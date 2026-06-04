पहलाज निहलानी यांचे निधन; सेन्सॉर बोर्ड अध्यक्ष असातना 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' सिनेमामुळे आलेले चर्चेत

Former CBFC Chairman Pahlaj Nihalani passes away: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ निर्माते आणि केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे (CBFC) माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन झाले आहे. ते गेल्या काही काळापासून यकृताशी संबंधित आजाराने त्रस्त होते. त्यांच्या निधनामुळे बॉलिवूडमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात असून अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. निधनाच्या वेळी ते 76 वर्षांचे होते. पहलाज निहलानी यांनी निर्माते म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. 1980 च्या दशकात त्यांनी निर्मिती क्षेत्रात पाऊल ठेवले आणि पुढे अनेक व्यावसायिकदृष्ट्या यशस्वी चित्रपटांची निर्मिती केली. त्यांच्या निर्मितीतील ‘आंखें’, ‘शोला और शबनम’, ‘अंदाज’, ‘तलाश’, ‘पाप की दुनिया’ आणि ‘रंगीला राजा’ यांसारख्या चित्रपटांनी प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले.
गोविंदा आणि चंकी पांडे यांसारख्या कलाकारांना मोठी संधी देण्यातही त्यांचा मोलाचा वाटा होता. विशेषतः गोविंदाच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी दिलेल्या संधींचा उल्लेख आजही केला जातो.
2015 ते 2017 या कालावधीत त्यांनी केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. या काळात चित्रपट प्रमाणन आणि सेन्सॉरशिपशी संबंधित अनेक निर्णयांमुळे ते चर्चेत राहिले. काही चित्रपटांच्या प्रदर्शनावेळी त्यांच्या भूमिकेवरून चित्रपटसृष्टीत मोठ्या प्रमाणात वाद आणि चर्चा रंगल्या होत्या.
विशेषतः ‘उडता पंजाब’ चित्रपटाच्या प्रमाणन प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या वादामुळे त्यांचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले होते. त्यानंतर 2017 मध्ये त्यांच्या जागी प्रसून जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. 'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' या चित्रपटावरूनहा ते चर्चेत आलेले. त्यांनी निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमुख पहलाज निहलानी यांनी म्हटले आहे की, ही संस्था केवळ चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यासाठीच जबाबदार नाही, तर भारतीय संस्कृती आणि परंपरांचे जतन करण्याची जबाबदारीही तिच्यावर आहे.
निर्माते म्हणून ‘रंगीला राजा’ हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला. तसेच त्यांनी दीर्घकाळ ‘मोशन पिक्चर्स अँड टीव्ही प्रोग्राम प्रोड्युसर्स असोसिएशन’च्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळत चित्रपट उद्योगाच्या विविध प्रश्नांवर काम केले.
पहलाज निहलानी यांच्या निधनाने हिंदी चित्रपटसृष्टीने एक अनुभवी निर्माता आणि उद्योगातील महत्त्वाचा आवाज गमावला आहे. त्यांच्या जाण्याने मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली असून अनेक कलाकारांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.