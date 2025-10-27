एवढ्या रागात कुठे निघालास? जिनिलियाचा रितेशला प्रश्न, उत्तर ऐकून पोट धरून हसाल

Riteish And Genelia Deshmukh Funny Video : बॉलिवूडमधील सर्वात गोंडस आणि लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक म्हणजे रितेश देशमुख आणि जिनिलीया डिसूजा. या दोघांची गोड केमिस्ट्री आणि विनोदी स्वभावामुळे चाहते अक्षरशः त्यांचे चाहते झाले आहेत. सोशल मीडियावर या जोडप्याने त्यांच्या मजेशीर रील्समुळे एक वेगळाच चाहता वर्ग तयार केला आहे. त्यांच्या प्रत्येक व्हिडीओला काही तासांमध्ये लाखो व्ह्यूज मिळतात आणि लोक त्याचा आनंद घेतात.
अशातच या जोडीचा आणखी एक भन्नाट व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये रितेश देशमुख आणि जिनिलीया डिसूजा यांच्यामध्ये जोरदार भांडण होताना दिसत आहे आणि तेही टोमॅटोवरून! पण काळजी करू नका, हे भांडण खरे नाही तर त्यांच्या नव्या फनी कंटेंटचा भाग आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये रितेश देशमुख हातात टोमॅटोची पिशवी घेऊन रागात घरातून बाहेर पडताना दिसत आहे. तेव्हा जिनिलीया त्याला थांबवत विचारते, 'कुठे चाललायस एवढ्या रागात?' त्यावर रितेश देशमुख उत्तर देतो की, 'बाजारातून टोमॅटो घेऊन आलो होतो, पण सगळे खराब निघालेत.
आता बदलून आणायला चाललोय.' त्यावर जिनिलीया चिडवते आणि म्हणते, 'मग विकत घेताना नीट बघून आणायचे होते ना!' आणि मग रितेशचा भन्नाट रिप्लाय समोर येतो. तो म्हणजे 'बघून तर तुलाही आणलं होतं!' हा संवाद ऐकताच नेटकरी हसून हसून बेहाल झाले आहेत.
रितेश आणि जिनिलियाने हा मजेशीर व्हिडीओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे की, 'क्वालिटी चेक खूप महत्त्वाचा आहे!' हा रील शेअर होताच सोशल मीडियावर चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. चाहत्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येत असून त्यांनी म्हटलं आहे की, 'तुमची केमिस्ट्री एकदम मस्त आहे, खूप मजेशीर!' तर दुसऱ्याने कमेंट केली की, 'हे कपल म्हणजे खरंच नंबर वन आहे!'
रितेश आणि जिनिलीया कायम आपल्या चाहत्यांसाठी नवनवीन आणि रिलेटेबल कंटेंट तयार करत असतात. मग तो सण असो, कौटुंबिक प्रसंग असो किंवा एखादा विनोदी प्रसंग. त्यांचे व्हिडीओ हास्य आणि प्रेमाचा परिपूर्ण संगम असतात. त्यांच्या या नव्या रीलने पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय की रितेश-जिनिलीया म्हणजे मनोरंजनाचा परफेक्ट डोस!
FAQ
रितेश देशमुख आणि जिनिलिया डिसूझा यांचा व्हायरल व्हिडिओ कशाबद्दल आहे?
हा व्हायरल व्हिडिओ रितेश आणि जिनिलियाच्या मजेशीर रीलचा भाग आहे, ज्यात ते टोमॅटोवरून जोरदार भांडण करताना दिसतात. हे खरं भांडण नाही, तर चाहत्यांसाठी तयार केलेलं फनी कंटेंट आहे. व्हिडिओ सोशल मीडियावर लाखो व्ह्यूज मिळवत आहे आणि त्यांच्या गोड केमिस्ट्रीमुळे चाहते हसून हसून बेहाल झाले आहेत.
व्हिडिओमध्ये भांडण कसं सुरू झालं?
व्हिडिओमध्ये रितेश हातात खराब टोमॅटोची पिशवी घेऊन रागात घराबाहेर पडतो. जिनिलिया विचारते, ‘कुठे चाललायस एवढ्या रागात?’ रितेश उत्तर देतो, ‘बाजारातून टोमॅटो घेऊन आलो, पण सगळे खराब निघालेत. आता बदलून आणायला चाललोय.’ जिनिलिया चिडवते, ‘विकत घेताना नीट बघून आणायचं होतं ना!’ आणि रितेशचा भन्नाट रिप्लाय: ‘बघून तर तुलाही आणलं होतं!’
रितेश आणि जिनिलियाने व्हिडिओला कॅप्शन काय दिलं?
रितेश आणि जिनिलियाने व्हिडिओ शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, ‘क्वालिटी चेक खूप महत्त्वाचा आहे!’ हा हटके कॅप्शन व्हिडिओला आणखी मजेशीर बनवतो आणि चाहत्यांना रिलेटेबल वाटतो.