लसूण ते फोन... 'हे' नियम मोडले तर मेट गाला 2026 मध्ये नो एंट्री! बघा विचित्र नियमावली

লসূণ ते ফোন... 'হে' নিয়ম মোডলে তর মেট গালা 2026 মধ্যে নো এন্ট্রি! বঘা বিচিত্র নিয়মাবলী

Met Gala 2026 Rules: जगातील सर्वात ग्लॅमरस इव्हेन्ट 'मेट गाला 2026' सुरू झाला आहे. रेड कार्पेट फॅशन, ट्रेंड्स आणि व्हायरल क्षणांनी भरलेले असेल, पण खरी मजा तर त्यांच्या नियमांमध्ये आहे. चला विचित्र नियमावलीबद्दल जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 5, 2026, 11:24 AM IST
(Source: Instagram)

What are the Met Gala 2026 rule: जगातील सर्वात ग्लॅमरस फॅशन इव्हेंट म्हणून ओळखला जाणारा मेट गाला (Met Gala 2026)  सुरू झाला आहे. रेड कार्पेटवर हटके लुक्स, अनोखे फॅशन स्टेटमेंट्स आणि सेलिब्रिटी दिसतात. पण तुम्हाला माहितेय का या इव्हेंटसाठी खूप कडक नियम या सर्व सेलिब्रिटींना फॉलो करावे लागतात. या इव्हेंटच्या आतमध्ये खरी शिस्त आणि नियम दिसून येतात. या संपूर्ण इव्हेंटची सूत्रे फॅशन जगतातील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व ॲना विंटूर यांच्या हातात असतात. त्यांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास पुढच्या वर्षी आमंत्रण मिळणं कठीण ठरू शकतं. त्यामुळे जर एंट्री हवी असेल तर सगळे नियम पाळावेच लागतात. 

फोन वापरण्यावर बंदी?

या ग्लॅमरस फॅशन इव्हेंटमध्ये प्रवेश करताच काही नियम तात्काळ लागू होतात. त्यातील सर्वात चर्चेत असलेला नियम म्हणजे डिनर दरम्यान मोबाईल वापरण्यास मनाई. याचा अर्थ, ना सोशल मीडियावर स्क्रोलिंग, ना फोटो पोस्टिंग आणि ना टेबलवर सेल्फी. जरी काही सेलिब्रिटींनी पूर्वी लपूनछपून बाथरूम सेल्फी घेतल्याच्या घटना समोर आल्या असल्या, तरी अधिकृतपणे फोन न वापरण्याचा नियम आहे. 

स्मोकिंगलाही नाही परवानगी

या कार्यक्रमात स्मोकिंग पूर्णपणे बंद आहे, ज्यात ई-सिगारेटचाही समावेश होतो. कारण साधं आहे की इथे ठेवलेल्या कोट्यवधींच्या किमतीच्या कलाकृती आणि महागड्या डिझायनर कपड्यांचे संरक्षण व्हावे. आयोजकांना कोणताही धोका पत्करायचा नसतो.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फक्त आमंत्रणावर आधारित प्रवेश

मेट गाला हा सर्वसामान्यांसाठी खुला नसून तो पूर्णपणे इन्व्हाइट-ओन्ली इव्हेंट आहे. कोणाला आमंत्रण द्यायचं याचा अंतिम निर्णय स्वतः ॲना विंटूर घेतात. एखाद्या मोठ्या ब्रँडने कोट्यवधी रुपये खर्च करून टेबल बुक केलं, तरी त्या टेबलवर कोण बसणार हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच असतो.

थीमनुसारच फॅशन करणे! 

दरवर्षी या इव्हेंटची एक खास थीम असते. 2026 साठी “Costume Art” ही थीम असून ड्रेस कोड “Fashion is Art” असा आहे. म्हणजेच यंदा सेलिब्रिटींना फक्त कपडे घालायचे नाहीत, तर चालते-बोलते कलाकृती बनून यायचं आहे. डिझायनर्स आणि स्टार्स अनेक महिने आधीपासून तयारी करतात आणि लुक्स आधीच मंजूर करून घेतले जातात.

सीटिंग अरेंजमेंटही ठरलेली 

इथे मोठ्या स्टार्सनाही स्वतःची सीट निवडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं. बसण्याची व्यवस्था आधीच ठरवलेली असते. कधी कधी एखाद्या सेलिब्रिटीला अशा व्यक्तीच्या शेजारी बसावं लागतं, ज्याची त्यांना अपेक्षाही नसते.

मेन्यूचेही कडक नियम

या इव्हेंटचा मेनूही खास असतो.  खाण्यापिण्यातही काही गोष्टी टाळल्या जातात. विशेषतः कांदा, लसूण किंवा तीव्र वास असणाऱ्या पदार्थांचा समावेश टाळला जातो. कारण अशा वासामुळे जवळून संवाद साधताना अडचण येऊ शकते, आणि या इव्हेंटमध्ये प्रत्येक क्षण कॅमेऱ्यात कैद होतो.

इतके नियम का?

इतक्या कडक नियमामागचं कारण म्हणजे या इव्हेंटवर संपूर्ण नीट नियंत्रण ठेवणे हा आहे. जगभरातील मीडिया, नामांकित सेलिब्रिटी, महागडे कपडे आणि अनमोल कलाकृती हे सगळं एका ठिकाणी असतं. त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित नियोजनात ठेवणं गरजेचं असतं. सेल्फीपासून सीटिंगपर्यंत सगळं आधीच ठरवलं जातं, जेणेकरून कार्यक्रम भव्य दिसावा आणि चुकीच्या कारणांसाठी चर्चेत येऊ नये.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

