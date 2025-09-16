‘दशावतार’वर गश्मीर महाजनीची थेट प्रतिक्रिया; म्हणाला…

सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये एकापेक्षा एक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. 12 सप्टेंबरला एकाच दिवशी ‘बिन लग्नाची गोष्ट’, ‘आरपार’ आणि ‘दशावतार’ हे तीन चित्रपट प्रदर्शित झाले असून, या तिन्ही चित्रपटांकडे रसिकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.
‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या चित्रपटात प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक हे कलाकार प्रमुख भूमिकेत आहेत. तर ललित प्रभाकर आणि हृता दुर्गुळे यांच्या जोडीचा ‘आरपार’मध्ये वेगळाच अंदाज पाहायला मिळतो. याचबरोबर ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या दमदार अभिनयाची मेजवानी देणारा ‘दशावतार’ प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो आहे.
कोकणातील पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट पारंपरिक दशावतार नाट्यकलेची झलक दाखवतो. चित्रपटात कोकणातील संस्कृती, परंपरा आणि मानवी नात्यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली ‘बाबुली मेस्त्री’ ही भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे.
चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच ‘दशावतार’ची मोठी चर्चा रंगली होती. दिलीप प्रभावळकर यांचा लूक आणि ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवली होती. आता प्रदर्शित झाल्यानंतर कथा, कलाकारांचा अभिनय आणि मांडणी यांमुळे प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सोशल मीडियावरही अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असून, प्रेक्षक आपले अनुभव शेअर करत आहेत. काहींनी हा सिनेमा अत्यंत भावनिक बनवणारा असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे.
फक्त तीन दिवसांत चित्रपटाने तब्बल ४ कोटींचा टप्पा गाठला आहे. एवढंच नव्हे, तर प्रदर्शित झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी ‘दशावतार’ने सर्वाधिक कमाई करून २०२५ मधील सर्वात मोठा ओपनिंग करणारा मराठी चित्रपट ठरला आहे.
लोकप्रिय अभिनेता गश्मीर महाजनी यानेदेखील हा चित्रपट पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने ‘दशावतार’चे पोस्टर शेअर करत, 'आज चित्रपटगृहात जाऊन एक चांगला चित्रपट पाहिला' असं कॅप्शन लिहिलं आणि हार्ट इमोजी शेअर करत चित्रपटाविषयीची आपली भावना व्यक्त केली.दरम्यान, ‘दशावतार’च्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे आगामी काळात या चित्रपटाची कमाई किती उंची गाठते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
FAQ
‘दशावतार’ चित्रपटाची खासियत काय आहे?
हा चित्रपट कोकणातील पारंपरिक दशावतार नाट्यकलेवर आधारित असून, दिलीप प्रभावळकर यांची ‘बाबुली मेस्त्री’ ही भूमिका प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली आहे.
‘दशावतार’ चित्रपटाने किती कमाई केली आहे?
प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत या चित्रपटाने 4 कोटींचा टप्पा गाठला आहे.
गश्मीर महाजनीने ‘दशावतार’बद्दल काय प्रतिक्रिया दिली?
गश्मीर महाजनीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत, “आज चित्रपटगृहात जाऊन एक चांगला चित्रपट पाहिला” असं सांगत हार्ट इमोजी शेअर केली आहे.