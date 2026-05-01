'अरे बाबा साडी काढायची काही गरज नव्हती', बॉलिवूड चित्रपटातील सर्वात मोठी चूक; 46 वर्षांनी सीन व्हायरल

Biggest Mistake in 1980 Superhit Film: रवी चोप्रा यांनी दिग्दर्शित केलेला 'द बर्निंग ट्रेन' चित्रपट 1980 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटात अनेक सुपरस्टार होते. मोठ्या अभिनेत्यांची फौज असतानाही चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फार चांगली कामगिरी करु शकला नाही आणि त्यावेळचा सर्वात मोठा फ्लॉप ठरला. चित्रपटात धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, जितेंद्र आणि नितू सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. हा चित्रपट खरं तर त्या काळाच्या तुलनेत बराच पुढे होता. पण तरीही प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडू शकला नाही.
दरम्यान धुरंधर चित्रपटाच्या यशामुळे चर्चेत असलेला अभिनेता गौरव गेरा याने चित्रपटातील एक मोठी चूक सर्वांच्या लक्षात आणून दिली आहे. चित्रपटातील अत्यंत महत्वाच्या सीनमध्ये इतकी मोठी चूक झाल्याचं त्याने लक्षात आणून दिल्यानंतर नेटकरीही त्याचं कौतुक करत आहेत.
गौरव गेरा याने इंस्टाग्रामला चित्रपटातील एक सीन शेअर केला आहे. या सीनमध्ये ट्रेनचा ब्रेक लागत नसल्याचं सांगण्यासाठी जितेंद्र रेल्वे मास्तरला लाल साडी दाखवतो. पण या सीनच्या आधी जे काही घडतं त्याचा व्हिडीओ त्याने दाखवला आहे. यावेळी दिग्दर्शकाने केलेली चूक पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही.
ट्रेनमध्ये आग लागली आहे आणि तिचा ब्रेक लागत नसल्याचा अलर्ट रेल्वे प्रशासनाला देण्यासाठी धर्मेंद्र प्रवाशांना कोणाकडे लाल कपडा आहे का? अशी विचारणा करतो. यावेळी एक महिला आपली साडी नवी आहे सांगत नवऱ्याला देण्यास नकार देते. यादरम्यान अभिनेत्री आशा सचदेव पुढे येते आणि अंगावरील लाल साडी काढून देते.
आता त्या सीनची गरज आणि गांभीर्य पाहता तसं हसण्यासारखं काही नाही. पण गौरव गेरा एक चूक लक्षात आणून देतो आणि हा गंभीर सीन एकदम कॉमेडी वाटू लागतो.
गौरव गेरा लक्षात आणून देतो की, तिथे त्यांच्या बाजूलाच लाल रंगाचा स्वेटर घातलेला एक मुलगा बसलेला आहे. ही सीन सुरु असताना तो सारखा म्हणतोय की 'अरे त्या मुलाने लाल कपडे घातले आहेत'. पण तरीही जेव्हा अभिनेत्री आपली साडी काढून देते तेव्हा तो आश्चर्यचकित होतो. यावेळी गौरवचे हावभाव पाहून तुम्हाला हसू आवरणार नाही.
आता जर फक्त लाल रंगाचा कपडाच हवा होता आणि तो ट्रेनच्या बाहेरील लोकांना देऊन धोक्याची सूचना द्यायची होती तर मग त्या मुलाचं स्वेटर काढून घेतलं असतं तरी चाललं असतं.
गौरव गेराच्या व्हिडीओवर नेटकरी कमेंट्स करत असून त्याचं कौतुक करत आहेत. 80 च्या दशकातील पीक डिटेलिंग असं कौतुक केलं जात आहे.
द बर्निंग ट्रेन चित्रपट भारतातील सर्वात वेगवान ट्रेन 'सुपर एक्सप्रेस'च्या पहिल्या प्रवासाभोवती फिरते. तिचा प्रवास नवी दिल्ली ते मुंबई असा असतो, पण घातपातामुळे ट्रेनला आग लागल्यावर मग पुढे काय होतं, प्रवाशांची सुटका कशी होते हा थरार यात दाखवण्यात आला आहे.