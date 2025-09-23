English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shah Rukh Khan ला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौरी खानची पोस्ट, शेअर केली खास गोष्ट...

National Awards : राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा नुकताच संपन्न झाला. शाहरुख खानला मिळालेल्या पुरस्कारासाठी गौरी खानची स्पेशल पोस्ट. वाचा...

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 23, 2025, 07:39 PM IST
Shah Rukh Khan ला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर गौरी खानची पोस्ट, शेअर केली खास गोष्ट...
Gauri Khan Special Post on Shah Rukh Khan National Awards

Shah Rukh Khan: 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अ‍ॅटली कुमार दिग्दर्शित "जवान" या चित्रपटातील भूमिकेसाठी शाहरुख खानला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. जवळजवळ 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत या अभिनेत्याला पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्याने हा सन्मान विक्रांत मेस्सीसोबत शेअर केला. किंग खानची पत्नी गौरी खानने हा क्षण साजरा केला.

Add Zee News as a Preferred Source

71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात अ‍ॅटली यांच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट "जवान" साठी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानला प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. किंग खानचा हा त्याच्या 33 वर्षांच्या कारकिर्दीतील पहिलाच पुरस्कार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना हा पुरस्कार प्रदान केला. अभिनेत्याची पत्नी गौरी खान यांनी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे.

(हे पण वाचा - 71st National Film Awards 2025 : शाहरुखला आयुष्यातील पहिल्या राष्ट्रीय पुरस्काराची अर्धीच रक्कम मिळणार, कारण...) 

गौरी खानची खास पोस्ट

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gauri Khan (@gaurikhan)

गौरी खानला तिच्या पतीच्या या यशाचा खूप अभिमान आहे. तिने सोशल मीडियावर तिच्या पतीचे म्हणजे किंग खानचे अभिनंदन केले. तिने त्याचा एक फोटो देखील शेअर केला आणि कॅप्शन दिले, "@iamsrk, किती चांगला प्रवास झाला... राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकल्याबद्दल अभिनंदन!!! तू त्याला पात्र आहेस... हे तुझ्या वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीचे आणि समर्पणाचे फळ आहे. आता मी या पुरस्कारासाठी एक खास मँटेल डिझाइन करत आहे."

किंग खानचा लूक 

शाहरुख खानबद्दल बोलायचे झाले तर, अभिनेता या पुरस्कारासाठी काळ्या रंगाच्या लूकमध्ये दिसला. चष्मा घालून त्याचा लूक अतिशय देखणा दिसत आहे. शाहरुख खान राणी मुखर्जीसोबत बसला होता. राणी मुखर्जीला "मिसेस चॅटर्जी व्हर्सेस नॉर्वे" या चित्रपटातील अभिनयासाठी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. शाहरुख खानला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाला.

शाहरुख खानचा सन्मान करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू म्हणाले, "ज्या माणसाचे हास्य सीमा ओलांडते आणि ज्याचे संवाद आपल्या शब्दकोशाचा भाग बनले आहेत, त्याला त्याचा पहिला पुरस्कार मिळाला आहे. दिल्ली थिएटरपासून जगभरातील स्टारडमपर्यंतचा त्याचा प्रवास स्वतःमध्ये एक कहाणी आहे. तो केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नाही तर हृदयांचा राजा आहे."

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Shah Rukh KhanNational awardbest actorjawanbollywood

इतर बातम्या

2025 वर्षात IT कंपन्यांची 533 वेळा कर्मचारी कपात, 144926 ल...

विश्व