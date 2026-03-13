English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • वॉचमॅनपासून भाजेविक्रता, सुरुवातीला 1-2 मिनिटांचा रोल; पण आज आहे बॉलिवूडमधील सर्वात प्रभावी अभिनेता

वॉचमॅनपासून भाजेविक्रता, सुरुवातीला 1-2 मिनिटांचा रोल; पण आज आहे बॉलिवूडमधील सर्वात प्रभावी अभिनेता

Nawazuddin Siddiqui Struggle Story : आज आपण बॉलिवूड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या संघर्षमय प्रवासाबद्दल आणि त्यांच्या जीवनातील कठीण परंतु प्रेरणादायी कथा जाणून घेणार आहोत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 13, 2026, 07:15 PM IST
वॉचमॅनपासून भाजेविक्रता, सुरुवातीला 1-2 मिनिटांचा रोल; पण आज आहे बॉलिवूडमधील सर्वात प्रभावी अभिनेता

मुंबई: छोट्या गावातून बॉलिवूडच्या पवित्र रंगभूमीवर आपला ठसा उमटवणारा नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा प्रवास संघर्ष, धैर्य आणि अभिनयावरील जबरदस्त जुनूनाची एक प्रेरणादायी कथा आहे. साध्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला नवाज बचपनापासूनच साधेपणा आणि मर्यादित संसाधनांमध्ये वाढला, परंतु अभिनयाची आवड त्याला लवकरच निर्माण झाली. केमिस्टरीची नोकरी, दिल्लीतील थिएटर आणि मुंबईतील छोट्या-छोट्या रोल्स, हे सर्व टप्पे नवाजच्या जीवनातील कठीण, पण शिकवण देणारे क्षण ठरले.

Add Zee News as a Preferred Source

बालपण आणि बुधाना गावातील साधेपणा

नवाजुद्दीन सिद्दीकीचा जन्म 19 मे 1947 रोजी उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील बुधाना गावात शेतकरी कुटुंबात झाला. गावातील जीवन साधे होते आणि मनोरंजनाची साधने खूप कमी होती. बालपणातच नवाजला स्थानिक रामलीला, जत्रा आणि छोटे-मोठे रंगमंचीय कार्यक्रम पाहून अभिनयाची ओढ लागली. गावातील साधेपणा आणि जमिनीशी असलेला जवळीक त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा अविभाज्य भाग बनला, ज्यामुळे पुढे त्याच्या अभिनयात ‘सामान्य माणसाची खरीपण’ झळकते.

मोठ्या कुटुंबातील जबाबदाऱ्या आणि स्वप्नांची सुरुवात

नवाज ९ भावंडांमध्ये मोठ्या कुटुंबात वाढला. मोठ्या कुटुंबामुळे जबाबदाऱ्या लवकर येतात आणि घरातील अनुशासन व मेहनत यामुळे त्यांचा स्वभाव दृढ झाला. मर्यादित संसाधन असूनही त्याने मोठे स्वप्न पाहिले. या स्वप्नांनी त्याला गावापासून बाहेर पडून अभिनयाच्या दुनियेत घेऊन गेले.

केमिस्ट्रीची नोकरी आणि अभिनयाची ओळख

कॉलेजमध्ये केमिस्ट्री पूर्ण केल्यानंतर नवाज वडोदऱ्यात केमिस्ट म्हणून काम करू लागला. त्यावेळी त्याने पहिल्यांदा थिएटरमध्ये नाटक पाहिले आणि अभिनयाची ओढ त्याच्या मनात पक्की झाली. त्यांनी ठरवले की, जीवनात काहीही घडले तरी अभिनय करणार. हा निर्णय त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा वळण ठरला, कारण त्याने स्थिर नोकरी सोडून अनिश्चित अभिनयाच्या प्रवासावर पाऊल ठेवले.

दिल्लीतील थिएटर आणि NSD प्रशिक्षण

नवाज दिल्लीला गेले आणि विविध थिएटर ग्रुप्समध्ये काम करून मंचाचे बारकाईने प्रशिक्षण घेतले. नंतर त्यांनी प्रतिष्ठित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) मध्ये प्रवेश घेतला, जिथे व्यावसायिक प्रशिक्षणामुळे त्यांचा अभिनय अधिक शिस्तबद्ध आणि सखोल झाला. थिएटरच्या काळात आर्थिक अडचणी असूनही मित्रांच्या मदतीने त्यांनी आपले जीवन चालवले. या अनुभवांनी त्यांना भविष्यातील चित्रपट भूमिकांसाठी सशक्त पाया दिला.

मुंबईत संघर्ष आणि छोट्या रोल्स

NSD नंतर नवाज मुंबईला आला. सुरुवातीला वॉचमन म्हणून काम केले, दिवसभर ऑडिशन्स दिल्या आणि रात्री पैसे कमावले. सुरुवातीला त्याला १-२ मिनिटांचे रोल्स मिळाले. ‘सरफरोश’, ‘शूल’, ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ सारख्या चित्रपटांमध्ये छोटे पण प्रभावी रोल्स करून त्याने इंडस्ट्रीमध्ये आपले नाव ओळखले. त्याने कधीही हार मानली नाही आणि प्रत्येक छोट्या भूमिकेत पूर्ण चिकाटीने अभिनय केला.

मोठे प्रोजेक्ट्स आणि ओळख

‘ब्लॅक फ्रायडे’, ‘न्यूयॉर्क’ आणि ‘पीपली लाइव’मधील भूमिका नवाजासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या. वास्तविक प्रसिद्धी त्याला  ‘गॅंग्स ऑफ वासेपुर’मधील फैजल खानच्या भूमिकेमुळे मिळाली. त्यांचा शांत, पण धोकादायक अंदाज प्रेक्षकांना थक्क करणारा होता. या चित्रपटातील “बाप का, दादा का…' डायलॉग पॉप-कल्चरमध्ये लोकप्रिय ठरला आणि त्याला मुख्यधारा सिनेमा मध्ये मजबूत ओळख दिली.

बहुमुखी प्रतिभा आणि ओटीटीचा ग्लोबल फेस

‘कहाणी’, ‘द लंचबॉक्स’, ‘मांझी: द माउंटेन मॅन’ आणि 2018 मध्ये आलेली वेब सिरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ यांनी नवाजाला ओटीटीवर जागतिक मान्यता दिली. त्याने विलन, कॉमिक, भावनिक, पोलिस किंवा सामान्य माणसाची भूमिका – प्रत्येक प्रकारच्या पात्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्यांच्या बहुमुखी प्रतिभेमुळे त्याला इंडस्ट्रीतील सर्वात विश्वासार्ह कलाकार मानले जाते.

वैयक्तिक जीवन आणि परफॉर्मर म्हणून दृष्टिकोन

नवाज स्वतःला फक्त अभिनेता नाही, तर ‘परफॉर्मर’ मानतो. 2017 मध्ये त्यांनी ‘एन ऑर्डिनरी लाइफ’ ही आत्मकथा लिहिली, जी काही वादग्रस्त ठरली. त्यांचे व्यक्तिमत्व, संघर्ष आणि कुटुंबावरील प्रेम नेहमीच चर्चेत राहिले. नवाज म्हणतात, “अभिनय म्हणजे फक्त डायलॉग बोलणे नाही, तर पात्राची आत्मा समजणे.”

प्रेरणा आणि संघर्षातून मिळालेले यश

नवाजुद्दीन सिद्दीकीची कथा स्पष्ट करते की साध्या गावातून बाहेर पडून, कठीण परिस्थितीतून प्रामाणिक मेहनत, चिकाटी आणि निष्ठा यांद्वारेच खरा स्टारडम मिळतो. त्यांचा प्रवास नवोदित कलाकारांसाठी प्रचंड प्रेरणादायी आहे आणि ते बॉलिवूडच्या इतिहासातील एक अद्वितीय कलाकार म्हणून ओळखले जातात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Nawazuddin Siddiquibollywoodstruggle storyactorinspiring journey

इतर बातम्या

Kavya Maran : काव्या मारनने पाकिस्तानी क्रिकेटरला संघात घेत...

स्पोर्ट्स