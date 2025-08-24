इस्त्रीवाल्यापासून 'सैराट'च्या यशापर्यंत; नागराज मंजुळेंची प्रेरणादायी गोष्ट

Nagraj Manjule Birthday Special: पहिल्याच चित्रपटासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावणारे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांचा आजवरचा प्रवास सोपा नव्हता. रात्री वॉचमन तर दिवसा इस्त्रीचं काम करून त्यांनी जीवनाचा संघर्ष केला.
मराठी सिनेमाला जागतिक पातळीवर पोहोचवणारे नाव म्हणजे नागराज मंजुळे. 'सैराट' या चित्रपटामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचं चित्रच बदललं. 100 कोटींचा टप्पा गाठणारा पहिला मराठी सिनेमा दिग्दर्शित करण्यामागे त्यांचा खडतर प्रवास दडलेला आहे.
24 ऑगस्ट 1977 रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील जेऊर गावात नागराज यांचा जन्म झाला. लहानपणापासून घरची परिस्थिती हालाखीची होती. बारावीत असतानाच जुन्या परंपरेनुसार त्यांचं लग्न लावून देण्यात आलं. अभ्यासात त्यांना फारसा रस नसला तरी सिनेमाकडे त्यांचा ओढा प्रचंड होता. शाळेचं दप्तर मित्राकडे ठेवून ते चित्रपट पाहायला जात असत. परिस्थिती बेताची असली तरी नागराज यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. ते त्यांच्या घरात सर्वाधिक शिकलेले ठरले. त्यांनी M.A. आणि M.Phil पूर्ण केलं. मात्र सिनेमाचं वेड काही केलं तरी कमी झालं नाही. त्यामुळे त्यांनी मास कम्युनिकेशनमध्ये प्रवेश घेतला. प्रोजेक्टसाठी त्यांनी 'पिस्तुल्या' हा लघुपट तयार केला आणि याच लघुपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. पुण्यात शिक्षण घेत असताना त्यांना अतिशय कठीण दिवसांना सामोरं जावं लागलं. सलग 6 दिवस फक्त मसाला शेंगदाणे आणि वडापाव खाऊन त्यांनी उपाशीपोटी दिवस काढले. घरून डबा येईना आणि रोज हॉटेलमध्ये खाणं परवडणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी शेंगदाणे आणि वडापाव यांवर आपलो पोट भरण्यास सुरुवात केली.
लिखाणाची आवड असलेल्या नागराज यांना कविता करणे हा जणू श्वास होता. पण सिनेमा करायचा म्हणजे पैशांची गरज होती आणि त्या वेळी हातात पैसा नव्हता. त्यामुळे त्यांनी रात्री वॉचमन म्हणून काम केलं, तर दिवसा लोकांची कपड्यांची इस्त्री करून पैसे जमवले. लोकांची इस्त्री करण्यापासून ते अमिताभ बच्चन यांच्यासारख्या महानायकासोबत स्टेज शेअर करण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी ठरतो.
2010 मध्ये आलेल्या पिस्तुल्या या लघुपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर 2013 साली प्रदर्शित झालेल्या फँड्री या सिनेमालाही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. मग आली सैराटची वेळ आणि मराठी चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 100 कोटींचा टप्पा गाठणारा सिनेमा ठरला. या चित्रपटासाठी नागराज यांनी अनेक वर्षं मेहनत घेतली आणि नवीन कलाकारांना संधी दिली. याच चित्रपटातून आकाश ठोसर आणि रिंकू राजगुरू म्हणजेच परश्या आणि आर्ची यांनी सिनेसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.