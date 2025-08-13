English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सोडल्यानंतर गौरवने तेजश्रीला घातली लग्नाची मागणी, अभिनेत्रीने थेट विचारलं....

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम गौरव मोरेने मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधानला घातली लग्नाची मागणी. अभिनेत्रीने थेट विचारलं शिक्षण किती? गौरव काय म्हणाला? 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 13, 2025, 06:24 PM IST
Tejashree Pradhan : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान नव्या मालिकेतून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या मालिकेत ती स्वानंदी ही मुख्य भूमिका साकारत असून तिच्यासोबत सुप्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

या मालिकेच्या प्रमोशन दरम्यानचा एक मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. यात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम गौरव मोरे तेजश्रीच्या घरी कांदेपोहे कार्यक्रमासाठी आलेला दाखवला आहे.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय? 

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओत गौरव मोरे हा अभिनेत्री तेजश्री प्रधानला 'तुम्ही काय करता? असा प्रश्न विचारतो. त्यावर ती हसत उत्तर देते की मी Environmental Science मध्ये पीएचडी केली आहे. तिचं हे उत्तर ऐकताच गौरव मोरे मिश्कीलपणे म्हणतो की, म्हणजे तुमची 12वी राहिलीये आहे का? त्यानंतर तेजश्री थोडी पेचात पडते. ती उलट गौरवला त्याच्या शिक्षणाबद्दल विचारते पण गौरव लगेच विषय बदलून घराबद्दल बोलू लागतो.

यानंतर तेजश्री गौतवला चहा घ्या असं म्हणते. तेव्हा गौरव म्हणतो की मला कॉफी आवडते. I am coffee lover म्हणताच तेजश्री त्याच्याशी इंग्रजीत बोलू लागते आणि त्याची अक्षरशः बोबडी वळते. हा सीन पाहून प्रेक्षकांनाही हसू आवरत नाही. या मजेदार संवादामुळे मालिकेच्या प्रमोशनला वेगळाच रंग चढला आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मालिकेची कथा

‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ ही कथा स्वानंदी म्हणजेच तेजश्री प्रधान आणि समर म्हणजेच सुबोध भावे यांची आहे. दोघेही लग्नासाठी योग्य जोडीदार शोधत आहेत. योगायोगाने ते एकमेकांच्या संपर्कात येतात आणि लग्नाच्या बेडीत अडकतात. मात्र, त्यांच्या नात्याची वीण खरोखर जुळेल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. ही मालिका 11 ऑगस्टपासून सोमवार ते शनिवार रात्री 7.30 वाजता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

