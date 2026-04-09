'फ्रेंड्स' फेम अभिनेत्याच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी ड्रग डीलर 'केटामाइन क्वीन'ला 15 वर्षांचा तुरुंगवास; अभिनेत्याला दिलेलं 50 बाटल्या...

Friends actor Matthew Perry Death : अभिनेत्याच्या निधनापश्चात दोन वर्षे सुरू राहिला खटला, दोन वर्षांनंतर मिळाला न्याय. काय आहे प्रकरण? जगभरात लोकप्रियता मिळालेल्या अभिनेत्याचा मृत्यू कसा ओढावला होता?   

सायली पाटील | Updated: Apr 9, 2026, 10:39 AM IST
Friends actor Matthew Perry Death Drug Overdose Case Dealer Punished 15 Years jail

Friends actor Matthew Perry Death :  'फ्रेंड्स' (Friends) सिटकॉममुळं 1994 पासून परदेसातच नव्हे तर जगभरातील प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारं एक नाव म्हणजे मॅथ्यू पेरी. या सिटकॉममधील प्रत्येक पात्राला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. त्यातही काही कलाकारंना तर चाहत्यांच्या मनात कायमस्वरुपी स्थान मिळालं. या सीरिजमध्ये चँडलर म्यूरिअल बिंग ही व्यक्तीरेखा साकारणारा अभिनेता मॅथ्यू पेरिसुद्धा अशाच कलाकारांपैकी एक. मात्र, 2023 च्या ऑक्टोबर महिन्यात एक असं वृत्त आलं, ज्यानं चाहत्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ही बातमी होती या अभिनेत्याच्या निधनाची. 

वयाच्या 54 व्या वर्षी मॅथ्यूनं अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं अर्थात ड्रग ओवरडोसमुळं या जगाचा निरोप घेतला. अतिशय संशयास्पद अवस्थेत मॅथ्यूचा मृतदेह आढळल्यानंतर त्याप्रकणी तपास केला असता या प्रकरणात ड्रग डीलर जसवीन संघाला दोषी ठरवण्यात आलं आहे. संघानं यापूर्वीच्या पार प्रकरणांमध्येही गुन्हा कबुल केला, ज्यामध्ये केटामाईन देण्यानं मृत्यूसह ड्रग डिलिंग करण्याच्या प्रकरणांचा समावेश होता. 

खरी ओळख 'केटामाईन क्वीन'...

जसवीन संघाची खरी ओळख आहे, 'केटामाईन क्वीन'. लॉस एंजालिसमध्ये मॅथ्यू पेरी मृत्यूप्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं तिला 15 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या सुनावणीवेळी आरोपीच्या कृत्यांचं 'भयावह निर्णयांची श्रृंखला' असं वर्णनं न्यायलयानं करत त्यामुळं आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचा दाखला दिला. 

अभिनेत्याला दिलेलं 50 बाटल्या केटामाईन... 

न्यायालयानं मॅथ्यू पेरीच्या सर्जिकल एनेस्थेटिकला उजेडात आणणाऱ्या प्रकरणाला पूर्णविराम देत हा निकाल सुनावला. जसवीन संघा तिच्या नॉर्थ हॉलिवूड इथं असणाऱ्या घरातच ड्रग्जचं जाळं चालवते, जिथं ती मोठे मासे गळाला अडकवून त्यांना ड्रग्स देते हे न्यायालयत अभिनेत्याच्या वकिलांनी सिद्ध करून दाखवलं. तर, त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अभिनेत्याचा मृत्यूपूर्वी काही आठवडे आधीच तिनं ब्रोकरच्या मदतीनं मॅथ्यू पेरीला 50 बाटल्या केटामाईन विकल्याची बाब उघडकीस आली. 

अभिनेत्याच्या निधनानंतरही संघानं ड्रग्स विक्री सुरूच ठेवली होती ही बाब वकिलांनी न्यायालयापुढं सिद्ध करून दाखवली. त्यांच्या माहितीनुसार 2019 मध्ये कोडी मॅकलोरी नावाच्या एका व्यक्तीनं संघाकडे मिळणारं केटामाईन खरेदी केल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला होता. संघाचा सहआरोपी असणाऱ्या डॉ. सल्वाडोर प्लासेंसियावर अभिनेत्याला अमली पदार्थ दिल्याप्रकरणी अडीच वर्षांची शिक्षा सुनावली. तर, डॉ. मार्क चावेजसह पेरीसोबत राहणाच्या मदतनीसानं गुन्हा कबुल केल्यानंतर आता न्यायालय त्यांना कोणती शिक्षा सुनावतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

