एक्स नवऱ्यासोबत घरात गणपती बाप्पाचे आगमन करताना दिसली ही अभिनेत्री, चाहत्यांनी केला प्रश्नांचा वर्षाव

Ganesh Chaturthi 2025 : टीव्हीची लोकप्रिय अभिनेत्री चारु असोपा आपल्या प्रोफेशनल आयुष्यापेक्षा वैयक्तिक आयुष्यामुळे सध्या जास्त चर्चेत आहे. तिचा एक्स पती राजीव सेनचे नातेही कायमच चर्चेत राहिले आहे. घटस्फोटानंतरही मुलगी जियानाच्या संगोपनामुळे हे दोघे एकमेकांशी जोडलेले आहेत.
चारु असोपा बीकानेरमध्ये आपल्या नवीन घरात स्थायिक झाली आहे. याच घरी पहिल्यांदाच राजीव सेन आईसोबत आला. चारु असोपानेही मनातील कटुता बाजूला ठेवत माजी पती आणि माजी सासूचे मोठ्या उत्साहात आणि ढोल-नगाऱ्यांसह स्वागत केले.
राजीव सेन आणि त्याची आई गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी चारु असोपाच्या घरी आले होते. चारुच्या नव्या व्हिडीओमध्ये असे दिसत आहे की, ती राजीव आणि त्याच्या आईसोबत गणपती आणायला गेली होती. तिघांनी मिळून गणपतीची पूजा केली आणि ढोल-ताशांच्या गजरात नाचत गणेशोत्सव साजरा केला.
या सगळ्या सोहळ्यात चारु असोपा आणि राजीवची लाडकी मुलगी जियाना सर्वाधिक आनंदी दिसत होती. राजीव आणि चारुने एकत्रितपणे गणपतीची स्थापना केली आणि प्रेमळ वातावरणात वेळ घालवताना दिसले.
चारु असोपा आणि राजीव सेन यांना पुन्हा एकत्र पाहून चाहते प्रचंड खूश झाले आहेत. चारुने शेअर केलेल्या नवीन व्हिडीओमध्ये चाहत्यांनी अनेक प्रेमळ प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
एका चाहत्यांने लिहिले की, 'तुम्ही दोघांनी पुन्हा लग्न करावं. इतका आदर देणारा माणूस नक्कीच प्रेमही देऊ शकतो. सगळं जुनं विसरून एकत्र राहा.
तर दुसऱ्याने लिहिलं की, 'तुम्हा दोघांना एकत्र पाहून असं वाटलं जणू आपलेच कुणी परत एकत्र आले आहेत'. चारु आणि राजीवच्या या गणपती सोहळ्याच्या व्हिडीओवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
