मुलाच्या यशावर आईचा अभिमान; आर्यनच्या पहिल्या अवॉर्डवर गौरी खानची खास प्रतिक्रिया

Aryan Khan : बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान अखेर मनोरंजनविश्वात अधिकृतपणे दाखल झाला आहे. मात्र, अभिनेत्याच्या भूमिकेत नव्हे तर दिग्दर्शक म्हणून. आर्यनच्या ओटीटी सीरिज ‘बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’साठी त्याला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर हा मानाचा पुरस्कार मिळाला असून या यशामुळे खान कुटुंबात आनंदाचं वातावरण आहे.
आर्यनच्या या पहिल्याच मोठ्या यशावर त्याची आई आणि प्रसिद्ध इंटीरियर डिझायनर गौरी खान प्रचंड खूश असून तिने मुलासाठी काहीतरी खास आणि वेगळं डिझाइन करण्याचं वचन दिलं आहे.
गौरी खानने इन्स्टाग्रामवर दोन पोस्ट शेअर केल्या आहेत. यापैकी एका पोस्टमध्ये आर्यन खान पुरस्कार स्वीकारताना दिलेली मजेशीर आणि मनापासूनचे भाषण दिसत आहे. या भाषणात आर्यन म्हणतो की, 'हा माझा पहिलाच अवॉर्ड आहे. मला आशा आहे की पुढेही असे अनेक अवॉर्ड जिंकता येतील. कारण माझ्या वडिलांसारखेच मला देखील अवॉर्ड खूप आवडतात. पण हा अवॉर्ड माझ्या वडिलांसाठी नाही तर माझ्या आईसाठी आहे'.
तो पुढे हसत म्हणाला की, 'माझी आई मला नेहमी तीन गोष्टी सांगायची. लवकर झोपायचं, लोकांची थट्टा करायची नाही आणि शिवीगाळ करायची नाही आणि याच तीन गोष्टींसाठी मला हा अवॉर्ड मिळालाय. त्यामुळे घरी गेल्यावर कदाचित आज मला कमी ओरडा मिळेल'. आर्यनच्या या भाषणामधील विनोदबुद्धी पाहून अनेकांना शाहरुख खानची आठवण झाली. त्याचा सेंस ऑफ ह्यूमर चाहत्यांच्या विशेष पसंतीस उतरला आहे.
हा व्हिडीओ शेअर करताना गौरी खानने लिहिलं की, 'मला इतकं भाग्यवान आणि अभिमान वाटावा यासाठी धन्यवाद. आता या अवॉर्डसाठी वेगळं केबिन डिझाइन करावं लागेल'.
गौरी खान स्वतः एक यशस्वी इंटीरियर डिझायनर असून तिचं ‘Gauri Khan Designs’ हे स्टुडिओ 2013 मध्ये सुरू झालं. तिने बॉलिवूडमधील अनेक मोठ्या स्टार्स आणि उद्योगपतींच्या घरांची रचना केली आहे.
Thank you for making me the happiest and proudest Aryan… now off to design a new cabinet to hold all your awards!! @ndtv pic.twitter.com/zBQL764cSD
— Gauri Khan (@gaurikhan) December 20, 2025
आर्यन खान आपल्या वडिलांची कलात्मक परंपरा पुढे नेत असून, शाहरुख खानची मुलगी सुहाना खान देखील अभिनय क्षेत्रात उतरली आहे. तिची ओटीटी सीरिज ‘द आर्चीज’ 2023 मध्ये प्रदर्शित झाली होती. खान कुटुंबाची नवी पिढी वेगवेगळ्या मार्गांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण करत असल्याचं चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसत आहे.