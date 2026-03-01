English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  'इंडस्ट्रीत केलं जातं चक्क 'Service' देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट…' गौरव खन्नाच्या पत्नीने केला खुलासा

‘इंडस्ट्रीत केलं जातं चक्क ‘Service’ देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट…’ गौरव खन्नाच्या पत्नीने केला खुलासा

Gaurav Khanna's wife Akansha talks on Casting Couch : इंडस्ट्रीतील भयानक सत्य: कास्टिंग काऊचसाठीही असतो कॉन्ट्रॅक्ट  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 1, 2026, 09:44 AM IST
‘इंडस्ट्रीत केलं जातं चक्क ‘Service’ देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट…’ गौरव खन्नाच्या पत्नीने केला खुलासा

मनोरंजनविश्वात कास्टिंग काऊच हा प्रकार अनेकदा घडतो, हे आपण सगळे ऐकून आलो आहोत. अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनाही याला सामोरे जावे लागले आहे. काही जण धीराने याला तोंड देतात, तर काहींना यामुळे चांगलाच धक्का बसतो. या प्रकारामुळे अनेकांना इंडस्ट्रीत काम मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

बिग बॉस विजेत्या सेलिब्रिटी गौरव खन्नाची पत्नी आणि टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोला सध्या एका खळबळजनक विधानामुळे चर्चेत आली आहे. मनोरंजनविश्वात पुनरागमन केल्यानंतर आकांक्षाने ‘कास्टिंग काऊच’सारख्या गंभीर विषयावर बोलत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. ती म्हणते की, बॉलिवूडमध्ये या प्रकाराचे प्रमाण जास्त आहे आणि नवोदित कलाकारांना या समस्येचा तोंड देण्यासाठी सज्ज राहावे लागते.

आकांक्षाने सांगितले की, टीव्ही इंडस्ट्रीत कामाचे स्वरूप व्यावसायिक असते, मात्र चित्रपटसृष्टीत गॉडफादर नसल्यास कलाकारांना अनेक कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. ती म्हणाली, 'ज्यांच्या डोक्यावर कोणाचा हात नसतो, त्यांच्याशी मर्यादा ओलांडताना लोक विचार करत नाहीत. काही लोक तर पहिल्याच भेटीत निर्लज्जपणे ‘कास्टिंग काऊच’बद्दल बोलू लागतात.' धक्कादायक प्रकाराबद्दल बोलताना आकांक्षाने खुलासा केला की, काही ठिकाणी चक्क कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर अशा अटी घालल्या जातात. ती म्हणाली, 'काही लोक इतके स्पष्ट असतात की भूमिकेसाठी तुम्हाला संबंधित व्यक्तीला ‘सर्व्हिस’ द्यावी लागेल, असे कॉन्ट्रॅक्ट साइन करताच सांगितले जाते. समोरच्या व्यक्तीला हे बोलताना साधी लाजही वाटत नाही, हे खरोखरच घृणास्पद आहे.'

स्वतःच्या अनुभवाबद्दल बोलताना आकांक्षाने स्पष्ट केले की, सुदैवाने तिला आतापर्यंत असा प्रकार अनुभवावा लागला नाही. मात्र, इंडस्ट्रीतील इतर सहकाऱ्यांकडून तिने अनेक धक्कादायक अनुभव ऐकले आहेत. या अनुभवांनी तिला अधिक जागरूक केले आणि ती चाहत्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करते.

आकांक्षाच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. चाहत्यांमध्ये आणि इंडस्ट्रीत या विषयावर अनेक मतभेद आणि चर्चासत्रे सुरू झाली आहेत. अभिनयाचे स्वप्न घेऊन येणाऱ्या नवोदित कलाकारांना कशा प्रकारे जाळ्यात ओढले जाते, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. तिने सांगितले की, डिजिटल माध्यम आणि सोशल मीडिया यामुळे कलाकार आता आपले अनुभव थेट चाहत्यांपर्यंत पोहोचवू शकतात. आकांक्षाचे या विषयावर बोलणे फक्त धक्कादायक नाही, तर नवोदित कलाकारांसाठी मार्गदर्शनाचे कामही करते. तिच्या या खुलास्यामुळे मनोरंजनविश्वातील कास्टिंग काऊचसारख्या गंभीर समस्यांकडे लोकांचे लक्ष पुन्हा एकदा वळले आहे.

या खुलास्यामुळे चाहत्यांना आणि नवोदित कलाकारांना सतर्क राहण्याचे संदेश मिळाले आहेत. इंडस्ट्रीत या प्रकाराविरुद्ध अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे, अशी तीही नमूद करते. आकांक्षा चामोलाच्या या वक्तव्यामुळे केवळ सोशल मीडियावर चर्चा नाही, तर मनोरंजन क्षेत्रात बदलासाठीही एक पाऊल ठरू शकते.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

