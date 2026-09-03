/राधिका भिडे यांच्या “विश्वाचा गणराज तू”मधून गणेशोत्सवाला मिळाला भक्ती आणि उत्साहाचा नवा सूर

गणपती बाप्पांचे आगमन झाले की, उत्सवाचा माहोल आपल्या खास संगीताने अधिकच रंगतो. यंदा टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअल या उत्सवी संगीतविश्वात “विश्वाचा गणराज तू” या नव्या, उत्साहपूर्ण मराठी भक्तिगीताची भर घालत आहे. राधिका भिडे यांच्या सुरेल आणि भावपूर्ण आवाजाने सजलेले हे गाणे आज प्रदर्शित झाले असून, भक्तीची भावना आणि गणेशोत्सवाचा उत्साह यांचा सुंदर संगम या गाण्यात अनुभवायला मिळतो.
आपल्या भावपूर्ण गायनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राधिका भिडे यांनी “विश्वाचा गणराज तू” या गाण्याला एक वेगळीच संगीतात्मक ओळख दिली आहे. संगीतकार मयूर बहुळकर आणि गीतकार समृद्धी पांडे यांच्या साथीने साकारलेले हे गाणे गणेशोत्सवाची भव्यता, उत्साह आणि भक्तीभाव यांचे सुंदर प्रतिबिंब उमटवते.
गाण्याबद्दल बोलताना गायिका राधिका भिडे म्हणाल्या, “गणपती बाप्पांसाठी गाण गाणे ही माझ्यासाठी नेहमीच खूप खास आणि भावनिक गोष्ट राहिली आहे. बाप्पांच्या आगमनासोबत एक वेगळीच ऊर्जा आणि आपुलकी वातावरणात निर्माण होते आणि तीच भावना माझ्या आवाजातून व्यक्त व्हावी, अशी माझी इच्छा होती. ‘विश्वाचा गणराज तू’ हे गाणे उत्सव आणि भक्तीच्या याच भावनेने भरलेले आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात हे गाणे ऐकताना ते प्रत्येकाच्या उत्सवाचा एक छोटासा भाग बनावे आणि बाप्पांच्या स्वागताचा आनंद अधिक वाढवावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे.”
टाइम्स म्युझिकचे सीईओ मंदार ठाकूर म्हणाले, “गणेशोत्सवाची स्वतःची एक वेगळी संगीतपरंपरा आहे. एखादे गाणे या उत्सवाचा भाग बनते, तेव्हा ते केवळ संगीत राहत नाही, तर एखादी आठवण, एक उत्सव आणि कधी कधी एक परंपराही बनते. राधिका, मयूर आणि समृद्धी यांनी साकारलेले हे गाणे यंदाच्या गणेशोत्सवातील उत्सवाचा अविभाज्य भाग बनेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”
“विश्वाचा गणराज तू” या गाण्याने टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअल च्या विशेष गणेशोत्सवाच्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. त्यानंतर स्नेहा शंकर यांचे “गणपत्ये नमो नमः” आणि रोहित राऊत यांचे “मोरया” हे गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या उत्सवी पर्वाची रंगत सप्टेंबर महिन्यातही कायम राहणार असून, आनंद भास्कर, पारोमा दासगुप्ता, विभा सराफ, आकाश पाटवारी आणि इशिता विश्वकर्मा यांच्या वैविध्यपूर्ण संगीत अभिव्यक्तींमधून गणेशोत्सवाचा उत्साह आणि भक्तीमय वातावरण अधिक खुलणार आहे.
“विश्वाचा गणराज तू” हे गाणे सर्व प्रमुख ऑडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. गाण्याचा संपूर्ण व्हिडिओ टाइम्स म्युझिक स्पिरिच्युअल च्या यूट्यूब चॅनेलवर पाहता येईल.
हे YouTube वर पहा: https://www.youtube.com/watch?v=LQ58vVSCEmY