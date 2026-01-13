English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • महाराष्ट्रात कुठेही असो, नागपूरला जाणं ठरलेलंच; गिरिजा ओकचा खुलासा

महाराष्ट्रात कुठेही असो, नागपूरला जाणं ठरलेलंच; गिरिजा ओकचा खुलासा

Girija Oak: महाराष्ट्राची लाडकी गिरिजा ओक, पण तिची कमजोरी आहे नागपूरची सांबरवडी!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 13, 2026, 08:04 PM IST
महाराष्ट्रात कुठेही असो, नागपूरला जाणं ठरलेलंच; गिरिजा ओकचा खुलासा

सोशल मीडियावर निळ्या साडीतील एका लूकमुळे रातोरात ‘नॅशनल क्रश’ ठरलेली मराठमोळी अभिनेत्री गिरिजा ओक सध्या एका खास कारणामुळे चर्चेत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या ‘चना पोहा विथ नितीनजी’ या हटके कार्यक्रमात गिरिजा पाहुणी म्हणून सहभागी झाली होती. मात्र हा कार्यक्रम फक्त औपचारिक मुलाखत न राहता, गिरिजा आणि तिच्या लाडक्या नागपूरमधील आठवणींचं भावनिक संमेलन ठरलं.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रमादरम्यान गिरिजाने नागपूरशी असलेलं आपलं अतूट नातं मनमोकळेपणाने उलगडलं. संपूर्ण महाराष्ट्र ज्या गिरिजा ओकवर फिदा आहे, तिचं मन मात्र आजही नागपूरच्या पुडाच्या वडीवर म्हणजेच सांबरवडी, तर्री पोहे आणि गोळाभातावर अडकलेलं असल्याचं तिने कबूल केलं. नितीन गडकरी यांच्याशी गप्पा मारताना ती म्हणाली, 'मी जगात कुठेही असले तरी नागपूरची सांबरवडी, तर्री पोहे पाहिले की माझ्या तोंडाला पाणी सुटतंच.'

डॉ. गिरीश ओक आणि पदमजा पाठक यांची कन्या असलेल्या गिरिजाचा जन्म नागपूरमध्ये झाला. तिची आई पद्मश्री फाटक नागपूरच्या असल्यामुळे तिचं बालपण आजोळी, मामा-मामी आणि भावंडांच्या घोळक्यात गेलं. शिक्षणासाठी उरण, सांगली आणि मुंबई अशा वेगवेगळ्या शहरांत वास्तव्य केलं असलं, तरी सुट्ट्या लागल्या की गिरिजा हमखास नागपूरला यायची.

गिरिजाने सांगितलं की, एकदा उन्हाळ्याच्या सुट्टीत नागपूरला असताना ती खूप आजारी पडली होती. त्यानंतर तिने दिवाळीच्या सुट्टीत नागपूरला येणं अधिक पसंत केलं. 'अभिनय आणि नृत्याच्या व्यापात आता नागपूरला येणं कमी होतं, पण त्या अंगणात खेळलेले दिवस आजही हृदयात जपून ठेवले आहेत,' असं ती भावनिक होत सांगते.

गिरिजा केवळ उत्तम अभिनेत्रीच नाही, तर एक जबाबदार आई आणि सुगरण गृहिणीही आहे. कामाच्या व्यापात असतानाही ती आपल्या मुलाला पुरेसा वेळ देते. अभ्यास असो किंवा डबा, प्रत्येक गोष्टीकडे ती स्वतः लक्ष देते.

तिच्या अभिनय कारकीर्दीची सुरुवातही तितकीच रोचक आहे. आईच्या मैत्रिणीच्या मुलाच्या ऑडिशनला सोबत गेलेली चिमुरडी गिरिजा, तिच्या चुणचुणीत स्वभावामुळे स्वतःच एका जाहिरातीसाठी निवडली गेली आणि तिथूनच तिचा अभिनय प्रवास सुरू झाला.

गिरिजा ओकने आपल्या करिअरबद्दलही प्रेक्षकांशी मनमोकळेपणाने बोलले. तिने सांगितलं की अभिनय आणि नृत्यात व्यस्त राहिल्यामुळे नागपूरला येण्याची संधी कमी झाली, पण तिच्या मनात नागपूरच्या संस्कृती, जेवण आणि माणसांची आपुलकी कायम आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, 'नागपूरच्या मातीशी आणि आठवणींशी असलेलं माझं नातं मी कधीही विसरू शकत नाही. ही माती, ही संस्कृती आणि ही आपुलकी माझ्यासाठी नेहमीच खास राहील.'

‘चना पोहा विथ नितीनजी’ या कार्यक्रमात तिने केवळ आपल्या करिअरबद्दलच नाही, तर नागपूरच्या बदलत्या स्वरूपावरही भाष्य केलं. तिने सांगितलं की शहराच्या बदलत्या स्वरूपामुळे काही गोष्टी वेगळ्या वाटत असल्या तरी, आपले लहानपण आणि पारंपारिक जेवणाची आठवण नेहमी हृदयात राहते.

गिरिजा ओकच्या या खुलास्यांमुळे तिच्या चाहत्यांना तिच्या वैयक्तिक जीवनाची आणि नागपूरशी असलेल्या भावनिक नात्याची माहिती मिळाली आहे. तिच्या शब्दांमधून स्पष्ट होते की, करिअर, घर आणि नागपूर या तिन्ही गोष्टींचा संतुलन राखणं तिच्या जीवनाचा महत्वाचा भाग आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
girijia oaknational crushActress Girija Oak

इतर बातम्या

Makar Sankranti 2026 : 14 की 15 जानेवारी कधी आहे मकर संक्रा...

भविष्य