सनी देओल ते अहान शेट्टीपर्यंत 'बॉर्डर 2' साठी जाणून घ्या कोणाला किती Fee मिळाली ?

2026 च्या सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक 'बॉर्डर 2' त्याच्या रिलीजपासून फक्त चार दिवस दूर आहे. हा चित्रपट 23 जानेवारीला सिल्व्हर स्क्रीनवर प्रेक्षकांसमोर धडाकेबाज येईल. 'बॉर्डर 2' च्या रिलीजसाठी देशभरात सकारात्मक वातावरण आहे, आणि प्रत्येकजण 23 जानेवारीच्या दिनांकाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. विशेषतः मिलेनियम जनरेशन ज्यांनी 1997 मध्ये 'बॉर्डर' चित्रपट पाहिला होता.
28 वर्षांनी या चित्रपटाचा सिक्वेल प्रेक्षकांसमोर येणार आहे, ज्यामुळे 'बॉर्डर 2' केवळ एक चित्रपटच नाही, तर देशभक्तीने भरलेला एक उत्सव बनला आहे. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांज यासारख्या तगड्या कलाकारांनी साजलेला 'बॉर्डर 2' आता त्याची एडव्हान्स बुकिंगही सुरू केली आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये या स्टार्सची जोरदार उपस्थिती प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या चित्रपटाचा खर्च, स्टारकास्ट आणि त्यांची फी यावर संपूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीकडून चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
'गदर 2' मध्ये कमबॅक केल्यानंतर सनी देओलचा बॉलीवुडमध्ये एकदा पुन्हा सिक्का चमकला आहे. 'बॉर्डर 2' च्या संदर्भात सनीच्या कामगिरीवर मोठ्या अपेक्षा आहेत, कारण त्याच्या अभिनयाने नेहमीच प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं आहे. सनी देओलने 1997 मध्ये 'बॉर्डर' मध्ये आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती आणि त्याचं योगदान आजही लक्षात घेतलं जातं. रिपोर्ट्सनुसार, सनी देओलने या चित्रपटासाठी 50 कोटी रुपये घेतले आहेत. सनी देओलच्या प्रमुख भूमिकेसाठी एवढी मोठी फीस देणे यावरून फिल्म निर्मात्यांचा विश्वास आणि चित्रपटाची महत्त्वपूर्ण स्थान स्पष्ट होते.
'बॉर्डर 2' मध्ये वरुण धवनचा फ्रेश एंट्री आहे. वरुण धवनने मेजर होशियार सिंग दहिया या भूमिकेसाठी 8 ते 10 कोटी रुपये घेतले आहेत. वरुण धवनच्या करिअरच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आलेला 'बॉर्डर 2' त्याच्या अभिनयासाठी एक नवा शिखर असू शकतो. त्याने आपल्या अभिनयाच्या विविधतेने दर्शकांची मने जिंकली आहेत.
पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ 'पंजाबी आ गए ओए' या आपल्या प्रसिद्ध डायलॉगसाठी ओळखले जातात. 'बॉर्डर 2' मध्ये त्यांचं पात्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखोंचं आहे. दिलजीत हा कलाकार फक्त पंजाबी चित्रपट इंडस्ट्रीतच नाही, तर त्याने काही प्रमुख हिंदी चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात एक अनोखी आकर्षण आहे, आणि त्याला 'बॉर्डर 2' मध्ये साकारलेली भूमिका फायद्याची ठरली आहे. यासाठी दिलजीतने 4 ते 5 कोटी रुपये फीस घेतले आहेत.
सुनील शेट्टीचा मुलगा अहान शेट्टीही 'बॉर्डर 2' मध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. अहान हा फिल्ममध्ये लेफ्टिनेंट कैडर जोसेफ पियुस एल्फर्ड नोरोना या पात्रात दिसणार आहे. अहान शेट्टीच्या अभिनयाच्या पहिल्या पावलांनी काहीच काळात लोकांना प्रभावित केलं आहे. त्याच्या भूमिकेची महत्त्वाची व मोठी प्रतिक्षा आहे. मात्र, अहानने या चित्रपटासाठी किती फीस घेतली आहे, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. हे देखील चांगल्या अर्थाने प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेचा भाग आहे.
फिल्ममध्ये मोना सिंहा, सोनम बाजवा, अन्या सिंह आणि मेधा राणा या महिला कलाकारांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. पण या अभिनेत्रींच्या फीसविषयी अद्याप काही माहिती समोर आलेली नाही. महिलांच्या भूमिकांना देखील महत्त्वपूर्ण स्थान दिलं गेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या कामाची चर्चाही वाढली आहे. चित्रपटात या कलाकारांचा योगदान किती प्रभावी ठरेल, हे वेळच ठरवेल.
'बॉर्डर 2' चं बजेट 250 कोटी रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. 250 कोटी रुपये बजेट असलेला हा चित्रपट उच्च-गुणवत्तेच्या टेक्निकल टीमने बनवलेला आहे. त्यासाठी शेजारील देशांतील करमणूक क्षेत्र आणि आंतरराष्ट्रीय सिनेमा घटकांची सहाय्यता देखील घेतली आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग सिंह यांनी केले आहे, ज्यांनी 'बॉर्डर' चित्रपटाच्या सिक्वेलला आणखी प्रभावी बनवले आहे. निधी दत्ता या चित्रपटाच्या निर्माता आहेत, ज्यांनी या प्रोजेक्टला एक प्रगल्भ दिशा दिली आहे.
'बॉर्डर 2' चा प्रेक्षकांमध्ये असलेला उत्कंठा, या चित्रपटाच्या बजेट आणि स्टारकास्टच्या फीसवर आधारित चर्चांना अजूनही कळत आहेत. चित्रपटाचा प्रोडक्शन लेव्हल, त्याच्यासोबत असलेली ऍक्शन, इमोशन आणि ड्रामा या सर्व गोष्टी दर्शकांना एकत्र आकर्षित करणार आहेत.