षमता दाखवली आहे.
सुकन्या सावंत छत्रपती संभाजीनगरातील कुंभेफळ येथील राहणाऱ्या आहेत. त्या MCA पदवीधर असून सध्या गृहिणी आहेत. त्यांचा एक चार ते साडेचार वर्षांचा मुलगा आहे. सुकन्या सांगतात की, आजकाल लहान मुलं मोबाईलपासून दूर राहू शकत नाहीत, पण त्यांना शैक्षणिक आणि मनोरंजक गोष्टी मोबाईल किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून दाखवता येऊ शकतात. 'माझ्या मुलीला इतिहास शिकवताना मला लक्षात आलं की, या वयात मुलांना चित्रपट आणि शॉर्ट फिल्म्सद्वारे माहिती देणे जास्त प्रभावी ठरते. यासाठी मी हा चित्रपट तयार केला आहे,' त्या म्हणतात.
सुकन्या सावंत यांनी सांगितले की, हा संपूर्ण चित्रपट त्यांनी मोबाईल आणि लॅपटॉपवर तयार केला आहे. या कामात त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांचा भरपूर आधार मिळाला; नवरा आणि सासूबाई यांनी देखील चित्रपट तयार करण्यासाठी मदत केली. त्या म्हणतात, 'चित्रपट तयार करण्यासाठी काही खर्च झाला, पण या चित्रपटाच्या महत्त्वापुढे तो खर्च काहीच नाही.'
चित्रपटाच्या निर्मितीत सुकन्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास लहान मुलांसाठी समजण्यास सोपा आणि मनोरंजक पद्धतीने सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी त्यांनी खूप अभ्यास केला, इतिहासविषयक पुस्तकं वाचली, ऐतिहासिक मुलाखती ऐकल्या आणि मोठ्या इतिहासकारांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रकल्प पूर्ण केला.
हा चित्रपट शॉर्ट फिल्मच्या स्वरूपात सादर केला जाणार असून लहान प्रेक्षकांसाठी विशेषतः तयार केला आहे. सुकन्या सावंत यांनी सांगितले की, हा चित्रपट मुलांना इतिहासाची माहिती देण्यास सोपा, आकर्षक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणारा माध्यम ठरेल.
शेवटी, सुकन्या सावंत यांनी माहिती दिली की, हा चित्रपट १२ जानेवारी रोजी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे मराठी सिनेसृष्टीला AI तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नवा दृष्टिकोन मिळाला असून, लहान प्रेक्षकांमध्ये शैक्षणिक आणि सर्जनशील सामग्रीची जोपासना करण्यास मदत होईल.