Marathi News
  • पोस्टर बॉइजपासून Animal पर्यंत ; 9 चित्रपटांच्या प्रवासात तृप्तीचे सुपरहीट चित्रपट किती?

Trupti Dimri Movies: संदीप रेड्डी वांगा यांच्या 'स्पिरिट' चित्रपटातील तृप्ती डिमरीच्या पहिल्या लूकची जोरदार चर्चा आहे. या आधी अ‍ॅनिमल चित्रपटातून स्वतःच्या अभिनयाचा ठसठशीत ठसा उमटवणाऱ्या तृप्तीचा आतापर्यंतचा चित्रपट प्रवास कसा राहिला आहे, ते जाणून घेऊया.

Updated: Jan 2, 2026, 10:43 AM IST
पोस्टर बॉइजपासून Animal पर्यंत ; 9 चित्रपटांच्या प्रवासात तृप्तीचे सुपरहीट चित्रपट किती?

Trupti Dimri In spirit: संदीप रेड्डी वांगाच्या आगामी चित्रपट 'स्पिरिट' चा पहिला लूक प्रदर्शित झाला आहे. 1 जानेवारी 2026 ला म्हणजेच नवीन वर्षाच्या मुहूर्ताला प्रदर्शित झालेल्या प्रभास आणि तृप्ती डिमरीच्या शैलीने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? संदीप रेड्डी वांगाच्या 'अ‍ॅनिमल' (2023) चित्रपटाने तृप्ती डिमरीला एका रात्रीत "नॅशनल क्रश" बनवले. तिची प्रसिद्धी 'टॉक्सिक मेल गेज'ने होऊ लागली.

'अ‍ॅनिमल' चित्रपटात रणबीर कपूरसोबतची तिची सहाय्यक भूमिका इतकी व्हायरल झाली की तिचे मानधन दुप्पट झाले आणि तिला मोठ्या प्रोजेक्ट्सची ऑफर देण्यात आली. 1 जानेवारी 2026 पर्यंत, तृप्तीच्या थिएटर चित्रपटांची संख्या नऊवर पोहोचली आहे. थिएटर चित्रपटांशिवाय तिच्या अलीकडील बुलबुल आणि कला ओटीटी चित्रपटांनादेखील खूप पसंती मिळाली असून या लघुपटांनी प्रक्षकांच्या मनात घर केलं.

कारकिर्रदीची सुरुवात
तिने 2017 मध्ये 'पोस्टर बॉईज' या चित्रपटातून तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली, ज्यामध्ये तिची सनी आणि बॉबी देओल यांच्यासोबत एक छोटीशी भूमिका होती. हा चित्रपट फ्लॉप झाला आणि तृप्तीकडे लक्षही गेले नाही. त्यानंतर तिने 'लैला मजनू' (2018) मध्ये मुख्य भूमिका साकारली असता तिच्या अभिनयाचे समीक्षकांनी कौतुक केले, पण हा बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करु शकला नाही. तृप्ती स्वतः कबूल करते की अपयशामुळे नैराश्य आले. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर, 'बुलबुल' (2020) आणि 'काला' (2022) यांनी तिला असंख्य प्रशंसा मिळवून दिली. खोल आणि भावनिक दोन्ही भूमिकांमुळे तिला विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. 

तृप्तीच्या एकूण चित्रपटांची संख्या कमी असली तरी तिचा चाहता वर्ग खूप मोठा आहे तिने आजवर केलेल्या काही चित्रपटांनाच सुपरहिटचा लेबल लागला मात्र तिच्या भूमिकांच भरभरुन कौतूक करण्यात आलं.

तृप्ती डिमरीचे एकूण चित्रपट
1. मॉम
2. पोस्टर बोइज
3. लैला मजनू
4. बुलबुल 
5. कला
6. अ‍ॅनिमल
7. बॅड न्युज
8. विक्की विद्या का वो वाला व्हिडीओ
9. धडक

