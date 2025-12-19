English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अक्षय खन्नाचं FA9LA हे एन्ट्री सॉन्ग गाणाऱ्या फ्लिपार्चीने अद्याप नाही पाहिला 'धुरंधर', 'हे' आहे कारण

'धुरंधर' चित्रपटाने रणवीर सिंगच्या दमदार अभिनय आणि अक्षय खन्नाच्या डेशिंग लूकमुळे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे.  सर्वाधिक आकर्षक बाब म्हणजे अक्षय खन्नाच्या एंट्रीचं गाणं आणि डान्स. तुम्हाला माहित आहे हे गाणं गाणाऱ्या flipparachiने अजून हा चित्रपट पाहिलाच नाही. कारण चकित करणरं. 

Updated: Dec 19, 2025, 04:48 PM IST
अक्षय खन्नाचं FA9LA हे एन्ट्री सॉन्ग गाणाऱ्या फ्लिपार्चीने अद्याप नाही पाहिला 'धुरंधर', 'हे' आहे कारण

अक्षय खन्नाच्या एंट्रीचं गाणं, FA9LA (फसला) हे असून ते सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहे. सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालणाऱ्या या गाण्याचा गायक बहरीनचा रॅपर हुसम असीम आहे. हुसनला त्याचे चाहते फ्लिपैराची असेही म्हणतात. बहरीन-मोरक्कन पार्श्वभूमीतून आलेला हुसम हा खलीज हिप-हॉपमधील आघाडीच्या गायकांपैकी एक आहे. तो आधुनिक बीट्ससह अरबी संगीताचे मिश्रण करुन जोरदार गाणी तयार करत असतो. हुसम असीमला अजूनही त्याला ग्लोबल हिट बनवणारा धुरंधर चित्रपट पाहाता आलेला नाही. याचं त्याला खूपच निराळं आहे.

भारतीयांसाठी असीमचा खास मेसेज
रॅपर हुसम असीम, ज्याला फ्लिपार्ची म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने त्याच्या भारतीय चाहत्यांसाठी एक खास मेसेज दिला आहे. त्याने इंस्टाग्रामवर त्याचा आनंद शेअर करत एका इन्फ्यएन्सरशी बोलतानाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे.  फ्लिपार्चीने सांगितले की "त्याचं गाणं भारतात व्हायरल होत आहे. याचा त्याला खूप आनंद होत आहे. हा आंनद शब्दात मांडण्या एवढा नाही." 

'हे' आहे नेमकं कारण?
धुरंधरच्या यशाचा डंका जगभर वाजत आहे पण काही गल्फ देशांमध्ये या चित्रपटावर बंदी असून तिथे या चित्रपटाचा विरोध केला जात आहे. या चित्रपटाची पटकथा ही त्या देशांमध्ये आक्षेपाहार्य आहे. अशात या चित्रापाटातील अक्षय खन्नाचंFA9LA हे एन्ट्री सॉन्ग गाणारा गल्फ देशातला रहिवासी आहे. हे गाणे तयार करणारा बहरीनमधील रॅपर फ्लिपेराचीला चित्रपट पाहता आलेला नाही. कारण सोपे आणि दुर्दैवी आहे.

थोडक्यात...
'धुरंधर' चित्रपटावर बहरीनसह आखाती देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे गायक हा बहुचर्चित चित्रपट पाहू शकला नाही.

