गिरिजा ओकचा खुलासा : मुलगा तुरुंगात असताना शाहरुखची अवस्था…

Shah Rukh Khan's Condition: आर्यन खान तुरुंगात असताना शाहरुख खानची अवस्था खूप वाईट होती. त्या वेळेस ‘जवान’ सिनेमाचे शुटिंग सुरू होते, ज्यात गिरिजा ओक देखील मुख्य भूमिकेत होती. आर्यनच्या ड्रग्स प्रकरणावर अभिनेत्रीने आता आपले मत व्यक्त केले आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 30, 2025, 02:17 PM IST
गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री गिरिजा ओक सर्वत्र चर्चेत आहे. मराठी सिनेसृष्टीतून आपल्या करिअरची सुरुवात केलेली गिरिजा हिंदी सिनेविश्वातही आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. ती अभिनेता शाहरुख खान स्टारर ‘जवान’ सिनेमात महत्त्वाची भूमिका साकारताना पाहायला मिळाली, ज्यामुळे तिला प्रेक्षक आणि टीकाकार दोन्हींकडून मोठी प्रशंसा मिळाली.

नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत गिरिजा ओकने आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणाबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्या म्हणाल्या की, आर्यन तुरुंगात असताना शाहरुख खानची मानसिक अवस्था खूपच वाईट होती. त्या काळात शाहरुख यांनी ‘जवान’ सिनेमाची शुटिंग देखील थांबवली होती, कारण त्यांनी त्यांच्या कुटुंबावर आणि मुलांवर होणाऱ्या परिणामांमुळे या कठीण परिस्थितीला तोंड देणं आवश्यक समजलं. 2023 मध्ये आर्यनच्या प्रकरणामुळे सिनेविश्वात खळबळ उडाली होती, आणि त्यावेळी शाहरुख खूपच मानसिक ताणातून जात होते, असे खुद्द गिरिजा म्हणाल्या. कारण, त्या काळात गिरिजा आणि शाहरुख जवळपास दोन वर्ष एकत्र काम करत होते आणि त्यामुळे त्यांनी या कठीण परिस्थितीचा थेट अनुभव पाहिला.

गिरिजा ओकने सांगितले, 'माझ्या शाहरुख याच्यासोबत खूप आठवणी आहेत. ‘जवान’ सिनेमाचं काम प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे मला माझ्या मुलाला भेटता येत नव्हतं. अशी चर्चा इतर कलाकारांसोबतही सुरु होती. आमचं बोलणं ऐकल्यानंतर शाहरुख आले आणि म्हणाले, ‘मला देखील माझ्या मुलांना भेटता येत नाही. अबराम शाळेत गेलेला असतो, सुहाना हिला देखील भेटता येत नाही, आर्यन त्याच्या कामात व्यस्त असतो. म्हणून मी सुहाना हिला सेटवर भेटायला बोलवतो.’

आर्यन खान ड्रग्स प्रकरणादरम्यान शाहरुखची अवस्था कशी होती, याबाबतही गिरिजा म्हणाल्या, 'आर्यन खान केस सुरु झाल्यानंतर जवळपास 3–4 महिने मी शाहरुखसोबत शुटिंग करत होते. त्या काळात शाहरुख कोणत्याही इव्हेंटला हजर नव्हते, ‘जवान’ सिनेमाची शुटिंगही बंद होती. तो कुठे गेला, कोणाशी संपर्क साधला हे कोणालाही कळत नव्हतं. शुटिंग पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही त्यांना भेटलो आणि तेव्हापर्यंत कदाचित केस देखील संपली होती.'

आर्यन खान प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी मुंबईहून गोव्याला जाणाऱ्या कोर्डेलिया क्रूजवर एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी छापा मारला. या छाप्याचे नेतृत्व एनसीबी मुंबईचे तत्कालीन झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी केले होते. त्या वेळी आर्यनला अटक करण्यात आली आणि तो जवळपास 25 दिवस तुरुंगात राहिला. या प्रकरणामुळे सिनेविश्वात मोठा खळबळ माजली आणि चाहत्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली.

गिरिजा ओकच्या या खुलाश्यानंतर चाहत्यांमध्ये शाहरुख खानच्या मानसिक स्थितीविषयी चर्चा जोर धरली आहे. अभिनेत्रीने आपल्या अनुभवातून स्पष्ट केले की, या कठीण काळात शाहरुख फक्त एक अभिनेता नसून कुटुंबासाठी जबाबदार वडील आणि पिता देखील होते. त्यामुळे त्यांच्या कामावर ताण आला, परंतु त्यांनी त्याचा सामना संयमाने केला.

सिनेविश्वात या प्रकरणाचा परिणाम अद्याप जाणवतो. चाहत्यांना शाहरुख खानच्या या मागील कथा जाणून घेण्यात मोठी उत्सुकता आहे, आणि गिरिजा ओकच्या मुलाखतीमुळे या प्रकरणाची खरी पार्श्वभूमी समोर आली आहे. चाहत्यांना आता शाहरुखच्या धैर्य, जबाबदारी आणि मानसिक स्थितीबद्दल अधिक माहिती मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांची लोकप्रियता आणि प्रेम अजून वाढले आहे.

