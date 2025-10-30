English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गौतमी पाटीलचा पुढचा मोठा टप्पा: आयटम सॉंग्जनंतर आता ‘Indian Idol’सह काम करण्याची शक्यता!

Gautami Patil's VIRAL Selfie: गौतमी पाटील व अभिजीत सावंत यांची सेल्फी सोशल माध्यमांवर व्हायरल होत आहे आणि त्यानंतर दोघांच्या पुढील सहकार्यासंबंधी चर्चा रंगू लागली आहे.

Intern | Updated: Oct 30, 2025, 04:14 PM IST
गौतमी पाटीलचा पुढचा मोठा टप्पा: आयटम सॉंग्जनंतर आता ‘Indian Idol’सह काम करण्याची शक्यता!

मराठी मनोरंजनविश्वातील चर्चेत असलेली अभिनेत्री व नृत्यांगना गौतमी पाटील पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. लावणी, स्टेज शो आणि आयटम गाण्यांमधील तिच्या ठसठशीत आणि ऊर्जावान परफॉर्मन्समुळे ती प्रेक्षकांची लाडकी झाली आहे. आता तिच्या करिअरमध्ये एक नवा वळण येणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे, कारण ती आणि प्रसिद्ध गायक-कलाकार अभिजीत सावंत एका नव्या प्रोजेक्टसाठी एकत्र येणार असल्याची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गौतमी पाटीलने अल्पावधीतच आपल्या मेहनतीने आणि खास शैलीने वेगळा ठसा उमटवला आहे. तिच्या प्रत्येक परफॉर्मन्समध्ये तिची उर्जा, आत्मविश्वास आणि कलाविष्कार झळकतो. ‘शिट्टी वाजली रे’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात स्पर्धक म्हणून तिचा सहभाग प्रेक्षकांसाठी एक खास क्षण ठरला होता. त्या कार्यक्रमानंतर तिची लोकप्रियता झपाट्याने वाढली आणि ती मराठी स्टेजवरील ‘पॉवर परफॉर्मर’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

दुसरीकडे, अभिजीत सावंत हे मराठी आणि हिंदी संगीतविश्वातील एक मान्यवर नाव आहे. ‘इंडियन आयडॉल’चा पहिला विजेता म्हणून त्यांनी केवळ राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आपली छाप सोडली. त्यानंतर ‘बिग बॉस मराठी 5’चा विजेता ठरून त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रात आपले स्थान अधिक मजबूत केले. अभिजीत आणि गौतमी यांनी अलीकडेच सोशल मीडियावर एकत्र एक सेल्फी पोस्ट केली आहे. त्या फोटोखाली त्यांनी फक्त एक शब्द लिहिला आहे 'NEW' या एका शब्दानेच चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेचे वादळ निर्माण केले आहे. हा ‘नवा’ प्रोजेक्ट नेमका कोणत्या स्वरूपात असेल संगीत अल्बम, म्युझिक व्हिडिओ, वेब शो की टेलिव्हिजन प्रोग्राम याबद्दल मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मनोरंजन क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या दोघांच्या सहकार्यामुळे काहीतरी वेगळं आणि प्रयोगशील पाहायला मिळू शकतं. गौतमीची मंचावरची अफाट ऊर्जा आणि अभिजीतचा सुरेल आवाज या दोघांची जोडणी प्रेक्षकांसाठी एक नवा अनुभव ठरू शकते.

चाहत्यांमध्ये या जोडीबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून 'काय येणार आहे?', 'हे दोघं एका गाण्यासाठी एकत्र येणार का?' अशा प्रकारचे हजारो कमेंट्स पाहायला मिळतात. सध्या या प्रोजेक्टबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी उद्योगवर्तुळात असा अंदाज आहे की नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला या प्रोजेक्टचा पहिला झलक (teaser) प्रेक्षकांसमोर येऊ शकतो. गौतमी पाटीलच्या तेजस्वी मंचावरील व्यक्तिमत्त्वाला अभिजीत सावंतच्या संगीतकौशल्याची जोड मिळाली, तर मराठी मनोरंजनविश्वात एक नवा ट्रेंड सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. या दोघांच्या सहकार्याने केवळ संगीत क्षेत्राचं नव्हे, तर संपूर्ण मनोरंजनविश्वाचं लक्ष त्यांच्या नव्या प्रयोगाकडे लागलेलं आहे.

FAQ

गौतमी पाटील आणि अभिजीत सावंत कोणत्या प्रोजेक्टसाठी एकत्र येत आहेत?

सध्या त्यांच्या सहकार्याबद्दल अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यांनी सोशल मीडियावर “New” असा कॅप्शन असलेला एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यावरून चाहत्यांमध्ये अंदाज बांधले जात आहेत की हा एक नवा संगीत प्रोजेक्ट, म्युझिक व्हिडिओ किंवा टेलिव्हिजन शो असू शकतो.

गौतमी पाटील आणि अभिजीत सावंत यांची पार्श्वभूमी काय आहे?

गौतमी पाटील ही मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध नृत्यांगना आणि अभिनेत्री आहे. तिने स्टेज शो, लावणी, आणि रिअॅलिटी शोजमधून लोकप्रियता मिळवली आहे. अभिजीत सावंत हे ‘इंडियन आयडॉल’चे विजेते असून, त्यांनी ‘बिग बॉस मराठी ५’ देखील जिंकले आहे. ते एक अनुभवी गायक आणि कलाकार आहेत.

हा प्रोजेक्ट कधी प्रदर्शित होणार आहे?

अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, मात्र उद्योगवर्तुळात असा अंदाज आहे की या प्रोजेक्टचा पहिला टीझर नोव्हेंबरच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुरुवातीला प्रेक्षकांसमोर येऊ शकतो.

About the Author
Tags:
GAUTAMI PATIL new projectAbhijeet Sawant#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment entertainment news

इतर बातम्या

प्रत्येक तासाला अ‍ॅडव्हान्स 5,000 तिकिटांची बुकिंग! बाहुबली...

मनोरंजन