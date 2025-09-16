'ट्रेंड्स फॉलो करतो पण नियम पाळतो का?' प्रथमेश परबच्या पत्नीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

सध्या गुगल जेमिनीच्या AI Saree ट्रेंडने सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवर जोरदार धुमाकूळ घातला आहे. सामान्य नेटकऱ्यांसह अनेक कलाकार मंडळींनीही हा ट्रेंड फॉलो करत हटके फोटो शेअर केले आहेत. अशातच प्रथमेश परबची पत्नी क्षितिजा घोसाळकरने या ट्रेंडशी संबंधित एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. क्षितिजाने आपल्या व्हिडीओत सांगितले की, AI Saree ट्रेंडमधील एक फोटो तिने कव्हर फोटोसाठी वापरला होता. त्यानंतर तिने प्रेक्षकांना संबोधित करत म्हटले, 'कव्हर फोटो पाहून तुम्हालाही वाटलं असेल की, मी हा ट्रेंड फॉलो करते आहे. पण प्रत्यक्षात माझ्या मित्रांनी माझे फोटो एडिट करून पाठवले आहेत. हा ट्रेंड मला खूप आवडला. ट्रेंडमधून एखाद्या फोटोशूटसारखे कमाल फोटो पाहायला मिळत आहेत. पण त्याच वेळी मी एक किस्सा शेअर करणार आहे.' क्षितिजाने आपल्या अनुभवाचा किस्सा सांगताना सांगितले, 'मी ऑफिसवरून घरी येताना स्टेशनवर थांबले होते. खूप पाऊस पडत होता. स्टेशनवर बसले असताना दोन कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुली माझ्या जवळ बसल्या होत्या. त्या सध्याच्या ट्रेंड्स, फोटो आणि एडिट कसे करायचे यावर गप्पा मारत होत्या. अचानक त्यांची ट्रेन आली आणि पकडण्यासाठी त्या धावत गेल्या. त्यांच्याकडे एक कुरकऱ्यांचं पाकीट आणि कोल्ड्रिंक्सची छोटी बाटली होती, जी पूर्ण झालेली होती. तरीही त्या कचरा टाकण्यासाठी जवळ असलेल्या कचराकुंडीऐवजी प्लॅटफॉर्मवरच कचरा फेकून ट्रेन पकडून निघून गेल्या.' क्षितिजाने पुढे सांगितले, 'हे पाहून मला वाटले की आपण सोशल मीडियावर ट्रेंड्स फॉलो करतो तितकाच वेग आपण आपल्या खऱ्या आयुष्यातील सोपे नियम पाळायला दिला असता जसे की कचरा टाकू नये, वाहतुकीचे नियम पाळणे, वेळेचे पालन करणे किंवा इतरांना त्रास होऊ नये. इतके साधे नियम पाळले तरी खूप आहे. पण सध्या आपण फक्त सोशल मीडियावर दिसण्यासाठी ट्रेंड्स फॉलो करतो.' क्षितिजाने विचार उभारला, 'विचार करा, आपण सोशल मीडियावरील ट्रेंड्स ज्या वेगाने फॉलो करतो, तोच वेग आपण आपल्या खऱ्या आयुष्यातील नियम पाळायला दिला असता, तर काय घडले असते? फरक इतकाच की सोशल मीडियावर ते व्हायरल होत नाहीत.' क्षितिजाच्या या व्हिडीओवर प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी 'अगदी योग्य', 'खूप छान', '100% खरे आहे तुझं' अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
