गिरीजा ओक यांनी आईच्या दुसऱ्या लग्नावर केले पहिलं वक्तव्य

गिरीजा ओक, ज्याला तिच्या अभिनयामुळे 'नॅशनल क्रश' म्हणून लोकप्रियता मिळाली, तिने तिच्या आईच्या दुसऱ्या लग्नावर महत्त्वाचे आणि भावनिक विचार व्यक्त केले आहेत. "दशावतार" सारख्या बहुप्रतिष्ठित प्रोजेक्टमधून रसिकांची मने जिंकणारी गिरीजा ओक तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही तितकीच प्रामाणिक आहे. तिने काही दिवसांपूर्वी तिच्या आईच्या वाढदिवसानिमित्त एक खास पोस्ट शेअर केली होती, ज्यात तिने "आईसाठी 5 टक्के जरी झाले तरी मी जिंकले" अशी भावना व्यक्त केली होती. गिरीजा ओकच्या या पोस्टने तिच्या चाहत्यांना खूप प्रभावित केले, पण तिचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतो आहे, ज्यात ती तिच्या आईच्या निर्णयाबद्दल बोलते.
गिरीजा ओकने 'दिल के करीब' या कार्यक्रमात तिच्या आईच्या दुसऱ्या लग्नावर भावनिक विचार व्यक्त केले. गिरीजाने सांगितले की, लहान असतानाच तिच्या आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला होता. त्यानंतर वडिलांनी दुसरे लग्न केले आणि काही वर्षांनंतर तिच्या आईनेही दुसरे लग्न केले. गिरीजाने तिच्या आईच्या दुसऱ्या लग्नाचा निर्णय खुलेपणाने स्वीकारला. तिने सांगितले की, "आईने दुसरे लग्न केल्यावर मला आनंद झाला. ती थांबली नाही, तिच्या आयुष्यात एक नवा अध्याय सुरू केला. त्यासाठी तिच्या निर्णयावर मला अभिमान आहे." गिरीजा ओकने आपल्या आईच्या निर्णयाची अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
गिरीजा ओकने तिच्या मुलाखतीत सांगितले की, 'आईने तिचे जीवन पुन्हा उभं केलं. तिने तिचं सुख निवडलं, आणि हे खूप मोठं आहे.' गिरीजाने आपल्या आईच्या दुसऱ्या लग्नात साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहून एक नवीन अनुभव घेतला. तिने या क्षणी आपल्या मनातील आनंद व्यक्त करत सांगितले की, 'माझ्या आईच्या लग्नात साक्षीदार म्हणून सही केली होती, तेव्हा खूप आनंद झाला. तिच्या जीवनाच्या या नव्या पर्वात सामील होणे म्हणजे एक महत्त्वाचा क्षण होता.'
तथापि, गिरीजाने कबूल केले की कधी कधी तिच्या मनात विचार येत होते, 'माझी आई माझ्याजवळ का नाही?' गिरीजाने आपल्या अनुभवांबद्दल सांगितले की, 'माझ्या कामामुळे मी मुंबईत एकटी राहायची, आणि तेव्हा मला खूप वाटायचं की जर आई माझ्याजवळ असती तर मला गरम जेवण मिळालं असतं, कुणीतरी माझ्यासाठी दार उघडलं असतं.' गिरीजाच्या या भावना नक्कीच प्रत्येक मुलीला छान वाटतील, कारण आईच्या साथीसाठी तिला तिथे एकटेपणाची खूप आठवण येत होती.
गिरीजा ओकने स्पष्टपणे सांगितले की, आईच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल तिला कोणताही विरोध नाही. उलट, ती आपल्या आईच्या निर्णयाबद्दल खूप गर्वित आहे. गिरीजाच्या शब्दांमध्ये जिवंत असलेली भावना म्हणजे तिच्या आईच्या साहसाचा आदर आणि तिच्या साहसी निर्णयाचा स्वीकार. गिरीजा ओकने आपल्या आईला दिलेली वचन आणि प्रेम आजही ती प्रकट करते आणि तिने तिच्या करियरमध्येही आपल्या आईच्या शिकवणीचा आदर केला आहे.
या व्हिडिओमध्ये गिरीजा ओकने तिच्या आईच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल, तिच्या निर्णयाच्या महत्त्वावर आणि त्यांच्या नात्यातील प्रेम आणि आदर यावर खुलासा केला आहे. तिच्या या मुलाखतीतून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते की, प्रत्येक मुलीला तिच्या आईच्या निर्णयांचा आदर करावा लागतो, कारण आईचं जीवन पुन्हा रंगवण्याचा निर्णय तिच्या स्वतंत्रतेचा आणि आत्मनिर्भरतेचा आदर करतो.