Video Viral: 'एक ही दिल कितनी बार जितोगे'; राणीचा पदर सावरणाऱ्या शाहरुखचा व्हिडीओ पाहून तरुणी घायाळ!

71st National Film Awards 2025: काही दिवसांपूर्वीच 71 व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा झाली आणि यामध्ये सर्तोत्कृष्ट अभिनेता म्हणून (Shahrukh Khan) शाहरुख खानच्या नावे या पुरस्काराची नोंद झाली. नुकताच त्यासाठीचा पुरस्कार वितरण सोहळासुद्धा पार पडला. या सोहळ्यातून बरेच व्हिडीओ समोर आले असून, सर्वाधिक व्हिडीओ आहेत ते म्हणजे हिंदी सिनेजगताचा किंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिनेता शाहरुख खानचे.
कैक दशकांपासून (Bollywood) बॉलिवूडचा अनभिषित्त बादशाहा अशी ओळख असणाऱ्या शाहरुखला त्याच्या 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. या दरम्यान पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर जेव्हा शाहरुख दिलेल्या आसनावर जाऊन बसला तेव्हा त्याच्या शेजारी त्याची खास मैत्रिण आणि सहकलाकार, सोहबतच राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेती अभिनेत्री राणी मुखर्जी आणि शाहरुखसोबत विभागून सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळालेला अभिनेता विक्रांत मेस्सी बसला होता. यावेळी दिलेलं पदक नेमकं गळ्यात घालायचं कसं, हे शाहरुखला कळेना. विक्रांतनं शाहरुख आणि राणीला ते नेमकं कसं, हे दाखवलं आणि त्यानंतर राणीनं पदक गळ्यात घातलं. शाहरुखचा गोंधळ मात्र सुरूच होता. शेवटी राणी मुखर्जीनं तिच्या या साध्याभोळ्या मित्राला पदक गळ्यात घालण्यास मदत केली.
बरं, यातं शाहरुखला इतकं कौतुक की त्यानं मागच्या रांगेत बसलेल्या आपल्या मॅनेजरलाही कुतूहलानं ते पदक दाखवलं. सभागृहातून निघण्याची वेळ आली तेव्हा अर्थातच किंग खान आणि राणीभोवती कॅमेरांची गर्दी झाली. तिथं आसनव्यवस्थेच्या रांगेतून बाहेर पडतेवेळी राणीनं साडी नेसल्यामुळं तिचा पदर पायाशी येत असल्याचं पाहताच शाहरुखनं अतिशय आदरानं आणि आपलेपणानं तो पदल सावरून उचलून धरला आणि तिथून राणीला व्यवस्थित बाहेर पडू दिली.
This man is something else I love him so much pic.twitter.com/n5ddQiIX0F
— Asma (@asmasun01) September 23, 2025
He’s so innocent and pookie coded!! @iamsrk pic.twitter.com/hV81D8OqQH
— Nidhi (@SrkianNidhiii) September 23, 2025
शाहरुख खानची ही कृती नेटकऱ्यांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेली. या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान शाहरुख आणि राणीची ऑफस्क्रीन बॉन्डींग, या जोडीची कमाल मैत्री आणि मैत्रीतील सहजता चाहत्यांना 90 चा काळ आठवून गेली आणि पुन्हा 'राहुल-टीना'चीच चर्चा सुरू झाली.
71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये शाहरुख खानला कोणत्या चित्रपटासाठी पुरस्कार मिळाला?
शाहरुख खानला त्याच्या 'जवान' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला.
पुरस्कार सोहळ्यात शाहरुख खानसोबत कोण-कोण बसले होते?
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर शाहरुख खान त्याच्या शेजारी त्याची खास मैत्रिण आणि सहकलाकार राणी मुखर्जी आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून मिळालेला अभिनेता विक्रांत मेस्सी बसले होते.
शाहरुख खानने आणखी कोणाला पदक दाखवलं?
शाहरुखने उत्साहाने आणि कुतूहलाने मागच्या रांगेत बसलेल्या आपल्या मॅनेजरलाही पदक दाखवलं.