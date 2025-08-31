सुजैन खान ते गौरी खान; बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या इंटिरिअर डिझायनर्सची फी चर्चेत
summary: सुजैन खान आपल्या इंटिरिअर डिझाईन प्रोजेक्ट्ससाठी खास ओळखली जाते, तर गौरी खानची कन्सल्टेशन आणि प्रोजेक्ट्स प्रचंड लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे बॉलिवूड सेलिब्रिटी इंटिरिअर डिझायनर्सची क्रेझ सध्या चर्चेत आहे. पाहूयात हे सगळे किती फी घेतात.
बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या आलिशान जीवनशैलीचा प्रत्यय त्यांच्या घरांमधून हमखास येतो. या घरांच्या भव्य सजावटीमागे नामांकित इंटिरिअर डिझायनर्स असतात. बी-टाऊनमध्ये या क्षेत्रातील दोन लोकप्रिय नावे म्हणजे सुजैन खान आणि गौरी खान. हृतिक रोशनची माजी पत्नी म्हणून ओळखली जाणारी सुजैन खान आज एक यशस्वी उद्योजिका आहे. तर शाहरुख खानची पत्नी गौरी खानने सुद्धा आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, या स्टार डिझायनर्सकडून घर सजवून घ्यायचं झालं, तर त्याची किंमत किती मोजावी लागते?
सुजैन खानची फी आणि प्रवास
अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत सुजैन खानने आपल्या व्यवसायाविषयी खुलासा केला. ती म्हणाली, 'आम्ही प्रति स्क्वेअर फूट एक ठराविक फी घेतो. क्लायंटने घेतलेल्या वस्तूंवर आम्ही कमिशन घेत नाही.' तिच्या मते, २,००० स्क्वेअर फूट अपार्टमेंटसाठी फी १,२०० रुपये ते २,००० रुपये प्रति स्क्वेअर फूट असते. उदाहरणार्थ, मुंबईतल्या १,५०० स्क्वेअर फूट आलिशान घरासाठी जवळपास २५ ते ३० लाख रुपये खर्च येतो. तिने आपल्या पेमेंट प्रोसेसबद्दल सांगताना म्हटलं, 'काम सुरू करण्यापूर्वी मी ३० टक्के रक्कम घेते. मग डिझाइन तयार करून क्लायंटसमोर ठेवते. डिझाइन फायनल झाल्यावर साहित्याच्या पैशांवर काम सुरू होतं आणि आम्ही खोलीनुसार पुढे जातो.'
२०११ मध्ये सुजैनने द चारकोल प्रोजेक्ट सुरू केलं होतं. 'तो भारतातील पहिला कॉन्सेप्च्युअल होम स्टोअर होता. त्या काळी अनेकांनी मला 'सेलिब्रिटी इंटिरिअर डिझायनर' म्हणूनच घेतलं, माझी खरी मेहनत आणि कथा कुणालाच माहीत नव्हती,' असं ती आठवणीत सांगते.
गौरी खानचे आलिशान प्रोजेक्ट्स
गौरी खानने स्वतःहून फी जाहीर केलेली नसली तरी एका रिपोर्टनुसार तिची कन्सल्टेशन फी तब्बल ६ लाख रुपये आहे. तिच्या रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्सची किंमत ३० लाखांपासून ते ५ कोटींपर्यंत पोहोचते. भव्य व्हिला प्रोजेक्ट्ससाठी ३ कोटींपासून १० कोटींपर्यंत खर्च येऊ शकतो, तर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ५० लाखांपासून २० कोटींपर्यंत जाऊ शकतात. गौरी खानच्या डिझाईनमध्ये खास फर्निचरचाही समावेश असतो ज्याची किंमत ५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. २०१३ मध्ये तिने गौरी खान डिझाईन्स या ब्रँडअंतर्गत सुरुवात केली. 'सुरुवातीला हा एक छंद होता, पण हळूहळू तो माझ्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग बनला. माझ्या आवडीचं काम व्यवसायात रूपांतरलं, म्हणून हे कधीच कामासारखं वाटलं नाही,' असं गौरी सांगते.
बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरांची भव्यता ही फक्त त्यांचा स्टारडम दाखवते असं नाही, तर त्यांच्या घरामागील इंटिरिअर डिझायनर्सची कलात्मकता आणि मेहनतही अधोरेखित करते. सुजैन आणि गौरी या दोघींच्या कामात लक्झरी, एलिगन्स आणि वेगळेपणा दिसून येतो, मात्र त्यासाठी खिशाला मोठा खर्च सोसावा लागतो हे नक्की.
FAQ
सुजैन खान घर सजवण्यासाठी किती फी आकारते?
ती प्रति स्क्वेअर फूट १,२०० ते २,००० रुपये फी घेते. उदाहरणार्थ, १,५०० स्क्वेअर फूट घरासाठी जवळपास २५–३० लाख रुपये खर्च येतो.
गौरी खानची कन्सल्टेशन फी किती आहे?
रिपोर्टनुसार, तिची कन्सल्टेशन फी तब्बल ६ लाख रुपये आहे. तिचे प्रोजेक्ट्स ३० लाखांपासून २० कोटींपर्यंत जातात.
या स्टार इंटिरिअर डिझायनर्सच्या डिझाईनमध्ये खास काय असतं?
त्यांच्या कामात लक्झरी, एलिगन्स आणि वेगळेपणा दिसतो. गौरी खानच्या डिझाईनमध्ये खास फर्निचरचा समावेश असतो ज्याची किंमत ५ लाखांपर्यंत जाऊ शकते, तर सुजैन खानचे डिझाईन कॉन्सेप्च्युअल होम स्टोअर्ससाठी प्रसिद्ध आहेत.