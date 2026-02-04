English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राधा पाटीलला गौतमीचं थेट प्रत्युत्तर 'माझ्याबाबतीत कोणीही…'

Gautami's direct response to Radha Patil : राधा पाटीलने बिग बॉस मराठीमध्ये गौतमीला डिवचलं; आता गौतमीने प्रतिक्रिया दिली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 4, 2026, 09:09 AM IST
मुंबई: कातिलों की कातिल म्हणून ओळख असलेली राधा पाटील बिग बॉस मराठी 6 मध्ये एन्ट्री करताच प्रेक्षकांच्या आणि मीडिया लक्षात आली. राधा पाटीलची बोल्ड व्यक्तिमत्त्व आणि थेट भाष्यामुळे ती घरात आणि बिग बॉसच्या मंचावर त्वरित चर्चेचा विषय बनली.

घरात आणि मंचावर राधाने गौतमी पाटीलवर टीका केली होती. तिने सांगितले, “मी खूप लोकांना पळवून लावलंय. जे महाराष्ट्रामध्ये काही नामांकित झाले आहेत, त्यांना मी आधीच पळवून लावलंय. आणि मी माझ्या टॅलेंटनुसार कोणालाही घाबरत नाही. स्टेजवर समोर कोणीही आलं तरी मी घाबरत नाही. मग ती गौतमी पाटील असो की कोणीही, मी नाही घाबरत.” राधाच्या या वक्तव्यामुळे घरात थोडा वाद निर्माण झाला आणि प्रेक्षकांमध्येही चर्चा सुरू झाली.

या टीकेला थेट उत्तर देत, गौतमी पाटीलने अभिजात मराठीला मुलाखतीत सांगितले, 'राधा पाटीलचं माझ्यावर खूप प्रेम आहे. खूप जास्त प्रेम आहे. हे असो, चांगली गोष्ट आहे. मी नेहमी म्हणते की माझ्याबाबतीत कोणी बोललं तरी मला फरक पडत नाही. मी पडू देतही नाही. एका कानाने ऐकायचं आणि दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायचं हा माझा मंत्र आहे. त्यामुळे मी या गोष्टींकडे लक्ष देत नाही. जाऊ दे, ती पण आपलीच आहे. एवढं काय आहे की माझं नाव घेऊन काहीही बोलायचं. ठीक आहे, बोलू दे… माझ्यावर प्रेम आहे. मी उत्तर देण्याची गरजच लागत नाही. मी उत्तर देण्याआधीच माझ्यावर प्रेम करणारे लोक कमेंटमध्ये उत्तर देतात, याचा मला जास्त अभिमान वाटतो.' गौतमीचे हे उत्तर प्रेक्षकांमध्ये कौतुकाचे विषय ठरले आणि तिच्या समजूतदार आणि शांतीपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला उजाळा मिळाला.

दरम्यान, राधा पाटीलचा बिग बॉस मराठी 6 मधील प्रवास फार लांबला नाही; फक्त दोन आठवड्यांत तिने घराचा निरोप घेतला. दुसऱ्या आठवड्यात बाहेर पडणारी ती पहिली स्पर्धक ठरली. घरात असताना तिने वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक खुलासे केले. यामध्ये तिचा एक्स-बॉयफ्रेंडसंबंध, वैयक्तिक अनुभव आणि घरातील इतर स्पर्धकांसोबतच्या वादांचा समावेश होता.

घरातील घटनांमुळे आणि तिच्या थेट वक्तव्यांमुळे राधा पाटीलच्या बोल्ड स्टाइलने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. सोशल मीडियावरही तिच्या आणि गौतमी पाटीलच्या या वादावर अनेक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. काही चाहत्यांनी राधाच्या थेटपणाचे कौतुक केले, तर काहींनी गौतमीच्या शांतीपूर्ण उत्तराला प्रेक्षकांच्या सामर्थ्याचे उदाहरण मानले.

बिग बॉस मराठीच्या चाहत्यांसाठी राधा पाटील आणि गौतमी पाटील यांची टक्कर सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. घरातील वाद, खुलासे, आणि थेट प्रतिसादामुळे दोन्ही स्पर्धकांची सोशल मीडिया आणि प्रेक्षकांमधील उपस्थिती मजबूत झाली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

