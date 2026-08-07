"शूटिंगदरम्यान माझ्याकडून जबरदस्तीने किस...." अभिनेत्री काजल राघवानीचा पवन सिंहबाबत धक्कादायक दावा

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी सध्या जिओ हॉटस्टारवरील 'भोजपुरी बवाल' या रिअॅलिटी शोमुळे चर्चेत आहे. या शोमध्ये ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यापासून ते करिअरपर्यंत अनेक विषयांवर स्पष्टपणे बोलताना दिसली. तिने सांगिलेल्या अनेक किस्से, वक्तव्य याबद्दलचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये काजलने अभिनेता पवन सिंह याच्याबाबत गंभीर आरोप करत धक्कादायक खुलासा केला आहे.
शोच्या प्रोमोमध्ये काजल राघवानी म्हणते, "पवनजी कसे आहेत, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान माझ्याकडून जबरदस्तीने किसिंग सीन करून घेतला गेला. त्यानंतर मी अशा सीनला नकार दिला, तेव्हा ते रागाच्या भरात शूटिंग सेट सोडून निघून गेले." ती पुढे म्हणाली, "मी नेहमी सर्वांचा आदर केला. पण प्रत्येक जण आदर मिळवण्यास पात्र असतोच असे नाही."
या संभाषणादरम्यान काजलने अभिनेत्री आम्रपाली दुबे हिचाही उल्लेख केला. ती म्हणाली, "आम्रपालीबद्दल मला फार काही बोलायचे नाही. पण दिनेश लाल यादव (निरहुआ) यांच्या सांगण्यावरून मला एका प्रोजेक्टमधून बाहेर काढण्यात आले. ही गोष्ट मला आजही खटकते." याशिवाय तिने उद्योगातील काही लोकांवर अप्रत्यक्ष टीका करत, "आधी इंडस्ट्री व्यवस्थित सांभाळा, मग देश चालवण्याच्या गोष्टी करा," अशी टिप्पणीही केली.
काजल राघवानीने केलेल्या या आरोपांनंतर अद्याप पवन सिंह किंवा आम्रपाली दुबे यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. यापूर्वीही 'भोजपुरी बवाल' या शोमध्ये काजल आणि आम्रपाली यांच्यातील मतभेद चर्चेचा विषय ठरले होते. विशेष म्हणजे, काजल राघवानी आणि पवन सिंह यांनी अनेक भोजपुरी चित्रपट आणि म्युझिक व्हिडीओंमध्ये एकत्र काम केले आहे.
(Disclaimer: काजल राघवानी यांनी केलेले आरोप हे त्यांच्या मुलाखतीतील विधानांवर आधारित आहेत. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही आणि संबंधित कलाकारांकडून अद्याप अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही.)