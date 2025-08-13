महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सोडल्यानंतर गौरवने तेजश्रीला घातली लग्नाची मागणी, अभिनेत्रीने थेट विचारलं....

Tejashree Pradhan : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान नव्या मालिकेतून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या मालिकेत ती स्वानंदी ही मुख्य भूमिका साकारत असून तिच्यासोबत सुप्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
या मालिकेच्या प्रमोशन दरम्यानचा एक मजेशीर व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. यात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम गौरव मोरे तेजश्रीच्या घरी कांदेपोहे कार्यक्रमासाठी आलेला दाखवला आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओत गौरव मोरे हा अभिनेत्री तेजश्री प्रधानला 'तुम्ही काय करता? असा प्रश्न विचारतो. त्यावर ती हसत उत्तर देते की मी Environmental Science मध्ये पीएचडी केली आहे. तिचं हे उत्तर ऐकताच गौरव मोरे मिश्कीलपणे म्हणतो की, म्हणजे तुमची 12वी राहिलीये आहे का? त्यानंतर तेजश्री थोडी पेचात पडते. ती उलट गौरवला त्याच्या शिक्षणाबद्दल विचारते पण गौरव लगेच विषय बदलून घराबद्दल बोलू लागतो.
यानंतर तेजश्री गौतवला चहा घ्या असं म्हणते. तेव्हा गौरव म्हणतो की मला कॉफी आवडते. I am coffee lover म्हणताच तेजश्री त्याच्याशी इंग्रजीत बोलू लागते आणि त्याची अक्षरशः बोबडी वळते. हा सीन पाहून प्रेक्षकांनाही हसू आवरत नाही. या मजेदार संवादामुळे मालिकेच्या प्रमोशनला वेगळाच रंग चढला आहे.
‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ ही कथा स्वानंदी म्हणजेच तेजश्री प्रधान आणि समर म्हणजेच सुबोध भावे यांची आहे. दोघेही लग्नासाठी योग्य जोडीदार शोधत आहेत. योगायोगाने ते एकमेकांच्या संपर्कात येतात आणि लग्नाच्या बेडीत अडकतात. मात्र, त्यांच्या नात्याची वीण खरोखर जुळेल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. ही मालिका 11 ऑगस्टपासून सोमवार ते शनिवार रात्री 7.30 वाजता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
FAQ
1. तेजश्री प्रधानची मालिका कशामुळे चर्चेत आहे?
तेजश्री प्रधान ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ या नव्या मालिकेतून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली असून, तिच्यासोबत सुबोध भावे देखील मुख्य भूमिकेत आहे.
2. या मालिकेत तेजश्री प्रधान कोणती भूमिका साकारत आहे?
तेजश्री प्रधान या मालिकेत स्वानंदी ही मुख्य भूमिका साकारत आहे.
3. गौरव आणि तेजश्रीचा व्हिडीओ कशामुळे चर्चेत आहे?
मालिकेच्या प्रमोशन दरम्यानचा व्हिडीओ, ज्यात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम गौरव मोरे तेजश्रीच्या घरी कांदेपोहे कार्यक्रमासाठी येतो आणि मजेशीर संवाद होतात, सध्या व्हायरल झाला आहे.