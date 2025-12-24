काळा गॉगल, मोकळे केस, अक्षय खन्नाच्या हुकस्टेपवर थिरकली गौतमी, अदा पाहून हटणार नाही नजर

Gautami Patil : सध्या अभिनेता अक्षय खन्नाचा बहुचर्चित चित्रपट ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिससह सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चेत आहे. या चित्रपटात मुख्य भूमिका रणवीर सिंगची असली तरी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे ते अक्षय खन्नानं साकारलेल्या ‘रहमान डकैत’ या दमदार भूमिकेनं. गंभीर अभिनयासोबतच अक्षय खन्नानं या चित्रपटात केलेला अनपेक्षित डान्स प्रेक्षकांसाठी खास आकर्षण ठरत आहे.
विशेषतः Fa9la या गाण्यातील अक्षय खन्नाची एंट्री आणि त्याची हुक-स्टेप सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ही हुक-स्टेप इतकी लोकप्रिय झाली आहे की केवळ चाहतेच नाही तर अनेक कलाकारही या ट्रेंडमध्ये सहभागी होताना दिसत आहेत. याच यादीत आता राज्यभरातल्या तरुणांची आवडती डान्सर ‘सबसे कातिल’ म्हणून ओळखली जाणारी गौतमी पाटील हिचाही समावेश झाला आहे.
आपल्या खास डान्स स्टाईलनं कायम चर्चेत असणारी गौतमी पाटीलही Fa9la गाण्यावर अक्षय खन्नाच्या हुक-स्टेपवर थिरकली आहे. तिनं शेअर केलेला हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून चाहत्यांकडून त्याला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मोकळे केस, काळा गॉगल आणि तिचा डान्स खूपच व्हायरल होत आहे.
‘धुरंधर’मधील रहमान डकैतच्या भूमिकेसाठी अक्षय खन्नाचं आधीच कौतुक होत असताना, त्याच्या डान्स स्टेप्सनं नव्यानं चर्चा रंगवली आहे. Fa9la गाण्याचा ट्रेंड सध्या इतका लोकप्रिय झाला आहे की सोशल मीडियावर या गाण्यावर आधारित असंख्य रील्स आणि व्हिडीओ पाहायला मिळत आहेत. गौतमी पाटीलही या ट्रेंडपासून स्वतःला रोखू शकली नाही आणि तिनंही अक्षय खन्नाच्या हुक-स्टेपला स्वतःच्या स्टाईलमध्ये सादर केलं.
गौतमीनं शेअर केलेल्या या व्हिडीओवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. एका चाहत्याने 'मस्त हा मस्त' असं म्हणत तिचं कौतुक केलं तर दुसऱ्यानं 'सबसे कातिल गौतमी पाटील' अशी कमेंट करत तिच्या डान्सचे कौतुक केलं आहे.
एकीकडे ‘धुरंधर’ चित्रपटामुळे अक्षय खन्ना चर्चेत असताना दुसरीकडे गौतमी पाटीलने Fa9la गाण्यावर केलेल्या डान्समुळे सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा आपली जादू कायम असल्याचं सिद्ध केलं आहे.
FAQ
‘धुरंधर’ चित्रपट सध्या चर्चेत का आहे?
रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या प्रमुख भूमिकांमुळे, दमदार कथा, जोरदार अभिनय आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या गाण्यांमुळे ‘धुरंधर’ सध्या चर्चेत आहे.
अक्षय खन्नानं या चित्रपटात कोणती भूमिका साकारली आहे?
अक्षय खन्नानं ‘धुरंधर’मध्ये ‘रहमान डकैत’ ही भूमिका साकारली असून, त्याच्या गंभीर आणि प्रभावी अभिनयाचं प्रेक्षकांकडून विशेष कौतुक होत आहे.
Fa9la गाणं व्हायरल होण्यामागचं कारण काय आहे?
Fa9la गाण्यातील अक्षय खन्नाची स्टायलिश एंट्री आणि हटके हुक-स्टेप प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली असून, त्यामुळे हे गाणं सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे.