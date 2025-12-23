English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • गिरीजा ओकला मुलाच्या डब्याचं टेन्शन नाही, महिन्यातून एकदाच देते टिफीन, कारण खास आहे

गिरीजा ओकला मुलाच्या डब्याचं टेन्शन नाही, महिन्यातून एकदाच देते टिफीन, कारण खास आहे

Girija Oak doesnt give Tiffin to her son: गिरीजा ओकने तिच्या मुलाच्या शाळेतील एक मजेदार किस्सा नुकताच शेअर केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 23, 2025, 06:59 PM IST
गिरीजा ओकला मुलाच्या डब्याचं टेन्शन नाही, महिन्यातून एकदाच देते टिफीन, कारण खास आहे

आजकालच्या जीवनशैलीत पालकांना आपल्या मुलांसाठी रोज शाळेतील डबा तयार करणं एक मोठं आव्हान ठरू लागलं आहे. लहान मुलांची खाण्याची आवड बदलत असते आणि त्यांना खूप नखरे असतात. कधी-कधी मुलं शाळेतून डबा तसाच परत आणतात, तर कधी ते एकही बाईट न घेता डबा फेकून देतात. यामुळे पालकांना शाळेतील डब्याचा ताण सतत जाणवतो, पण काही सेलिब्रिटी पालकांच्या बाबतीत ही स्थिती वेगळी असू शकते. एक अशी सेलिब्रिटी आई आहे जिने आपल्या मुलासाठी रोज डबा तयार करायचा टेन्शन घेतले नाही. ती महिन्यातून एकदाच मुलासाठी टिफिन पाठवते, आणि तीही विशेष कारणास्तव.

Add Zee News as a Preferred Source

हा सेलिब्रिटी आई आहे गिरीजा ओक, ज्याला मराठी चित्रपट आणि टेलिव्हिजन क्षेत्रातील प्रमुख अभिनेत्री म्हणून ओळखले जाते. गिरीजा ओकच्या मुलाचं नाव कबीर गोडबोले असून, कबीर सध्या 12 वर्षांचा आहे. विशेष म्हणजे गिरीजा ओकला मुलासाठी रोज डबा द्यावा लागत नाही. ती महिन्यातून एकदाच डबा तयार करून शाळेत पाठवते. आणि हे खास आहे कारण, गिरीजा ओकच्या मुलाच्या शाळेत एक वेगळी सिस्टीम आहे. त्याप्रमाणे, महिन्यातून एकदाच मुलांसाठी डबा पाठवायची पद्धत आहे.

सिस्टम आहे खास!

गिरीजा ओकने एका मुलाखतीत याबद्दल सांगितले की, 'माझ्या मुलाच्या शाळेत अशी एक व्यवस्था आहे की, प्रत्येक कुटुंब महिन्यातून एकदाच डबा पाठवते. फक्त कबीरच नाही, तर शाळेतील 22-23 मुलांसाठी तो डबा असतो. त्यामुळे मला दररोज डबा द्यावा लागत नाही, परंतु महिन्यातून एकदाच डबा द्यायचा असतो. आणि या डब्यात फक्त कबीरसाठी नाही, तर वर्गातील इतर सर्व मुलांसाठी देखील जेवण असतं, तसेच शाळेतील शिक्षक आणि हेल्पर्ससाठी देखील.'

गिरीजा ओकच्या मुलाच्या शाळेतील या सिस्टिममुळे पालकांवर रोजच्या टेन्शनचं ओझं कमी झालं आहे. प्रत्येक कुटुंबाला महिन्यातून एकदा डबा देण्याची संधी असते, जे त्यासाठी एका कुटुंबातील सर्व सदस्यांसाठी डबा तयार करावा लागतो. यामुळे शाळेतील सर्व मुलांना एकाच वेळी वेगवेगळ्या प्रकारचं जेवण मिळतं.

विविध संस्कृतींचं मिश्रण!

गिरीजा ओकने याबद्दल अधिक खुलासा करत सांगितले की, कबीरच्या वर्गात पंजाबी, बंगाली, गुजराती आणि महाराष्ट्रीयन मुलं आहेत. त्यामुळे, प्रत्येक कुटुंबाच्या पद्धतीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारचं जेवण शाळेत येतं. गिरीजा म्हणते, 'आम्हाला आमच्या पद्धतीचं जेवण द्यावं लागतं. त्यामुळे, त्याच्या वर्गात मुलांना वेगवेगळ्या प्रांताची चव चाखता येते. यामुळे त्यांना विविध संस्कृतींची ओळख मिळते. त्यांना विविध प्रकारचे जेवण आवडायला लागते.'

गिरीजा ओकच्या या पद्धतीने मुलं एका वेगळ्या दृष्टीने जास्त चांगली शिकत आहेत. ते एकाच वेळी विविध संस्कृतींना आणि खाद्यपद्धतींना समजून घेत आहेत. शाळेत जेव्हा एका मुलाच्या घरातून वेगळं जेवण येतं, तेव्हा तो मुलगा वर्गात विशेष मानला जातो. गिरीजा ओकच्या मुलाच्या वर्गात असाच एक विशेष दिवस असतो. त्या दिवशी, जेव्हा त्या मुलाच्या घरातून डबा येतो, तो मुलगा खेळताना पहिला असतो, रांगेत तो पहिला उभा असतो, आणि वर्गात वाचन करत असताना तो पहिला वाचतो. यामुळे प्रत्येक मुला-मुलींना आपला 'स्पेशल' दिवस अनुभवायला मिळतो.

संपूर्ण कुटुंबाची सहभागिता

गिरीजा ओकच्या या सिस्टीममुळे पालक, शिक्षक आणि शाळेतील इतर सदस्य एकत्र येऊन एकत्रितपणे मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था करतात. या पद्धतीमुळे पालकांना रोजच्या आहाराच्या बाबतीत असलेल्या तणावात कमी आली आहे. शाळेतील मुलांचा एकत्रितपणे जेवण करण्याचा हा अनुभव त्यांना एकत्रितपणे वेळ घालवण्याची आणि वेगवेगळ्या खाद्य संस्कृतींना जाणून घेण्याची संधी देतो. यामुळे मुलांच्या मानसिकतेतही सकारात्मक बदल घडतो आणि ते विविध संस्कृती, परंपरा आणि आहार पद्धतींबद्दल जास्त जागरूक होतात.

गिरीजा ओकचा सर्जनशील दृष्टिकोन

गिरीजा ओकने आपल्या मुलासाठी ही सिस्टिम लागू केली असली तरी ती तिच्या कामामध्ये देखील सर्जनशीलता दाखवते. शाळेतील मुलांच्या जेवणामध्ये वेगळेपण आणणं, त्यांच्या पद्धतींची आदराची भावना ठेवणं आणि त्यांना विविध चवींचा अनुभव देणं हे तिने आपले कार्य कसे साधले याचं उत्तम उदाहरण आहे. गिरीजा ओकचा दृष्टिकोन केवळ तिच्या मुलासाठीच नाही, तर मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा आहे.

गिरीजा ओकच्या या वेगळ्या आणि विचारशील पद्धतीने मुलांसाठी डबा बनवण्याच्या दृष्टीने एक नवीन उदाहरण निर्माण केलं आहे. शाळेत विविध संस्कृतींचं खाद्यपद्धतीला प्रोत्साहन देऊन तिने मुलांच्या आहाराचा अनुभव अत्यंत समृद्ध आणि विविधतेने भरलेला केला आहे

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
girijia oaknational crushActress Girija Oak

इतर बातम्या

Jay Dudhane Engaged: रोमँटिक प्रपोजल आणि साखरपुडा, मराठी अभ...

मनोरंजन