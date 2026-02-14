गौतमी पाटीलला एका गोष्टीचा सतत पश्चाताप होतोय; मनातील व्यथा जाहीरपणे मांडली

Gautami Patil To The Point With Kamlesh Sutar : सबसे कातील, गौतमी पाटील... महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटीलने (Gautami Patil) आपल्या नृत्याने सर्वांची मने जिंकली आहेत. गौतमी सध्या यशाच्या शिखरावर आहे. स्टेज शो सह गौतमीने चित्रपटसृष्टीत देखील पदार्पण केले आहे. गौतमी आयष्यात यशाच्या पायऱ्या चढत असताना तिला एका गोष्टीचा सतत पश्चाताप होतोय. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट या विशेष कार्यक्रमात गौतमी पाटीलनं मनातील व्यथा जाहीरपणे मांडली.
गौतमी पाटील हिची झी २४ तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या कार्यक्रमात मुलाखत घेण्यात आली. या मुलाखतीत गौतमीने तिच्या करिअरमध्ये घडलेल्या एका चुकीची जाहीरपणे कबुली दिली. लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहचण्याआधी गौतमीच्या डान्सचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. अश्लिल नृत्य तसेच अश्लिल हावभाव केल्याचा आरोप गौतमीवर करण्यात आला होता.
गौतमीचे काही व्हिडिओ व्हायरल झाले. या व्हिडिओंमुळे गौतमी ट्रोल झाली होती. तिची मोठ्या प्रमाणात बदनामी झाली होती. यावेळी प्रचंड त्रास झाल्याचे गौतमीने सांगितले. सतत कोण काय बोलतयं याची भिती वाटत रहायची. तेव्हा मी आक्षेपार्ह नृत्य केले. मी तसं का केला याचा मला अजूनही पश्चाताप होतेय. त्यावेळेस आईने मला सांभाळून घेतले. पण, त्या परिस्थितीतून बाहरे आली.
अश्लिल नृत्य तसेच अश्लिल हावभाव केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मी पुन्हा तशी चुक केली नाही. याबद्दल मी जाहीरपणे माफी देखील मागितली. त्यावेळेस लावणी सम्राज्ञी सुरेखा पुणेकर यांना मी भेटले. त्यांना आश्वासन दिले की पुन्हा मी अशी चुक करणार नाही. त्यानंतर मी अंबाडा बांधून आणि पायात घुंगरु बांधूनच लावणी सादर करते. माझ्याकडून पुन्हा अशा प्रकारे कोणतीही चुक होणार नाही याची काळजी मी घेते असं गौतमी म्हणाली.