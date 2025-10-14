English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘दिसला गं बाई दिसला’च्या रिमेक गाण्यात गौतमी पाटीलची झलक; तिच्या अदांवर नेटकरींच्या प्रतिक्रिया व्हायरल

Gautami Patil's Remake song : गौतमी पाटील पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. यावेळी कारण ठरलं आहे मराठी सिनेसृष्टीतील सदाबहार लावणी गीत ‘दिसला गं बाई दिसला’.  

Intern | Updated: Oct 14, 2025, 06:26 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीतील आपल्या अफलातून डान्स स्टाईल, मोहक हावभाव आणि ऊर्जा यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकप्रिय ठरलेली नृत्यांगना गौतमी पाटील पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी कारण ठरलं आहे मराठी सिनेसृष्टीतील सदाबहार लावणी गीत ‘दिसला गं बाई दिसला’. १९७२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘पिंजरा’ चित्रपटातील हे गाणं आजही लोकांच्या तोंडी असून, त्याचा प्रत्येक मराठी प्रेक्षक अनुभव घेतो. आता हे गाणं नव्या रुपात ‘प्रेमाची गोष्ट 2’ या आगामी चित्रपटात सादर करण्यात आलं असून, त्यात गौतमी पाटीलचा झळकदार डान्स पाहायला मिळतो. या गाण्याचा रिमेक नुकताच प्रदर्शित झाला असून, गौतमीच्या नृत्यातील ऊर्जावान आणि आकर्षक स्टेप्स, मोहक हावभाव, ग्लॅमरस लूक यामुळे सोशल मीडियावर प्रेक्षक फिदा झाले आहेत. चाहत्यांनी तिच्या या परफॉर्मन्सला भरभरून पसंती दिली असून, व्हिडिओ लाँच होताच लाखोंच्या संख्येने व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळत आहेत.

‘प्रेमाची गोष्ट 2’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सतीश राजवाडे यांनी केले असून, एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट प्रस्तुत आहे. निर्माते संजय छाब्रिया तर सह-निर्माते अमित भानुशाली आहेत. यापूर्वी प्रेक्षकांना भावलेल्या प्रेमकथांमुळे सतीश राजवाडे आता आणखी एका हृदयस्पर्शी आणि रंगीबेरंगी प्रेमकथेने प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहेत. या चित्रपटात स्वप्नील जोशी, भाऊ कदम, ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिधिमा पंडित हे लोकप्रिय कलाकार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाची कथा प्रेम आणि नशिबाच्या जादुई प्रवासाभोवती फिरते, ज्यात नायक-नायिकांच्या भावनिक संघर्षांसोबत नृत्य आणि गाणी देखील भर घालतात.

विशेष म्हणजे, ‘दिसला गं बाई दिसला’ रिमेकमध्ये गौतमी पाटीलने पारंपरिक लावणीला आधुनिक टच देत तिच्या अदाकारीत नवे आयाम जोडले आहेत. तिच्या ग्लॅमरस लूक, आकर्षक स्टाइल आणि तालबद्ध डान्स मूव्हजमुळे प्रेक्षक आणि नेटकरी थक्क झाले आहेत. चित्रपट आणि गाण्याची उत्सुकता यामुळे सोशल मीडियावर गाज सुरु झाली असून, अनेक चाहते आणि फॅन्स हे रिमेक पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत.

FAQ
गौतमी पाटील कोणत्या गाण्याच्या रिमेकमध्ये झळकली आहे?
गौतमी पाटील सदाबहार लावणी गीत ‘दिसला गं बाई दिसला’ च्या रिमेकमध्ये दिसणार आहे, जे ‘प्रेमाची गोष्ट २’ चित्रपटात समाविष्ट आहे.

चित्रपटातील इतर प्रमुख कलाकार कोण आहेत?
या चित्रपटात स्वप्नील जोशी, भाऊ कदम, ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिधिमा पंडित प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत.

‘प्रेमाची गोष्ट 2’ कधी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे?
हा चित्रपट 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

