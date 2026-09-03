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राधिका भिडे यांच्या “विश्वाचा गणराज तू”मधून गणेशोत्सवाला मिळाला भक्ती आणि उत्साहाचा नवा सूर

गणपती बाप्पांचे आगमन झाले की, उत्सवाचा माहोल आपल्या खास संगीताने अधिकच रंगतो. यंदा टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअल या उत्सवी संगीतविश्वात “विश्वाचा गणराज तू” या नव्या, उत्साहपूर्ण मराठी भक्तिगीताची भर घालत आहे. राधिका भिडे यांच्या सुरेल आणि भावपूर्ण आवाजाने सजलेले हे गाणे आज प्रदर्शित झाले असून, भक्तीची भावना आणि गणेशोत्सवाचा उत्साह यांचा सुंदर संगम या गाण्यात अनुभवायला मिळतो.

Published: Sep 03, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:18 PM IST
राधिका भिडे यांच्या “विश्वाचा गणराज तू”मधून गणेशोत्सवाला मिळाला भक्ती आणि उत्साहाचा नवा सूर

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