English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Video Viral: 'एक ही दिल कितनी बार जितोगे'; राणीचा पदर सावरणाऱ्या शाहरुखचा व्हिडीओ पाहून तरुणी घायाळ!

71st National Film Awards 2025: Gentleman वगैरे म्हणतात ते हेच बहुतेक... शाहरुखचा व्हिडीओ पाहून नेटकरी हेच म्हणतायत. पुरस्कार सोहळ्यासदरम्यान त्याचा साधेपणाही जिंकून गेला मनं....   

सायली पाटील | Updated: Sep 24, 2025, 10:12 AM IST
Video Viral: 'एक ही दिल कितनी बार जितोगे'; राणीचा पदर सावरणाऱ्या शाहरुखचा व्हिडीओ पाहून तरुणी घायाळ!
gentleman SRK shah rukh khan Pallu gesture for Rani mukerji after 71 st National Award wins hearts video viral

71st National Film Awards 2025: काही दिवसांपूर्वीच 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा झाली आणि यामध्ये सर्तोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून (Shahrukh Khan) शाहरुख खानच्या नावे या पुरस्काराची नोंद झाली. नुकताच त्यासाठीचा पुरस्कार वितरण सोहळासुद्धा पार पडला. या सोहळ्यातून बरेच व्हिडीओ समोर आले असून, सर्वाधिक व्हिडीओ आहेत ते म्हणजे हिंदी सिनेजगताचा किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेता शाहरुख खानचे. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैक दशकांपासून (Bollywood) बॉलिवूडचा अनभिषित्त बादशाहा अशी ओळख असणाऱ्या शाहरुखला त्याच्या 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. या दरम्यान पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर जेव्हा शाहरुख दिलेल्या आसनावर जाऊन बसला तेव्हा त्याच्या शेजारी त्याची खास मैत्रिण आणि सहकलाकार, सोहबतच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेती अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि शाहरुखसोबत विभागून सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळालेला अभिनेता विक्रांत मेस्सी बसला होता. यावेळी दिलेलं पदक नेमकं गळ्यात घालायचं कसं, हे शाहरुखला कळेना. विक्रांतनं शाहरुख आणि राणीला ते नेमकं कसं, हे दाखवलं आणि त्यानंतर राणीनं पदक गळ्यात घातलं. शाहरुखचा गोंधळ मात्र सुरूच होता. शेवटी राणी मुखर्जीनं तिच्या या साध्याभोळ्या मित्राला पदक गळ्यात घालण्यास मदत केली. 

बरं, यातं शाहरुखला इतकं कौतुक की त्यानं मागच्या रांगेत बसलेल्या आपल्या मॅनेजरलाही कुतूहलानं ते पदक दाखवलं. सभागृहातून निघण्याची वेळ आली तेव्हा अर्थातच किंग खान आणि राणीभोवती कॅमेरांची गर्दी झाली. तिथं आसनव्यवस्थेच्या रांगेतून बाहेर पडतेवेळी राणीनं साडी नेसल्यामुळं तिचा पदर पायाशी येत असल्याचं पाहताच शाहरुखनं अतिशय आदरानं आणि आपलेपणानं तो पदल सावरून उचलून धरला आणि तिथून राणीला व्यवस्थित बाहेर पडू दिली. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla)

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pinkvilla (@pinkvilla)

शाहरुख खानची ही कृती नेटकऱ्यांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेली. या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान शाहरुख आणि राणीची ऑफस्क्रीन बॉन्डींग, या जोडीची कमाल मैत्री आणि मैत्रीतील सहजता चाहत्यांना 90 चा काळ आठवून गेली आणि पुन्हा 'राहुल-टीना'चीच चर्चा सुरू झाली. 

FAQ

71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये शाहरुख खानला कोणत्या चित्रपटासाठी पुरस्कार मिळाला?
शाहरुख खानला त्याच्या 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला.

पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख खानसोबत कोण-कोण बसले होते?
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर शाहरुख खान त्याच्या शेजारी त्याची खास मैत्रिण आणि सहकलाकार राणी मुखर्जी आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून मिळालेला अभिनेता विक्रांत मेस्सी बसले होते.

शाहरुख खानने आणखी कोणाला पदक दाखवलं?
शाहरुखने उत्साहाने आणि कुतूहलाने मागच्या रांगेत बसलेल्या आपल्या मॅनेजरलाही पदक दाखवलं.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Shah Rukh Khan71st National Film Awards 2025SRKRani MukherjeeNATIONAL FILM AWARDS

इतर बातम्या

वानिंदू हसरंगासोबत पंगा घेणं पाकिस्तनच्या अबरार अहमदला पडलं...

स्पोर्ट्स