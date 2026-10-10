/शबाना आझमींपासून नसीरुद्दीन शाहपर्यंत; CJP आंदोलनाला बॉलिवूडमधील कोणत्या कलाकारांचा पाठिंबा? जाणून घ्या

CJP Protest: निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी पाठिंबा दिला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आज होणाऱ्या या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अनुराग कश्यप, नेहा सिंह राठौर आणि वरुण ग्रोव्हर यांनी सोशल मीडियावरून आपली भूमिका मांडली आहे. याआधी मुंबईत झालेल्या आंदोलनातही शबाना आझमी, नसीरुद्दीन शाह यांच्यासह अनेक सेलिब्रिटी सहभागी झाले होते.
दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी CJP आंदोलनाच्या समर्थनार्थ इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी मतचोरी, संविधान आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा उल्लेख करत सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “बिना कॉन्फ्रेंस किए चिल्ला-चिल्लाकर कैसे स्वीकार करते हैं. हम चोर हैं, हमने चोरी की है. वोट की नोट की, संविधान की, अधिकार की. बिना बोले सब बता देना एक ऐसी कला है, जो सिर्फ प्रधान संतरी को आती है.” त्यांच्या या विधानाची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.
लोकगायिका नेहा सिंह राठौर यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये आंदोलनाच्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या मोठ्या पोलीस बंदोबस्ताचा संदर्भ देत पहलगाम आणि मणिपूरमधील परिस्थितीचा उल्लेख केला. नेहा सिंह राठौर यांनी आपल्या पोस्टमध्ये विचारले की, ज्ञानेश कुमार यांना वाचवण्यासाठी जितका पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला, तितकीच तत्परता मणिपूर आणि पहलगामच्या वेळी का दाखवण्यात आली नाही? शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या घटनांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए जितनी फोर्स लगाई गई है वो मणिपुर और पहलगाम में क्यों नहीं लगायी गई थी? किसानों को भी तुमने ऐसे ही दिल्ली में घुसने से रोका था, पर तुम तब भी हारे थे; इस बार भी हारोगे. @narendramodi @AmitShah https://t.co/Xm9L2KjQ74— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) October 10, 2026
लेखक आणि गीतकार वरुण ग्रोव्हर यांनी CJP आंदोलनाच्या समर्थनार्थ एक्सवर पोस्ट शेअर केली. विमानतळावर उतरलेल्या एका विमानाचा व्हिडीओ पुन्हा शेअर करत त्यांनी शांततापूर्ण आंदोलनावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपरोधिक टिप्पणी केली. त्यांनी लिहिले, “एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट से इतना पागलपन? कुछ दिन बोटोक्स छोड़कर थेरेपी में खर्चा करना चाहिए राजा जी को.” त्यांच्या या पोस्टमधून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केल्याचे दिसून येते.
Ek peaceful protest se itna paranoia? Kuchh din botox chhor ke therapy mein kharcha karna chaahiye raja ji ko.— वरुण (@varungrover) October 10, 2026
मुंबईत २ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या CJP आंदोलनात ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी, अभिनेते नसीरुद्दीन शाह, संगीतकार विशाल ददलानी आणि चित्रपट दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्यासह मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. शबाना आझमी यांनी आंदोलनापूर्वी इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओ शेअर करून लोकांना सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्या शिवाजी पार्क येथे झालेल्या आंदोलनात प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्या. लोकशाही, नागरिकांचे हक्क आणि आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य यांच्याशी हा विषय संबंधित असल्याने आपण आंदोलनात सहभागी झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
संगीतकार आणि गायक विशाल ददलानी यांनीही आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. आंदोलनात सहभागी होण्यापूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावरून लोकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तसेच ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात घोषणाही दिल्या.
अभिनेत्री दीया मिर्झा आणि कोंकणा सेन शर्मा यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात सहभागी न होता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. त्यामुळे या आंदोलनाला केवळ रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांचाच नव्हे, तर मनोरंजन क्षेत्रातील विविध कलाकारांचाही पाठिंबा मिळाल्याचे दिसून आले.
मुंबईतील आंदोलनादरम्यान ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शाह हे CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्याशी संवाद साधताना दिसले. त्यांच्या उपस्थितीमुळेही या आंदोलनाकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले.
निवडणूक प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत कॉकरोच जनता पार्टीने हे आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. देशातील इतर भागांतही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, लोकशाही मूल्ये आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे.