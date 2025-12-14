English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘माझ्या आयुष्यात हिरोची एन्ट्री झाली’, गायत्री दातारच्या आयुष्यात प्रेमाची नवी सुरुवात, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

मराठी अभिनेत्री गायत्री दातार लवकरच विवाहबंधनात अडकणार असून नुकतेच तिने तिच्या साखरपुड्याचे फोटो शेअर केले आहेत.

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 14, 2025, 08:58 PM IST
‘माझ्या आयुष्यात हिरोची एन्ट्री झाली’, गायत्री दातारच्या आयुष्यात प्रेमाची नवी सुरुवात, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता

Marathi Actress : मराठी मनोरंजनसृष्टीत सध्या लग्नसराईचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक कलाकारांनी लग्न, साखरपुडा करत नव्या आयुष्याला सुरुवात केली आहे. अशातच आता आणखी एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतची खास आणि आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. ती म्हणजे अभिनेत्री गायत्री दातार.

Add Zee News as a Preferred Source

गायत्री दातारने आपण प्रेमात असल्याची कबुली देत सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे. शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये गायत्रीने तिच्या पार्टनरसोबतचा फोटो पोस्ट केला असला, तरी त्याची ओळख मात्र तिने सध्या गुपितच ठेवली आहे.

हटके कॅप्शनने वेधलं सर्वांचं लक्ष

या फोटोला गायत्रीने दिलेलं कॅप्शन विशेष लक्ष वेधून घेत आहे. “Mere life mein hero ki entry ho gayi hai!” म्हणजेच “माझ्या आयुष्यात हिरोची एन्ट्री झाली आहे” असं कॅप्शन तिने लिहिलं आहे. यासोबतच, “माझ्या आतापर्यंतच्या आयुष्यातील सर्वात अविस्मरणीय दिवसातील काही खास क्षण तुमच्यासोबत शेअर करताना मला खूप आनंद होत आहे,” असं भावनिक विधानही तिने केलं आहे.

गायत्रीच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी लाईक्स आणि कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. केवळ चाहत्यांचाच नव्हे, तर तिच्या सेलिब्रिटी मित्र-मैत्रिणींनीही तिला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अभिनेत्री मिताली मयेकर, धनश्री काडगावकर यांच्यासह अनेक कलाकारांनी कमेंट करत गायत्रीचं अभिनंदन केलं आहे.

हा ‘परफेक्ट मॅन’ नेमका कोण? 

दरम्यान, गायत्रीच्या आयुष्यातला हा ‘परफेक्ट मॅन’ नेमका कोण? हा प्रश्न सध्या चाहत्यांच्या मनात आहे. त्याची ओळख गायत्री कधी आणि कशी उघड करणार, याबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

गायत्री दातारला खरी ओळख मिळाली ती झी मराठीवरील ‘तुला पाहते रे’ या लोकप्रिय मालिकेमुळे. या मालिकेतील तिच्या भूमिकेने ती घराघरात पोहोचली आणि अल्पावधीतच प्रेक्षकांची लाडकी अभिनेत्री बनली. एकाच मालिकेतून तिने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. यानंतर ती ‘बिग बॉस मराठी’मध्येही स्पर्धक म्हणून झळकली होती. अलीकडेच ती कलर्स मराठीवरील ‘अबीर गुलाल’ या मालिकेमध्ये दिसली होती.

आता वैयक्तिक आयुष्यातील या नव्या पर्वामुळे गायत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, तिच्या चाहत्यांना तिच्या प्रेमकथेची पुढची अपडेट कधी मिळते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Gayatri DatarGayatri Datar engagementactress Gayatri Datarगायत्री दातारगायत्री दातार साखरपुडा

इतर बातम्या

भरदिवसा 6 मिनिटे आणि 23 सेकंद पृथ्वीवर काळाकुट्ट अंधार पडणा...

विश्व