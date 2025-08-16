English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्यांनी मला भरभरुन....' गौतमी पाटीलच्या गळ्यात माशांच नेकलेसचं कोणासाठी? लाजून स्वत:च सांगितलं कारण!

Gautami Patil Neckless: दहीहंडीच्या कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना आपल्या खास लूक मागचं कारण सांगितलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 16, 2025, 06:21 PM IST
'त्यांनी मला भरभरुन....' गौतमी पाटीलच्या गळ्यात माशांच नेकलेसचं कोणासाठी? लाजून स्वत:च सांगितलं कारण!
गौतमी पाटील

Gautami Patil Neckless: दहीहंडी उत्सवानिमित्त मुंबईत उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. गोविंद पथकांनी शहरभर विविध ठिकाणी मानवी तट्टू बांधून हंड्या फोडण्याच्या स्पर्धेत भाग घेतला. लालबाग, वांद्रे, अंधेरी, आणि डोंगरी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली, जिथे लाखो नागरिकांनी उत्साहाने भाग घेतला. ढोल-ताशांचा गजर, लेझीम पथकांचा नाद, आणि "गोविंदा आला रे आला" या घोषणा वातावरणात उत्साह आणत होत्या. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोलीस दलाने विशेष तयारी केली होती, परंतु काही ठिकाणी किरकोळ घटना घडल्याचे वृत्त आहे.  प्रसिद्ध मराठी लावणी नर्तक गौतमी पाटीलने आपल्या नृत्याने दहीहंडी उत्सवाला आणखी रंगत दिलीय. या सर्वात गौतमीच्या गेटअपची सगळीकडे चर्चा होतेय. गौतमीने गळ्यात माशाचं लॉकेट का घातलं? याचं कारण सांगितलंय. एक मुंबईकर म्हणून तुम्हाला हे कारण ऐकून नक्कीच आनंद वाटेल. 

गौतमीच्या तालावर थिरकले गोविंदा 

दहीहंडीच्या कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना आपल्या खास लूक मागचं कारण सांगितलंय. गौतमीने मुंबईतील काही प्रमुख ठिकाणी कार्यक्रम सादर केले, जिथे तिच्या तालावर गोविंदही थिरकताना दिसले. तिच्या नृत्यात पारंपरिक लावणी नृत्य आणि आधुनिक डीजे संगीताचा समावेश होता, ज्याने तरुणांमध्ये विशेष उत्साह निर्माण केला. 

एका शोसाठी किती रुपये घेते?

गौतमी पाटील, एक प्रसिद्ध मराठी लावणी नर्तकी, दहीहंडीच्या एका शो साठी सुमारे 1.5 ते 2 लाख रुपये घेते, अशी माहिती 2023 च्या बातम्या मधून मिळते. तिची टीम महिना भरात सुमारे 30-35 लाख रुपये कमावते. तिचा मोठा चाहता वर्ग, विशेषत: ग्रामीण भागात, आहे आणि तिच्या निर्भिड नृत्य सादरीकरणामुळे ती वादातही राहते. दहीहंडी हा महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहाने साजरा होणारा सण असून, या वेळी अनेक कलाकार कार्यक्रम सादर करतात. गौतमी पाटीलचे कार्यक्रम नेहमीच तुडूंब भरतात, ज्यामुळे तिची मागणी वाढते. 

टीमचे उत्पन्न 

तिच्या दरमहिन्याच्या उत्पन्नाबाबतची माहिती पाहता, तिच्या दरामध्ये वाढ झाली असेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तिचे कार्यक्रम ग्रामीण भागातून तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहेत. तिच्या नृत्याचे चाहते तिच्या प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी होतात. तिच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने तिच्या टीमचे उत्पन्न देखील वाढले आहे. तिच्या कार्यक्रमांचे आयोजन स्थानिक ग्रुप्स किंवा सणांसाठी केले जाते, ज्यामुळे तिची मागणी सातत्याने वाढत आहे. तिच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने तिच्या टीमचे उत्पन्न देखील वाढले आहे. तिच्या कार्यक्रमांचे आयोजन स्थानिक ग्रुप्स किंवा सणांसाठी केले जाते, ज्यामुळे तिची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

खास लूक कोणासाठी?

यावेळी आपल्या शोमध्ये खूप बदल सर्वांना पाहायला मिळत असेल. आम्ही सर्व शो पूर्णपणे बदललाय. आणि प्रेक्षकांसाठी आगळावेगळा शो घेऊन आलो. मी दरवर्षी दहीहंडीला मुंबईत असते. त्यामुळे मुंबईकरांसाठी खास लूक करावा असं मला वाटल्याचे गौतमी म्हणाली. इथले मुळ मुंबईकर असलेल्या कोळी बांधवांप्रती आदर म्हणून मी खास कोळी गेटअपमध्ये आल्याचे गौतमीने सांगितले. माझ्या नाकातील नथ, गळ्यातील माशाचं लॉकेट हे सर्व कोळी वेशातील आहे. तसेच मी कोळी नृत्यावर डान्स करत असल्याचे गौतमी म्हणाली.

'कोळी समाज मला खूप आवडतो'

आग्री कोळ्यांची मुंबई असं म्हटलं जातं. मला कोळी समाज खूप आवडतो. ती लोक मला खूप आवडतात आणि भरभरुन प्रेम देतात. आम्ही आवर्जून कोळी गाणी घेतो.नेहमी असंच प्रेम राहुदे असे गौतमी म्हणाली. 

FAQ

गौतमी पाटील एका शो साठी किती पैसे घेते?

गौतमी पाटील, एक प्रसिद्ध मराठी लावणी नर्तकी, दहीहंडीच्या एका शो साठी सुमारे 1.5 ते 2 लाख रुपये घेते, अशी माहिती 2023 च्या बातम्या मधून मिळते. तिची टीम महिना भरात सुमारे 30-35 लाख रुपये कमावते.

गौतमी पाटीलचे नृत्य कशामुळे विशेष आहे?

गौतमी पाटीलचे नृत्य विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्रात लोकप्रिय असून, तिच्या नृत्यात पारंपरिक लावणी नृत्य आणि आधुनिक डीजे संगीताचा समावेश असतो. तिच्या नृत्यातील ऊर्जा, उत्साह, विविधता आणि प्रयोगशीलता तिच्या यशाचे प्रमुख कारण मानले जाते.

गौतमी पाटीलचे नृत्य वादग्रस्त का ठरते?

गौतमी पाटीलचे नृत्य निर्भिड शैलीमुळे वादग्रस्त ठरले आहे. तिच्या नृत्यातील आधुनिक धाटणीमुळे ती वयस्कर प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत असते, परंतु तरुण प्रेक्षकांमध्ये ती विशेष लोकप्रिय आहे. तरीही तिच्या चाहत्यांमध्ये ती विशेष प्रिय आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Gautami PatilGautami Patil necklessGautami Patil love storygautami patil boyfriendगौतमी पाटील

इतर बातम्या

पाचव्यांदा बाप होणार करोडपती यूट्यूबर, कृतिका दुसऱ्यांदा हो...

मनोरंजन