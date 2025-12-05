English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नुकताच सूरज चव्हाण विवाहबंधनात अडकला आहे. अशातच आता या लग्नाला छोटा पुढारी का गेला नाही यावरून चर्चा सुरु झाली होती. त्यावर स्वत: घनश्यामने कारण सांगितले आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 5, 2025, 03:59 PM IST
'आता खूप झालं..', सूरजच्या लग्नाला का गेला नाही छोटा पुढारी? व्हिडीओ शेअर करत सांगितलं कारण

Suraj Chavan : बिग बॉस मराठी सीझन 5 चा विजेता सूरज चव्हाणने अलीकडेच त्याच्या मामाच्या मुलीसोबत लग्न केलं आहे. 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी हा विवाहसोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या लग्नसोहळ्याला त्याच्या चाहत्यांनी देखील  प्रचंड गर्दी केली होती. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच त्याच्या लग्नाची तयारी सुरु झाली होती. यामध्ये त्याची खास मैत्रीण अंकिता वालावलकरने देखील त्याला लग्नाच्या शॉपिंगसाठी खूप मदत केली. 

दोन ड्रेस घेऊन बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करणारा सूरज आज मोठ्या संपत्तीचा मालक आहे. या प्रवासात त्याचे बिग बॉसमधील अनेक सदस्यांशी चांगले नाते जुळले. त्यामुळे सूरजच्या लग्नात अनेक बिग बॉस स्पर्धकांनी हजेरी लावली. मात्र, एक नाव मात्र विशेष चर्चेत राहिले. ते म्हणजे 'छोटा पुढारी' घनश्याम दरोडे!

घनश्याम दरोडे लग्नात का हजर नव्हता?

बिग बॉसच्या घरात सूरज आणि घनश्यामची उत्तम मैत्री पाहायला मिळाली. दोघेही एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहताना दिसले. त्यामुळे घनश्याम सूरजच्या लग्नाला पोहोचला नाही, हे पाहून अनेक चाहते थक्क झाले. काहींनी तर दोघांमध्ये भांडण झाल्याच्या अफवाही पसरवल्या. वाढत्या चर्चेनंतर घनश्याम दरोडेने स्वतः समोर येत एक व्हिडिओ शेअर करत संपूर्ण सत्य जगासमोर मांडले.

या व्हिडिओमध्ये घनश्याम म्हणाला की, 'मुळात मला या विषयावर बोलायचंच नव्हतं, पण अनेक जण कमेंट करत होते. मी प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देतो, मग हा प्रश्न अनुत्तरित ठेवणं योग्य नव्हतं. तो पुढे म्हणाला की, माझा TV9 मराठीसोबत करार आहे. तीन महिन्यांच्या या करारामुळे मला चॅनलच्या परवानगीशिवाय कुठेही जाता येत नाही. अत्यावश्यक घरगुती प्रसंग असेल तरच सुट्टी मिळते. 29 तारखेला सूरजचं लग्न होतं, तेव्हा मी अमरावतीत होतो. तेथून लग्नाला पोहोचणं शक्यच नव्हतं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घनश्यामने हेही स्पष्ट केलं की, त्या दिवशी त्याने अमरावतीतील इन्स्टाग्राम स्टोरीदेखील पोस्ट केली होती. त्यामुळे “तो मुद्दाम लग्नाला गेला नाही ही चर्चा निराधार असल्याचे त्याने स्पष्ट केले.

'सूरज माझा भाऊ आहे' 

शेवटी घनश्यामने सर्वांना विनंती केली की, कृपया ट्रोल करू नका. सूरज गरीब माणूस किंवा काही असं काही नाही. तो खूप निरागस, मनाने चांगला आहे. माझ्या कायम त्याला शुभेच्छा आहेत. निवडणुका संपल्यावर मी नक्की त्याला भेटायला जाणारच आहे.

FAQ

1. सूरज चव्हाणने नेमकं कोणासोबत लग्न केलं?

सूरज चव्हाणने त्याच्या मामाच्या मुलीसोबत (बहिणीशी) विवाह केला. 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी हा सोहळा मोठ्या दिमाखात पार पडला.

2. लग्नसोहळा कुठे आणि कसा पार पडला?

मुंबईत 29 नोव्हेंबर रोजी सूरज आणि संजनाचा भव्यदिव्य विवाहसोहळा पार पडला. चाहत्यांची प्रचंड गर्दी आणि बिग बॉस 5 मधील अनेक स्पर्धकांची उपस्थिती होती.

3. लग्नाच्या तयारीत कोण कोण सहभागी होते?

सूरजची खास मैत्रीण अंकिता वालावलकरने लग्नाच्या शॉपिंगमध्ये खूप मदत केली. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून तयारी जोमानं सुरू होती.

