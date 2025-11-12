English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

24 तासांत नॅशनल क्रश, निळ्या साडीतील फोटो व्हायरल, गिरीजा ओकची पहिली रिअ‍ॅक्शन, म्हणाली, 'हा फक्त ट्रेंड...'

Girija oak's first reaction after becoming national crush in 24 hours : गिरीजा ओकचा लूक साधा पण प्रभावी! 24 तासांतच ती देशभरात ‘नॅशनल क्रश’ ठरली. निळ्या साडीतील फोटोवर तिची पहिली प्रतिक्रिया आली.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 12, 2025, 08:08 PM IST
24 तासांत नॅशनल क्रश, निळ्या साडीतील फोटो व्हायरल, गिरीजा ओकची पहिली रिअ‍ॅक्शन, म्हणाली, 'हा फक्त ट्रेंड...'

मराठी मनोरंजनसृष्टीतील अभिनेत्री गिरीजा ओक मागील काही तासांपासून सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग आहे. तिच्या निळ्या साडीतील फोटो प्रेक्षकांच्या आणि चाहत्यांच्या मनावर ठसले असून सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले आहेत. फक्त 24 तासांत गिरीजा ओक ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. टीव्ही 9 मराठीने यासंदर्भात वृत्त प्रसारित केले आहे. अभिनेत्रीने स्वत:च्या व्हायरल फोटो आणि ट्रेंडबाबत प्रतिक्रिया दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरीजा ओकने दिली प्रतिक्रिया

गिरीजा म्हणाली 'हे मला फार रंजक वाटतं. रविवारी मी नाटकाच्या तालमीला गेलो होतो, पण माझा फोन सतत वाजत होता. मी उचलू शकले नाही. माझ्या मित्र-मैत्रिणींनी अचानक मेसेज पाठवायला सुरुवात केली. ट्विटरवर काय चाललंय, तुला माहितीये का? एकाने मला पोस्ट पाठवली, ज्यामध्ये लोक चर्चा करत होते की ही प्रिया बापट आहे की गिरीजा ओक.' तिने पुढे सांगितले 'माझ्या दीराने मला काही व्हायरल पोस्ट पाठवल्या. काही पेजेसवर मला ‘सेक्सी’ म्हटले गेले, पण या सगळ्यात माझ्या मराठी चाहत्यांनी लिहिलं की, ‘तुम्ही तिला आता पाहिलंत, आम्ही तिला अनेक वर्षांपासून ओळखतो.’

अभिनेत्रीने या ट्रेंडबाबत समजूतदारपणे प्रतिक्रिया दिली

'एक समजूतदार व्यक्ती म्हणून सांगायचं झाल्यास, हा फक्त एक ट्रेंड आहे, जो येतो आणि जातो. पण माझं काम आणि माझं आहे ते कायमच राहणार आहे. जर लोकांना माझ्या कामाबद्दल आता समजलं, तर मला फक्त आनंद होईल.'

गिरीजा ओकची करिअर झलक

गिरीजा ओक ही मराठीतील एक हरहुन्नरी अभिनेत्री आहे. तिने केवळ मराठी चित्रपटांमध्ये नाही, तर हिंदी चित्रपटांमध्येही आपला ठसा उमटवला आहे. त्याशिवाय गुजराती नाटकांमध्येही तिने तिच्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे. विविध माध्यमांमध्ये काम करून तिने प्रेक्षकांच्या मनात आपली एक ठळक ओळख निर्माण केली आहे.

सोशल मीडिया ट्रेंड आणि चाहत्यांचा प्रतिसाद

गिरीजाचा फोटो व्हायरल होताच तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर भरपूर प्रतिक्रियाही दिल्या. काहींनी तिच्या लूकची आणि साधेपणाची कौतुक केली, तर काहींनी ‘नॅशनल क्रश’ अशी उपाधी दिली. गिरीजा स्वत:ने सांगितले की, हा फक्त सोशल मीडिया ट्रेंड आहे, जो येतो आणि जातो, पण तिचं काम, तिची प्रतिभा आणि तिची ओळख कायमची आहे. गिरीजा ओकच्या या व्हायरल फोटोतून स्पष्ट होते की, तिचा साधेपणा, आकर्षक लूक आणि प्रेक्षकांशी असलेला निखळ संबंध तिला संपूर्ण देशभरात लोकप्रिय बनवतो. अभिनेत्रीने तिच्या प्रतिक्रियेत नम्रतेने सांगितले की सोशल मीडिया ट्रेंडसुद्धा येतात आणि जातात, पण कामगिरीची किंमत कायम राहते. गिरीजा ओकचा हा ट्रेंड केवळ तिच्या सौंदर्यामुळेच नव्हे, तर तिच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे, अभिनय कौशल्यामुळे आणि प्रेक्षकांशी असलेल्या जवळीकामुळे झाला आहे. तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्स आणि नवनवीन भूमिकांसाठी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.

FAQ

गिरीजा ओकचा निळ्या साडीतील फोटो का व्हायरल झाला?
गिरीजा ओकचा निळ्या साडीतील लूक आणि साधेपणा सोशल मीडियावर प्रेक्षकांच्या मनावर बसला, त्यामुळे फोटो प्रचंड व्हायरल झाला आणि फक्त 24 तासांत तिला ‘नॅशनल क्रश’ म्हणून ओळख मिळाली.

गिरीजा ओकने या ट्रेंडबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?
अभिनेत्रीने सांगितले की हा फक्त सोशल मीडिया ट्रेंड आहे, जो येतो आणि जातो. तिला फक्त तिच्या कामाबद्दल लोकांनी ओळख मिळाल्याने आनंद होतो, पण ट्रेंड्सवर ती फार प्रभावित होत नाही.

गिरीजा ओकची करिअर पार्श्वभूमी काय आहे?
गिरीजा ओक ही मराठीतील हरहुन्नरी अभिनेत्री असून, तिने मराठी चित्रपटांबरोबरच हिंदी चित्रपट आणि गुजराती नाटकांमध्येही काम केले आहे. तिच्या अभिनयाने ती प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे. 

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Girish Oakdr girish oak marathi actorelection rally speechgirish oak newsgirish oak election speech censor

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर पवार-फडणवीसांच्या...

महाराष्ट्र बातम्या