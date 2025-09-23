Shah Rukh Khan ला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौरी खानची पोस्ट, शेअर केली खास गोष्ट...

Shah Rukh Khan: 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अॅटली कुमार दिग्दर्शित "जवान" या चित्रपटातील भूमिकेसाठी शाहरुख खानला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. जवळजवळ 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत या अभिनेत्याला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्याने हा सन्मान विक्रांत मेस्सीसोबत शेअर केला. किंग खानची पत्नी गौरी खानने हा क्षण साजरा केला.
71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अॅटली यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट "जवान" साठी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानला प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. किंग खानचा हा त्याच्या 33 वर्षांच्या कारकिर्दीतील पहिलाच पुरस्कार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. अभिनेत्याची पत्नी गौरी खान यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे.
(हे पण वाचा - 71st National Film Awards 2025 : शाहरुखला आयुष्यातील पहिल्या राष्ट्रीय पुरस्काराची अर्धीच रक्कम मिळणार, कारण...)
गौरी खानला तिच्या पतीच्या या यशाचा खूप अभिमान आहे. तिने सोशल मीडियावर तिच्या पतीचे म्हणजे किंग खानचे अभिनंदन केले. तिने त्याचा एक फोटो देखील शेअर केला आणि कॅप्शन दिले, "@iamsrk, किती चांगला प्रवास झाला... राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्याबद्दल अभिनंदन!!! तू त्याला पात्र आहेस... हे तुझ्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ आहे. आता मी या पुरस्कारासाठी एक खास मँटेल डिझाइन करत आहे."
शाहरुख खानबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेता या पुरस्कारासाठी काळ्या रंगाच्या लूकमध्ये दिसला. चष्मा घालून त्याचा लूक अतिशय देखणा दिसत आहे. शाहरुख खान राणी मुखर्जीसोबत बसला होता. राणी मुखर्जीला "मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे" या चित्रपटातील अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. शाहरुख खानला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला.
शाहरुख खानचा सन्मान करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू म्हणाले, "ज्या माणसाचे हास्य सीमा ओलांडते आणि ज्याचे संवाद आपल्या शब्दकोशाचा भाग बनले आहेत, त्याला त्याचा पहिला पुरस्कार मिळाला आहे. दिल्ली थिएटरपासून जगभरातील स्टारडमपर्यंतचा त्याचा प्रवास स्वतःमध्ये एक कहाणी आहे. तो केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नाही तर हृदयांचा राजा आहे."