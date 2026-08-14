"तो माझ्या अंडर आर्म्सचा वास घेतो आणि..." पतीच्या एका सवयीमुळे बॉलिवूड अभिनेत्री त्रस्त!

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री गौहर खानने तिच्या पतीच्या एका अशा सवयीबद्दल खुलासा केला आहे, जी ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. अभिनेत्रीने 'डबल डेट' (Double Date) या चॅट शोमध्ये ही माहिती दिली. बॉलिवूड अभिनेत्री गौहर खान नुकतीच तिचा पती झैद दरबारसोबत एका चॅट शोमध्ये सहभागी झाली होती. या शोचे नाव 'डबल डेट' असे असून, अभिनेत्री नेहा धुपिया आणि तिचा पती अंगद बेदी हे याचे सूत्रसंचालन करतात.
शोदरम्यान, गौहर खानने तिच्या पतीच्या एका विचित्र सवयीबद्दल सांगितले, ज्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल. पतीच्या विचित्र सवयींबद्दल चर्चा करताना गौहरने सांगितले की, त्याला तिच्या काखेला स्पर्श करण्याची आणि तिथे वास घेण्याची सवय आहे. गौहर म्हणाली, "त्याला असे वाटते की माझ्या काखेतून नेहमीच खूप छान आणि ताजेतवाने (फ्रेश) वास येतो, त्यामुळे त्याला त्यात काहीच गैर वाटत नाही. तो फक्त तिथे स्पर्श करतो आणि वास घेतो; इतकेच नाही तर तो आपल्या बहिणीलाही सांगतो, 'बघ, याचा वास किती छान येतोय.'"
गौहरने पुढे सांगितले की, यावर तिची बहीण सहसा अशी प्रतिक्रिया देते की, "तुम्ही दोघे काय हा मूर्खपणाचे बोलत आहात?" विशेष म्हणजे, झैद दरबार नुकताच एका रिअॅलिटी शोमध्येही झळकला होता. तिने त्यांच्या पहिल्या भेटीचा किस्साही सांगितला. चॅट शोमध्ये गौहरने झैदसोबतच्या पहिल्या भेटीची आठवण सांगितली. तिने स्पष्ट केले की, कोविड-१९च्या काळात त्यांची भेट एका सुपरमार्केटमध्ये झाली होती. त्यानंतर, झैदने गौहरला इन्स्टाग्रामवर एक 'डीएम' (डायरेक्ट मेसेज) पाठवला, ज्यात लिहिले होते, "हाय, मला तुला एक खूप महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे."
या जोडप्याने त्यांच्यातील वयाच्या अंतराबाबत चर्चा केली. भेटीनंतर, झैदने सुरुवातीला त्याचे वय फक्त २४-२५ वर्षे असल्याचे सांगितले होते, ज्यामुळे गौहरने त्याला लगेचच चॅटिंग थांबवण्यास सांगितले. तिने हेही सांगितले की, गोंधळलेल्या मनस्थितीत झैदने आपले खरे वय सिद्ध करण्यासाठी थेट चॅटमध्येच आपल्या पासपोर्टचा फोटो पाठवला, ज्यातून हे स्पष्ट झाले की तो प्रत्यक्षात २९ वर्षांचा होता. आपले वय वारंवार चुकीच्या पद्धतीने सांगितले जात असल्यामुळे अभिनेत्री नाराज असते. यामुळे तिला इतका राग येतो की तिला कोणाच्या तरी कानशिलात लगावल्यासारखे वाटते. तिने निदर्शनास आणून दिले की, त्यांचे वय अनेकदा ३० आणि ४२ वर्षे असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजेच त्यांच्यात १२ वर्षांचे अंतर असल्याचे मानले जाते, जे चुकीचे आहे.
या जोडप्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या वयात केवळ सात वर्षांचे अंतर आहे. झैद दरबार हा एक नर्तक, नृत्यदिग्दर्शक आणि कंटेंट क्रिएटर आहे. गौहर खान आणि झैद दरबार यांचा निकाह २०२० मध्ये झाला. या जोडप्याला आता दोन मुले आहेत; पहिला मुलगा २०२३ मध्ये आणि दुसरा २०२५ मध्ये जन्माला आला.