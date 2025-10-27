English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

एवढ्या रागात कुठे निघालास? जिनिलियाचा रितेशला प्रश्न, उत्तर ऐकून पोट धरून हसाल

रितेश देशमुख आणि जिनिलियाने नुकताच त्यांचा एक मजेदार व्हिडीओ शेअर केलाय. जो पाहून तुम्ही देखील पोट धरून हसाल.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 03:05 PM IST
एवढ्या रागात कुठे निघालास? जिनिलियाचा रितेशला प्रश्न, उत्तर ऐकून पोट धरून हसाल

Riteish And Genelia Deshmukh Funny Video : बॉलिवूडमधील सर्वात गोंडस आणि लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक म्हणजे रितेश देशमुख आणि जिनिलीया डिसूजा. या दोघांची गोड केमिस्ट्री आणि विनोदी स्वभावामुळे चाहते अक्षरशः त्यांचे चाहते झाले आहेत. सोशल मीडियावर या जोडप्याने त्यांच्या मजेशीर रील्समुळे एक वेगळाच चाहता वर्ग तयार केला आहे. त्यांच्या प्रत्येक व्हिडीओला काही तासांमध्ये लाखो व्ह्यूज मिळतात आणि लोक त्याचा आनंद घेतात.

Add Zee News as a Preferred Source

अशातच या जोडीचा आणखी एक भन्नाट व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये रितेश देशमुख आणि जिनिलीया डिसूजा यांच्यामध्ये जोरदार भांडण होताना दिसत आहे आणि तेही टोमॅटोवरून! पण काळजी करू नका, हे भांडण खरे नाही तर त्यांच्या नव्या फनी कंटेंटचा भाग आहे.

टोमॅटोवरून सुरु झालं भांडण

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये रितेश देशमुख हातात टोमॅटोची पिशवी घेऊन रागात घरातून बाहेर पडताना दिसत आहे. तेव्हा जिनिलीया त्याला थांबवत विचारते, 'कुठे चाललायस एवढ्या रागात?' त्यावर रितेश देशमुख उत्तर देतो की, 'बाजारातून टोमॅटो घेऊन आलो होतो, पण सगळे खराब निघालेत. 

आता बदलून आणायला चाललोय.' त्यावर जिनिलीया चिडवते आणि म्हणते, 'मग विकत घेताना नीट बघून आणायचे होते ना!' आणि मग रितेशचा भन्नाट रिप्लाय समोर येतो. तो म्हणजे 'बघून तर तुलाही आणलं होतं!'  हा संवाद ऐकताच नेटकरी हसून हसून बेहाल झाले आहेत.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रितेश -जिनिलियाचे हटके कॅप्शन

रितेश आणि जिनिलियाने हा मजेशीर व्हिडीओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, 'क्वालिटी चेक खूप महत्त्वाचा आहे!' हा रील शेअर होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. चाहत्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येत असून त्यांनी म्हटलं आहे की, 'तुमची केमिस्ट्री एकदम मस्त आहे, खूप मजेशीर!' तर दुसऱ्याने कमेंट केली की, 'हे कपल म्हणजे खरंच नंबर वन आहे!'

चाहत्यांसाठी सतत हटके रिल्स

रितेश आणि जिनिलीया कायम आपल्या चाहत्यांसाठी नवनवीन आणि रिलेटेबल कंटेंट तयार करत असतात. मग तो सण असो, कौटुंबिक प्रसंग असो किंवा एखादा विनोदी प्रसंग. त्यांचे व्हिडीओ हास्य आणि प्रेमाचा परिपूर्ण संगम असतात. त्यांच्या या नव्या रीलने पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की रितेश-जिनिलीया म्हणजे मनोरंजनाचा परफेक्ट डोस! 

FAQ

रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसूझा यांचा व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?

हा व्हायरल व्हिडिओ रितेश आणि जिनिलियाच्या मजेशीर रीलचा भाग आहे, ज्यात ते टोमॅटोवरून जोरदार भांडण करताना दिसतात. हे खरं भांडण नाही, तर चाहत्यांसाठी तयार केलेलं फनी कंटेंट आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर लाखो व्ह्यूज मिळवत आहे आणि त्यांच्या गोड केमिस्ट्रीमुळे चाहते हसून हसून बेहाल झाले आहेत.

व्हिडिओमध्ये भांडण कसं सुरू झालं?

व्हिडिओमध्ये रितेश हातात खराब टोमॅटोची पिशवी घेऊन रागात घराबाहेर पडतो. जिनिलिया विचारते, ‘कुठे चाललायस एवढ्या रागात?’ रितेश उत्तर देतो, ‘बाजारातून टोमॅटो घेऊन आलो, पण सगळे खराब निघालेत. आता बदलून आणायला चाललोय.’ जिनिलिया चिडवते, ‘विकत घेताना नीट बघून आणायचं होतं ना!’ आणि रितेशचा भन्नाट रिप्लाय: ‘बघून तर तुलाही आणलं होतं!’

रितेश आणि जिनिलियाने व्हिडिओला कॅप्शन काय दिलं?

रितेश आणि जिनिलियाने व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, ‘क्वालिटी चेक खूप महत्त्वाचा आहे!’ हा हटके कॅप्शन व्हिडिओला आणखी मजेशीर बनवतो आणि चाहत्यांना रिलेटेबल वाटतो.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
genelia deshmukhgenelia deshmukh newsgenelia deshmukh funny videoriteish deshmukh newsriteish deshmukh husband wife

इतर बातम्या

Colon cleansing remedies : बद्धकोष्ठतेचा जुना त्रास, आतड्या...

हेल्थ