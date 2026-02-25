English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
नॅशनल क्रश Girija Oak च्या फोटोंवरील कमेंट्स पाहून पहिल्यांदाच व्यक्त झाले गिरीश ओक!

Girish Oak On comments of Girija Oak : गिरीजा ओकच्या फोटोवर येणाऱ्या प्रतिक्रियांवर वडील Girish Oak यांनी नाराजी आणि खंत व्यक्त केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 25, 2026, 04:16 PM IST
अभिनेत्री गिरीजा ओकने नुकताच एका व्हिडिओमुळे बॉलिवूडमध्ये आणि चाहत्यांमध्ये नॅशनल क्रशची स्थिती प्राप्त केली आहे. तिच्या निळ्या रंगाच्या साडीतले फोटो पाहून अनेकजण मंत्रमुग्ध झाले होते. चाहत्यांची उत्सुकता केवळ तिच्या सौंदर्यापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी जाणून घेण्याची त्यांना आवड निर्माण झाली. यामुळे सोशल मीडियावर ती प्रचंड फॉलो केली जाऊ लागली आणि तिच्या प्रत्येक पोस्टवर चाहत्यांचे लक्ष केंद्रीत झाले.

सध्याच्या काळात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याचे फायदे जितके आहेत, तोटेही तितकेच आहेत. काही लोक सोशल मीडियाचा गैरवापर करून इतरांचे मानसिक आणि सामाजिक नुकसान करतात. अशा परिस्थितीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करत, अभिनेत्री गिरीजा ओकच्या वडील गिरीश ओक यांनी खंत आणि नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी मुलगी गिरीजाबद्दलची प्रेमळ भावना आणि तिच्या कामाबद्दल असलेला आदर स्पष्ट केला.

लोकसत्ता ऑनलाइनला दिलेल्या मुलाखतीत गिरीश ओक यांनी सांगितले, 'मला गिरीजाचे खूप कौतुक आहे. ती जे काही करते, त्याबद्दल मला नेहमीच आनंद आणि अभिमान वाटतो. पण तिच्या फोटोखाली येणारे काही कमेंट्स खूप वाईट असतात. लोक स्वतःची ओळख लपवून, बिनकामाचे आणि रिकामटेकडे कमेंट्स करतात. या लोकांची बौद्धिक क्षमता कितपत आहे, हे समजत नाही. पडद्या आडून अशा प्रकारे कमेंट करणे चुकीचे आहे. ही एक प्रकारची किळसवाणी वृत्ती आहे.'

त्यांनी पुढे सांगितले, 'माझ्यासारख्या व्यक्तीला यामुळे फार त्रास होत नाही, पण काहींना मानसिक त्रास होऊ शकतो. सोशल मीडियावर चुकीचे कमेंट करणाऱ्यांना कामधंदे नसल्यामुळे निर्बंधही नसतात. त्यामुळे त्यांना काय लिहितोय किंवा काय बोलतोय याची जाणीव नसते. मध्यंतरी लोक सचिन पिळगावकर यांनाही ट्रोल करतात. तो बालपणापासून इंडस्ट्रीत काम करणारा माणूस आहे, त्याच्याबद्दल लोकांची कमेंट योग्य आहे का? सोशल मीडियावर चांगल्या गोष्टीही घडतात आणि त्याचे मी कौतुक करतो. पण ट्रोलिंग ही गोष्ट मला अजिबात पटणार नाही.'

गिरीजा ओक ही Girish Oak यांच्या पहिल्या पत्नीपासून झालेली मुलगी आहे. वडील आणि आई वेगळे झाल्यानंतर तिचे पालनपोषण पूर्णपणे आईने केले. गिरीजा हिने आपल्या मेहनतीने, प्रतिभेने आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाने स्वतःसाठी एक स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. गिरीश ओक यांनी असेही सांगितले की, 'सोशल मीडियावर लोकांच्या वर्तनामुळे इतरांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. पालक म्हणून मला खूप काळजी वाटते की मुलीवर चुकीच्या कमेंट्समुळे मानसिक तणाव होऊ नये. प्रत्येकाने सोशल मीडियाचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे.'

या सर्व प्रकरणातून बॉलिवूड आणि सोशल मीडियावर कलाकारांच्या सुरक्षिततेबाबत, मानसिक आरोग्य आणि आदर याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. गिरीजा ओकच्या वडीलांनी समाजाला आणि चाहत्यांना असा संदेश दिला की, कलाकारांवर किंवा इतर कोणावरही असभ्य किंवा असामाजिक टिप्पण्या टाकणे योग्य नाही.

