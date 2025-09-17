English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निर्मिती सावंत ते शांती प्रिया 'या' मराठी इंडस्ट्रीमधील अभिनेत्री आहेत सिंगल मदर्स

लग्नानंतर पती गमावणं आणि मुलांची जबाबदारी एकट्या हातात येणं फार मोठं आव्हान असते. मराठी मनोरंजनसृष्टीतील काही अभिनेत्रींनी पतींच्या निधनानंतर आपल्या मुलांची काळजी स्वतः घेतली आणि सिंगल मदर म्हणून प्रेरणादायी भूमिका बजावली.  

Sep 17, 2025
मराठी मनोरंजनसृष्टीत अनेक अभिनेत्री पती गमावल्यावरही आपल्या मुलांची काळजी स्वतः घेऊन प्रेरणादायी ठरल्या आहेत. चला पाहूया अशा काही अभिनेत्री आणि त्यांच्या संघर्षाची कहाणी –

निर्मिती सावंत

निर्मिती सावंत मराठी मनोरंजनसृष्टीतील एक ओळखीचे चेहरे आहेत. त्यांनी महेश सावंत यांच्याशी लग्न केले होते. त्यांना एक मुलगा, अभिनय आहे. महेश सावंतचा निधन अभिनय लहान असताना झाला. त्यानंतर निर्मितीने सर्व जबाबदाऱ्या एकट्या हातात घेतल्या – मुलाची काळजी, घराची कामं, सर्व काही तिने स्वतंत्रपणे सांभाळलं.

प्रिया अरुण

मराठी चित्रपट आणि मालिकांमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया अरुण हिने लोकप्रिय अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्याशी लग्न केले होते. त्यांना दोन मुले आहेत – अभिनय आणि स्वनंद. मात्र, १६ डिसेंबर २००४ रोजी मुंबईत त्यांच्या पतीचा किडनीच्या आजारामुळे निधन झाले. त्यानंतर प्रियाने दोन्ही मुलांची काळजी एकट्या हातात घेतली.

शुभांगी गोखले
शुभांगी गोखले मुख्यतः मराठी व हिंदी रंगभूमी, चित्रपट व टिव्हीमध्ये काम करतात. त्यांनी निधन झालेले अभिनेता मोहन गोखले यांच्याशी लग्न केले होते. मोहन गोखले यांचा २९ एप्रिल १९९९ रोजी चेन्नईत हृदयविकाराचा झटका आल्याने मृत्यू झाला. त्यांना एक मुलगी, साक्षी गोखले आहे. शुभांगीने साक्षीची सर्व काळजी एकट्या हातात घेतली.

नीना कुलकर्णी
नीना कुलकर्णी मराठी आणि हिंदी चित्रपट, टिव्ही आणि रंगभूमीवर कामासाठी ओळखल्या जातात. त्यांनी अभिनेता दिलीप कुलकर्णी यांच्याशी लग्न केले होते. दिलीप २००२ साली निधन झाले. त्यांना एक मुलगी, सोहा, असून नीना यांनी तिचं संगोपन स्वतःहून केले.

शांती प्रिया
तेलुगू, तामिळ आणि हिंदी चित्रपटांमधील अभिनेत्री शांती प्रिया हिने निधन झालेले अभिनेता सिद्धार्थ रे यांच्याशी लग्न केले होते. लग्नानंतर काही वर्षांतच २००४ साली सिद्धार्थचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. शांती प्रिया यांना दोन मुले – शुभम रे आणि शिष्य रे, असून त्यांनी दोघांची एकट्या हाताने काळजी घेतली.

या सर्व अभिनेत्री आज त्यांच्या मुलांच्या संगोपनात उत्कृष्ट काम करत आहेत आणि प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहेत. त्यांच्या संघर्षामुळेच त्या केवळ अभिनय क्षेत्रात नव्हे तर मातृत्वातही प्रेरणास्थान आहेत.

FAQ 
निर्मिती सावंत आणि प्रिय अरुण यांनी मुलांची काळजी कशी घेतली?
निर्मिती सावंत आणि प्रिय अरुण यांनी पतींच्या निधनानंतर मुलांची काळजी एकट्या हातात घेतली, घराची कामं सांभाळली आणि त्यांना उत्तम मार्गदर्शन केले.

शुभांगी गोखले आणि नीना कुलकर्णी यांनी मुलांचे संगोपन कसे केले?
शुभांगी गोखले यांनी आपल्या मुली साक्षीची काळजी स्वतः घेतली, तर नीना कुलकर्णी यांनी सोहा यांचा संगोपन एकट्याने केले.

शांती प्रिया किती मुलांची एकट्या हाताने काळजी घेत आहेत?
शांती प्रिया यांना दोन मुले – शुभम रे आणि शिष्य रे असून, त्यांनी दोघांची काळजी एकट्या हाताने घेतली आहे.

