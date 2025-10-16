English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गिरिजा प्रभू आणि ललित प्रभाकरच्या रोमँटिक डान्सचा व्हिडिओ; 'ओल्या सांजवेळी'गाण्यावर खास अंदाज

Girija Prabhu and Lalit Prabhakar's romantic dance video : 'ओल्या सांजवेळी' गाण्याचं नवं व्हर्जन ‘प्रेमाची गोष्ट २’मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस आले  

Intern | Updated: Oct 16, 2025, 06:20 PM IST
मराठी चित्रपटप्रेमींना लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे ‘प्रेमाची गोष्ट’ या चित्रपटाचा सीक्वल ‘प्रेमाची गोष्ट २’. सतीश राजवाडे दिग्दर्शित या सिनेमाचे निर्माते संजय छाब्रिया आणि सहनिर्माते अमित भानुशाली आहेत. या चित्रपटातील कथा प्रेम आणि नशीबाच्या जादुई प्रवासाभोवती फिरते, ज्यामध्ये प्रेक्षकांना रोमँटिक, भावनिक आणि आनंददायी अनुभव मिळणार आहेत.

मुख्य कलाकार आणि भूमिका

चित्रपटात ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य आणि रिधिमा पंडित मुख्य भूमिकेत आहेत. याशिवाय भाऊ कदम आणि स्वप्नील जोशी देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाच्या सर्व कलाकारांनी त्यांच्या अभिनयाने कथा अधिक जिवंत केली आहे.

ओल्या सांजवेळी गाण्याचे नवीन व्हर्जन

मूळ चित्रपटातील ‘ओल्या सांजवेळी’ गाणं प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवले होते. आता त्याचं नवं व्हर्जन ‘प्रेमाची गोष्ट २’ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहे. या नवीन व्हर्जनमध्ये ललित प्रभाकर आणि गिरिजा प्रभू यांनी रोमँटिक डान्स केला असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये दोघांचा रोमँटिक अंदाज आणि तालावरची केमिस्ट्री प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. गिरिजाने ललितसोबत गाण्याच्या हुकस्टेप्स केल्या आहेत, ज्यामुळे हा डान्स चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला आहे. नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर या व्हिडिओवर उत्साहाने प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

प्रेक्षकांची अपेक्षा

चित्रपटातील गाणी आणि रोमँटिक दृश्यांमुळे प्रेक्षक खूप उत्सुक झाले आहेत. ‘प्रेमाची गोष्ट २’ मधील प्रेमकथा, संघर्ष आणि नशीबाचा प्रवास प्रेक्षकांना २२ ऑक्टोबरपासून सिनेमागृहात अनुभवायला मिळणार आहे. लवकरच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या हृदयात ठसा उमटवेल, अशी अपेक्षा निर्मात्यांनी व्यक्त केली आहे.
FAQ
‘प्रेमाची गोष्ट 2’ हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘प्रेमाची गोष्ट 2’ हा चित्रपट 22 ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

या चित्रपटात कोणकोणते कलाकार आहेत?
या चित्रपटात ललित प्रभाकर, ऋचा वैद्य, रिधिमा पंडित, भाऊ कदम आणि स्वप्नील जोशी हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

ओल्या सांजवेळी’ गाण्याचं खास वैशिष्ट्य काय आहे?
'प्रेमाची गोष्ट’मधील लोकप्रिय ‘ओल्या सांजवेळी’ गाण्याचं नवं व्हर्जन ‘प्रेमाची गोष्ट २’मध्ये सादर करण्यात आलं असून, त्यावर ललित प्रभाकर आणि गिरिजा प्रभू यांनी रोमँटिक डान्स केला आहे.

