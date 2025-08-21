English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'गौरव मोरे व्हायला जिगरा लागतो', गौरवची संघर्षकथा ऐकून श्रेया बुगडे भावूक, मंचावर भाविनक क्षण

Gaurav More Got Emotional:  'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधून प्रेक्षकांना हसवणारा गौरव मोरे 'चला हवा येऊ द्या'च्या कार्यक्रमात भावुक. नेमकं काय घडलं?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 21, 2025, 09:01 AM IST
Gaurav More Got Emotional:  'चला हवा येऊ द्या'या कार्यक्रमातून मराठीतील लोकप्रिय अभिनेता व कॉमेडियन गौरव मोरेने  प्रेक्षकांची मनं जिंकत आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या शोमुळे घराघरात पोहोचलेला गौरव आता 'चला हवा येऊ द्या'मुळे प्रचंड चर्चेत आला आहे. कमी वयात मोठे यश मिळवून, ‘फिल्टरपाड्याचा बच्चन’ अशी ओळख मिळवणाऱ्या गौरवबद्दल नुकतेच या मंचावर एक खास स्किट सादर करण्यात आले.

या स्किटमध्ये गौरववर विनोद तर झालेच पण त्याच्या संघर्षकथेला उजाळा देत त्याच्या मेहनतीचं कौतुकही करण्यात आलं. एका स्पर्धकाने गौरवविषयी बोलताना म्हटलं की, 'गौरव मोरे व्हायचं म्हणजे खूप अपमान सहन करावा लागतो. त्यासाठी जिगर लागतो आणि तो जिगर गौरवकडे आहे'. तर दुसऱ्याने गौरवची कथा ऐकून म्हटलं की, 'गौरवमुळे दहा बाय दहाच्या खोलीत राहणारा मुलगाही सुपरस्टार होण्याचं स्वप्न पाहू शकतो' असं म्हटलं आहे. 

गौरवचं कौतुक करत अभिजीतने मारली मिठी

या स्किट सादरीकरनानंतर कार्यक्रमाचा होस्ट अभिजीत खांडकेकर भावूक झाला. त्याने गौरवचं कौतुक करत म्हटलं की, 'आपल्याला कोणी थोडं काही बोललं तरी मनाला लागतं. आपण आपला इगो दुखावतो. पण प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी स्वत:वर हसणं, स्वत:चा अपमान हसत पचवणं ही ताकद फक्त तुझ्याकडे आहे गौरव. तुला हॅट्स ऑफ' असे म्हणून अभिजीतने गौरवला मिठी मारली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 श्रेया बुगडेच्या डोळ्यात अश्रू

स्पर्धक व अभिजीत यांच्या या शब्दांनी गौरवही भारावला. तर श्रेया बुगडेच्या डोळ्यांमध्ये देखील अश्रू आले. गौरवने त्यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, 'माझ्याबद्दल तुम्ही म्हणालात ते खरं आहे. पण मी कायम एकच विचार करतो. आपला जन्म एकदाच होतो. आज कोणीतरी आपली मस्करी करतील ती हसतखेळत घेऊया. उद्या नवीन दिवस आहे. कालचं ओझं टाकून नव्याने सुरुवात करूया' असं तो म्हणाला. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गौरवच्या या विचारांनी संपूर्ण हॉल टाळ्यांनी दणाणून गेला. याच शोमधील एक व्हिडीओ झी मराठीने सोशल मीडियावर  शेअर केला आहे. या व्हिडीओवर प्रेक्षकांकडून गौरववर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

FAQ

‘चला हवा येऊ द्या’ मधील गौरव मोरे यांच्यावरील स्किटबद्दल काय खास आहे?

‘चला हवा येऊ द्या’ या कार्यक्रमात गौरव मोरे यांच्यावर एक खास स्किट सादर करण्यात आले, ज्यामध्ये त्यांच्यावर विनोद तर झालेच, पण त्यांच्या संघर्षकथेला उजाळा देत त्यांच्या मेहनतीचे आणि जिगरेचे कौतुकही करण्यात आले.

गौरव मोरे यांना कोणत्या ओळखीने संबोधले जाते?

गौरव मोरे यांना ‘फिल्टरपाड्याचा बच्चन’ अशी ओळख मिळाली आहे, जी त्यांनी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ आणि ‘चला हवा येऊ द्या’ या शोमधून मिळवली.

स्किटमध्ये गौरव मोरे यांच्याबद्दल स्पर्धकांनी काय म्हटले?

एका स्पर्धकाने म्हटले की, "गौरव मोरे व्हायचं म्हणजे खूप अपमान सहन करावा लागतो. त्यासाठी जिगर लागतो आणि तो जिगर गौरवकडे आहे." दुसऱ्या स्पर्धकाने सांगितले की, "गौरवमुळे दहा बाय दहाच्या खोलीत राहणारा मुलगाही सुपरस्टार होण्याचं स्वप्न पाहू शकतो."

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

महाराष्ट्र बातम्या