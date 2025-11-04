English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी 13 वर्ष त्यांच्या सोबत होते…' महेश मांजरेकरांविषयी मानसकन्येची कबुली, दोघांमधील नात्यावर चर्चा

Gauri Ingawale emotional talking about Mahesh Manjrekar : गौरी इंगवलेने मुलाखतीत महेश मांजरेकरांविषयीच्या भावना व्यक्त करत त्यांचं कौतुक केलं.  

Intern | Updated: Nov 4, 2025, 04:39 PM IST
'मी 13 वर्ष त्यांच्या सोबत होते…' महेश मांजरेकरांविषयी मानसकन्येची कबुली, दोघांमधील नात्यावर चर्चा

मराठी चित्रपटसृष्टीत आपला वेगळा ठसा उमटवणारे दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते महेश मांजरेकर सध्या पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘पुन्हा शिवाजी राजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली, तर दुसरीकडे त्यांच्या निर्मितीतील नवं नाटक ‘कुणीतरी आहे तिथं’ रंगभूमीवर गाजत आहे. या नाटकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात महेश मांजरेकरांची मानसकन्या गौरी इंगवले प्रमुख भूमिकेत झळकत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

‘कुणीतरी आहे तिथं’ रहस्य आणि थ्रिलने भरलेलं नाटक

कुमार सोहोनी यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेलं ‘कुणीतरी आहे तिथं’ हे सस्पेन्स-थ्रिलर नाटक प्रेक्षकांना नव्या अनुभवात घेऊन जातं. या नाटकात मराठी रंगभूमीवरील अनुभवी कलाकारांसोबत तरुण कलाकारांचाही सहभाग आहे. गौरी इंगवलेने अनेक वर्षांनंतर रंगभूमीवर पुनरागमन करत आपली कला पुन्हा सादर केली आहे. गौरी म्हणाली 'खूप वर्षांनी मी नाटक करत आहे आणि मला याबद्दल खूप उत्सुकता आहे. हे नाटक एकदम वेगळं आहे, रहस्यमय आणि थरारक. संपूर्ण टीम नवी आहे आणि दिग्दर्शक कुमार सोहोनी यांनी आम्हाला जबरदस्त मार्गदर्शन केलं आहे. माझ्या भूमिकेत बरीच आव्हानं आहेत, पण मी प्रेक्षकांसाठी ती सरप्राइज ठेवू इच्छिते.'

महेश मांजरेकरांविषयी गौरी इंगवलेचा भावनिक खुलासा

नाटकाच्या प्रमोशनदरम्यान दिलेल्या एका मुलाखतीत गौरी इंगवलेने आपल्या 'पप्पांबद्दल' म्हणजेच महेश मांजरेकरांविषयी मन मोकळं केलं. तिच्या शब्दांतला भावनिक सूर ऐकून प्रेक्षकही भारावून गेले. ती म्हणाली 'मी गेली 13 वर्षे महेश सरांसोबत आहे. त्यांनी माझ्या आयुष्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यांनी मला साताऱ्याहून मुंबईत आणलं आणि माझ्या करिअरची सुरुवात घडवून दिली. त्यांनी मला केवळ एक कलाकार म्हणून नाही, तर आपल्या मुलीसारखं मान दिलं. आज मी जी आहे, ती त्यांच्या पाठिंब्यामुळे आणि मार्गदर्शनामुळेच आहे.'

ती पुढे म्हणाली 'पप्पांनी मला विचारलं होतं ‘तुला हे नाटक करायचं का?’ आणि मी लगेच होकार दिला. मला वाटतं, त्यांच्या निर्मितीत काम करणे ही माझ्यासाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांनी माझ्यावर ठेवलेला विश्वास मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतेय.'

महेश मांजरेकर आणि गौरी यांचं नातं 

महेश मांजरेकर यांना सई, सत्या आणि अश्वमी अशी तीन सख्या मुली आहेत, पण त्यांच्यासाठी गौरी इंगवले ही मानसकन्या आहे. एका डान्सिंग शोदरम्यान महेश मांजरेकर यांनी गौरीला पाहिलं आणि तिच्या प्रतिभेने प्रभावित झाले. त्यानंतर त्यांनी गौरीला आपल्या कुटुंबाचा भाग बनवलं. मेधा मांजरेकर आणि सई मांजरेकरदेखील गौरीला कुटुंबातील अविभाज्य सदस्य मानतात. गौरीलाही या नात्याचं खूप प्रेम आहे. ती नेहमी म्हणते 'ते फक्त माझे मार्गदर्शक नाहीत, तर माझ्यासाठी आधारस्तंभ आहेत.'

वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झाल्यास

गौरी इंगवलेने ‘बालक पालक’, ‘अनन्या’, ‘दे धक्का २’ यांसारख्या चित्रपटांमधून अभिनय कौशल्य दाखवलं आहे. तिच्या अभिनयाचं आणि नैसर्गिक सादरीकरणाचं सर्वत्र कौतुक झालं. आता रंगभूमीवर पुनरागमन करताना ती पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे.

FAQ

'कुणीतरी आहे तिथं’ हे नाटक कोणत्या प्रकारचं आहे?
हे एक सस्पेन्स-थ्रिलर जॉनरचं नाटक आहे, ज्यात रहस्य आणि भावनिक संघर्षाचं मिश्रण आहे.

गौरी इंगवले आणि महेश मांजरेकर यांचं नातं काय आहे?
गौरी ही महेश मांजरेकर यांची मानसकन्या असून, त्यांनी तिला आपल्या सख्या लेकीप्रमाणेच स्वीकारलं आहे.

या नाटकाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?
‘कुणीतरी आहे तिथं’ या नाटकाचं दिग्दर्शन कुमार सोहोनी यांनी केलं असून, निर्मिती महेश मांजरेकर यांच्या कंपनीची आहे.

About the Author
Tags:
actor director mahesh manjrekar#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #love #friendship #jaanetuyajaanena #wakeupsid #yehjawaanihaideewani #aisha #kuchkuchhotahai #breakkebaad #dilchahtahai

इतर बातम्या

Local Body Election: निवडणुकांचं बिगुल वाजलं! नगरपरिषद आणि...

महाराष्ट्र बातम्या