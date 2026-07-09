/मुलींशी रिलेनशिप ते घटस्फोट... अभिनेत्रीच्या अनेक खुलाशानंतर समोर आला नवरा; भावनिक क्षण व्हायरल

'लॉकअप सीझन 2'मध्ये या आठवड्यात एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. शोमध्ये पहिला व्हिजिटर म्हणून गौरव खन्ना सहभागी होणार असून, त्याची आणि पत्नी आकांक्षा चमोला यांची भेट प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये दोघांमधील भावनिक संवादाची झलक पाहायला मिळते. शोच्या सुरुवातीलाच आकांक्षा चमोलाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मोठा खुलासा केला होता. तिने सांगितले की, तिचा आणि गौरव खन्ना यांचा घटस्फोट होणार असून, गेल्या वर्षभरापासून ते वेगळे राहत आहेत. हा निर्णय दोघांनी परस्पर संमतीने घेतला असून, त्यांच्यात कोणताही वाद किंवा कटुता नसल्याचेही तिने स्पष्ट केले. "आम्ही आजही एकमेकांशी बोलतो. मात्र भविष्यासंदर्भात आमचे विचार वेगळे असल्याने आम्ही पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहणे योग्य नाही, असे आम्हा दोघांनाही वाटले," असे आकांक्षाने सांगितले.
या आठवड्यात गौरव खन्ना शोमध्ये व्हिजिटर म्हणून येणार आहे. प्रोमोमध्ये तो आकांक्षाला हसत म्हणताना दिसतो, "बँड वाजवून टाकलंस तू!" त्यानंतर दोघांमधील भावनिक क्षणही पाहायला मिळतात. या भेटीमुळे त्यांच्या नात्याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये पुन्हा चर्चा रंगली आहे. याआधी शोच्या एका भागात आकांक्षाने तिच्या प्रेमजीवनाबद्दलही मनमोकळेपणाने भाष्य केले होते. एका मैत्रिणीने तिला प्रेमाच्या बाबतीत ती कायम दुर्दैवी राहील, असे सांगितल्याचे तिने नमूद केले आणि कालांतराने आपणही ती गोष्ट स्वीकारल्याचे सांगितले.
'जजमेंट डे' एपिसोडमध्ये आकांक्षाने आणखी एक वैयक्तिक खुलासा करत आपण बायसेक्श्युअल असल्याचे सांगितले. लग्नाआधी काही मुलींसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचे तिने मान्य केले. महिलांकडे आपले आकर्षण असल्याचे सांगताना, त्यांच्यासोबत स्वतःला अधिक सुरक्षित आणि सहज वाटत असल्याचेही तिने स्पष्ट केले. तिच्या मते, समाज अनेकदा अशा नात्यांकडे ठरावीक नजरेतून पाहतो. मात्र स्वतःसाठी हे फक्त एक लेबल नसून, भावना आणि नात्यांचा प्रामाणिक अनुभव असल्याचे तिने सांगितले.
आकांक्षा चमोला आणि गौरव खन्ना हे हिंदी टीव्ही विश्वातील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक मानले जात होते. एका ऑडिशनदरम्यान दोघांची पहिली भेट झाली आणि त्यानंतर मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. विशेष म्हणजे, त्या वेळी आकांक्षाला गौरवच्या कामाबद्दल फारशी माहिती नव्हती.
दोघांमध्ये जवळपास नऊ वर्षांचे वयाचे अंतर असून, 23 नोव्हेंबर 2016 रोजी कानपूरमध्ये त्यांनी विवाह केला होता. या दाम्पत्याला अपत्य नसल्याची माहिती गौरवने यापूर्वी एका रिअॅलिटी शोमध्येही दिली होती.
आता 'लॉकअप सीझन 2'मध्ये दोघांची झालेली भेट आणि त्यांच्यातील संवाद प्रेक्षकांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे.