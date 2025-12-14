‘माझ्या आयुष्यात हिरोची एन्ट्री झाली’, गायत्री दातारच्या आयुष्यात प्रेमाची नवी सुरुवात, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

Marathi Actress : मराठी मनोरंजनसृष्टीत सध्या लग्नसराईचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक कलाकारांनी लग्न, साखरपुडा करत नव्या आयुष्याला सुरुवात केली आहे. अशातच आता आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतची खास आणि आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. ती म्हणजे अभिनेत्री गायत्री दातार.
गायत्री दातारने आपण प्रेमात असल्याची कबुली देत सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे. शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये गायत्रीने तिच्या पार्टनरसोबतचा फोटो पोस्ट केला असला, तरी त्याची ओळख मात्र तिने सध्या गुपितच ठेवली आहे.
हटके कॅप्शनने वेधलं सर्वांचं लक्ष
या फोटोला गायत्रीने दिलेलं कॅप्शन विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. “Mere life mein hero ki entry ho gayi hai!” म्हणजेच “माझ्या आयुष्यात हिरोची एन्ट्री झाली आहे” असं कॅप्शन तिने लिहिलं आहे. यासोबतच, “माझ्या आतापर्यंतच्या आयुष्यातील सर्वात अविस्मरणीय दिवसातील काही खास क्षण तुमच्यासोबत शेअर करताना मला खूप आनंद होत आहे,” असं भावनिक विधानही तिने केलं आहे.
गायत्रीच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. केवळ चाहत्यांचाच नव्हे, तर तिच्या सेलिब्रिटी मित्र-मैत्रिणींनीही तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेत्री मिताली मयेकर, धनश्री काडगावकर यांच्यासह अनेक कलाकारांनी कमेंट करत गायत्रीचं अभिनंदन केलं आहे.
हा ‘परफेक्ट मॅन’ नेमका कोण?
दरम्यान, गायत्रीच्या आयुष्यातला हा ‘परफेक्ट मॅन’ नेमका कोण? हा प्रश्न सध्या चाहत्यांच्या मनात आहे. त्याची ओळख गायत्री कधी आणि कशी उघड करणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
गायत्री दातारला खरी ओळख मिळाली ती झी मराठीवरील ‘तुला पाहते रे’ या लोकप्रिय मालिकेमुळे. या मालिकेतील तिच्या भूमिकेने ती घराघरात पोहोचली आणि अल्पावधीतच प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री बनली. एकाच मालिकेतून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. यानंतर ती ‘बिग बॉस मराठी’मध्येही स्पर्धक म्हणून झळकली होती. अलीकडेच ती कलर्स मराठीवरील ‘अबीर गुलाल’ या मालिकेमध्ये दिसली होती.
आता वैयक्तिक आयुष्यातील या नव्या पर्वामुळे गायत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, तिच्या चाहत्यांना तिच्या प्रेमकथेची पुढची अपडेट कधी मिळते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.