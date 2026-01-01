Sonali Bendre Birthday: लग्नाच्या चर्चांपासून ब्रेकअपपर्यंत, सोनाली बेंद्रेचं खासगी आयुष्य चर्चेत

बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या सोनाली बेंद्रेचा जन्म 1 जानेवारी 1975 ला मुंबईत झाला. तिने अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केले असून अभिनेत्रीने 1994 च्या 'आग' चित्रपटातून सिने कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिचा पहिला चित्रपट कदाचित मोठा यशस्वी झाला नसला तरी त्या चित्रपटासाठी तिला फिल्मफेअर न्यू फेस ऑफ द इयर पुरस्कार मिळाला.
कित्येक चाहते सांगतात की, 90 च्या दशकातील सौंदर्य, अभिनय आणि निरागसतेचं परिपूर्ण मिश्रण म्हणजे अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे. तिच्या सौंदर्याने केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही प्रचंड लोकप्रियता मिळवली होती. तिच्या सौंदर्याने लाखो चाहत्यांना भुरळ घातली होती. याच काळात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. आज सोनाली बेंद्रेच्या वाढदिवसानिमित्त, तिच्या आयुष्यातील गाजलेल्या प्रेमसंबंधांकडे एक नजर टाकूया.
सोनाली बेंद्रेचं नाव सर्वप्रथम अभिनेता सुनील शेट्टी याच्यासोबत जोडलं गेलं होतं. 1997 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘भाई’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांमध्ये जवळीक वाढली असल्याचं बोललं जात होतं. काही रिपोर्ट्सनुसार, सोनालीने सुनील शेट्टी यांना लग्नाची मागणीही घातली होती. मात्र, हे नातं फार काळ टिकू शकलं नाही आणि पुढे दोघे वेगळे झाले.
यानंतर सोनालीचं नाव मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासोबत जोडलं गेलं. राज ठाकरे यांना सोनालीशी लग्न करायचं होतं, असं सांगितलं जातं. मात्र, बाळासाहेब ठाकरे यांना सोनाली सून म्हणून मान्य नसल्यामुळे हे नातं पुढे जाऊ शकले नाही, अशी चर्चा त्या काळात होती. या कथेतील सत्य कधीच उघड झालं नाही. दोघांनी कधीच या विषयावर कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही.
अनेक अफेअर्सच्या चर्चांनंतर अखेर सोनाली बेंद्रेने दिग्दर्शक गोल्डी बहल यांच्याशी 2002 मध्ये लग्न केलं. सुरुवातीला सोनालीने गोल्डींचा प्रस्ताव नाकारला होता, पण त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रेमामुळे आणि सहज स्वभावामुळे तिने होकार दिला. आज सोनाली आपल्या कुटुंबासोबत आनंदी वैवाहिक जीवन जगत आहे. तिच्या आयुष्यातील या प्रेमकथा त्या काळातील बॉलिवूडच्या गाजलेल्या चर्चांपैकी आजही लक्षात राहिलेल्या आहेत.