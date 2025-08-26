'मी ब्राह्मण जन्माला आलो यात माझं...', सुदामेला मराठी अभिनेत्याचा सपोर्ट; 'आपल्यातल्याच काही...'

Atharva Sudame Controversy Video: पुण्यातील प्रसिद्ध इन्स्टाग्रामर आणि सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामे वादात सापडला आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अथर्वने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका रिलवरुन वाद सुरु असून हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने माफी मागत त्याने हा व्हिडीओ डिलीट केला आहे. यावरुनच आरोप प्रत्यारोप केले जात असतानाच एका मराठी अभिनेत्याने, 'मी ब्राह्मण जातीत जन्माला आलो' असं म्हणत या वादावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. अथर्वच्या समर्थनार्थ केलेल्या या पोस्टमध्ये अभिनेत्याने अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मीय सेलिब्रिटींचाही उल्लेख केला आहे. नेमकं तो काय म्हणालाय पाहूयात पण त्या आधी अथर्वने नक्की काय पोस्ट केलेलं ते जाणून घेऊयात...
वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या रीलमध्ये अथर्व सुदामेने एक छोटं नाटुकलं पोस्ट केलं होतं. अथर्व गणेशोत्सवासाठी गणेशाची मूर्ती खरेदी करण्याच्या उद्देशाने एका गणपती कारखान्यात पोहोचतो. त्या गणपती कारखान्यातील मूर्तीकार हा मुस्लिम असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला पडतो. पण अथर्व सुदामे आपल्याला तुमच्याकडूनच मूर्ती घ्यायची आहे असं सांगतो. "माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील," असा संवाद या रीलच्या शेवटी अथर्वच्या तोंडी देण्यात आला आहे. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर हिंदुत्वाद्यांकडून टीका झाली.
या वादानंतर आता काही सेलिब्रिटी अथर्वच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. यामध्ये प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याचाही समावेश आहे. त्याने सोशल मीडियावर अथर्वने डिलीट केलेला व्हायरल व्हिडीओ शेअर करत भावनांना वाट मोकळी करुन दिलीये. "माझ्या देशाचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम...युद्धात देशाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, संरक्षणाची जबाबदारी सक्षमतेने पार पडणाऱ्या सोफिया कुरेशी, सनई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तबलानवाज उस्ताद अल्लारखा खान, झाकीर हुसेन, ए. आर रेहमान, सानिया मिर्झा, महाराजांचं संरक्षण करणारे सैय्यद बंडा, तिन्ही खान, रफी साहेब, युसूफ खान, मधुबाला, नर्गिस, मीना कुमारी आणि असे अनंत... यांच्याबद्दल आपल्या मनात प्रेम, आदर, अभिमान असेल आणि त्यांच्यावर प्रेम करताना त्यांचा धर्म कुठला हा विचार आपल्या मनातही येत नसेल. मला गरज पडली तर माझ्यासाठी ज्याने रक्तदान केलं, डॉक्टर म्हणून उपचार केले, जेवताना ते धान्य ज्याने पिकवलं तो कुठल्या धर्माचा, जातीचा आहे हे मला विचारावंसं ही वाटत नसेल तर मग आपण जिला बुद्धीची देवता मानतो अशा गणपती बाप्पाची मूर्ती कोणी घडवली आहे, त्या माणसाची जात, धर्म कुठला आहे याचा मला का फरक पडावा?" असा सवाल अभिनेता अभिजित केळकरने उपस्थित केला आहे.
"मी ब्राह्मण जातीत जन्माला आलो यात माझं काहीही कर्तृत्व नाही, ना माझ्या आई-वडिलांनी जात पात मानण्याचे संस्कार माझ्यावर केले. सरकारी ठिकाणी, कागदपत्रांवर जात, धर्म लिहावा लागतो म्हणून नाईलाजाने मी तो लिहितो /लिहावा लागतो," असंही अभिजित केळकरने म्हटलं आहे.
"जन्माने मिळालेला माझा हिंदू धर्म, जन्माने मला मिळालेली ब्राह्मण ही माझी जात, मला कुठलाही भेदभाव किंवा द्वेष करायला शिकवत नाही. उलट माझा हिंदू धर्म मला, वसुधैव कुटुंबकम हीच शिकवण देतो. हे असं असताना जर अथर्व सुदामे हाच संदेश आपल्या व्हिडिओतून देत असेल तर तो आपल्यातल्याच काही लोकांना का खटकावा?" असा सवाल आपल्या पोस्टच्या शेवटी अभिजित केळकरने विचारला आहे.
अथर्व सुदामे यांच्या रीलमुळे कोणता वाद निर्माण झाला?
पुण्यातील इन्स्टाग्रामर अथर्व सुदामे यांनी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा संदेश देणारी एक रील पोस्ट केली. यात एक मुस्लिम मूर्तीकाराकडून गणेशमूर्ती खरेदी करताना दाखवले होते. हिंदुत्ववादी संघटनांनी यावर आक्षेप घेतल्याने वाद निर्माण झाला, आणि अथर्वने रील डिलीट करून माफी मागितली.
अथर्वच्या रीलमधील मुख्य संदेश काय होता?
रीलमध्ये अथर्व एका गणपती कारखान्यात मूर्ती खरेदी करण्यासाठी जातो, जिथे मूर्तीकार मुस्लिम आहे. अथर्व मूर्ती खरेदी करतो आणि म्हणतो, “आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीरखुर्माही. तसेच वीट व्हावं जी देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील.” हा संदेश सर्वधर्मसमभाव आणि सामाजिक ऐक्याचा होता.
अथर्वच्या रीलवर कोणत्या संघटनांनी आक्षेप घेतला?
हिंदू महासंघ आणि ब्राह्मण महासंघ यासारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी रीलवर आक्षेप घेतला. ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी अथर्वला “मनोरंजनापुरतेच मर्यादित राहा” असा सल्ला दिला.