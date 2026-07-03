/आमिरची गौरी... किती शिकलीये अन् किती आहे तिची श्रीमंती? चाहत्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालंच!

मुंबई | रुपेरी पडद्यावर 25 वर्षांपूर्वी ‘गौरी’च्या प्रेमाची ग्वाही देणारा ‘भुवन’ अर्थात अभिनेता आमिर खान आता त्याच्या प्रत्यक्ष आयुष्यातही गौरीसोबत सहजीवनाचा प्रवास सुरु करतोय. हिंदी सिनेजगतामध्ये ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ अशी ओळख असणारा हा अभिनेता आता पुन्हा एकदा लग्न करतोय. दीर्घ काळापासून गौरी स्प्रॅटसोबत रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्या आमिरनं माध्यमांना स्वत:च याबाबतची माहिती दिली.
आमिर आणि गौरीचं नातं तसं चाहते आणि माध्यमांसाठीसुद्धा नवं नाही. पण, गौरी करते काय, ती काय शिकलीय इथपासून ती किती श्रीमंत आहे असे कैक कुतूहलपूर्ण प्रश्न चाहत्यांच्या मनात घर करत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं काही सिनेवर्तुळातीलच संकेतस्थळांनी दिलीयेतसुद्धा.
आमिर खानची पार्टनर आणि आता त्याची आयुष्यभराची जोडीदार होणारी गौरी आमिरपेक्षा वयानं 14 वर्षे लहान आहे. तिचं वय 47 वर्षे आहे. गौरी मुळची कर्नाटकची असून, तिचा जन्म बंगळुरूमध्ये झाला होता. तिच्या वडिलांचं नाव रॉबर्ट स्प्रॅट असून ते तामिळ ब्रिटीश आहेत. तर गौरीच्या आईचं नाव रीटा स्प्रॅट असून त्या पंजाबी आयरिश आहेत.
मॅजिक ब्रिक्सच्या माहितीनुसार गौरी स्प्रॅटची एकूण संपत्ती 24 कोटी ते 40 कोटी रुपयांदरम्यान आहे. लंडनमधून तिनं फॅशन आणि स्टायलिंगचं शिक्षण घेतलं असून ती एक एंटरप्रेन्योर आणि फॅशन स्टालिस्ट आहे. 'बीब्लंट' नावाच्या कंपनीची ती संचालिका आणि पार्टनर आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार गौरी आमिर खान प्रोडक्शन या निर्मिती संस्थेच्या कामासाठीसुद्धा हातभार लावते.
नुकतंच माध्यमांशी संवाद साधत असताना आमिरनं त्याच्या आणि गौरीच्या लग्नसोहळ्यासंदर्भातील काही गोष्टींचा उलगडा केला. 5 जुलै रोजी हा विवाहसोहळा हाणार असून, हे लग्न अतिशय साधेपणानं घरच्या घरीच होणार आहे. ज्यामध्ये काही जुने आणि खास मित्र उपस्थित असतील. दोघांच्याही कुटुंबाची उपस्थिती असेल. आमिरचं हे तिसरं लग्न असून, गौरी जीवनात दुसऱ्यांदा वैवाहिक आयुष्याची सुरुवात करत आहे. आमिरच्या या नव्या प्रवासासाठी आणि नव्या इनिंगसाठी चाहत्यांनी त्याला आतापासूनच शुभेच्छाही देण्यास सुरुवात केली आहे.