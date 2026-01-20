ए. आर. रेहमानला ‘छावा’ सिनेमा पाडणारा म्हणणाऱ्या ट्रोलर्सवर मुलींनी घातला थेट फटकार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मनोरंजन
  • मनोरंजन
 A. R. Rehman daughters support him in the controversy : ए. आर. रेहमान यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बदल आणि अलिकडे काम मिळत नसल्याबाबत बोलताना सांप्रदायिकतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी विकी कौशलचा ‘छावा’ चित्रपट फूट पाडणारा असल्याचंही सांगितलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 20, 2026, 08:01 AM IST
ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रेहमान यांचे काही वक्तव्य सध्या देशभर चर्चेचा विषय बनले आहे. नुकत्याच एका मुलाखतीत रेहमान यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या बदलांचा उल्लेख केला आणि म्हटलं की, सांप्रदायिकता वाढल्यामुळे इंडस्ट्रीला मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर त्यांनी विकी कौशलचा ‘छावा’ हा चित्रपट फूट पाडणारा असल्याचंही मत व्यक्त केलं.

वक्तव्यांनंतर सोशल मीडियावर ट्रोलिंग

रेहमानच्या या वक्तव्यांनंतर सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोलिंग सुरू झाले. चाहत्यांनी त्यांच्या मतांवर विरोध नोंदवला, तर काहींनी त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवांना आणि श्रद्धेला अपमानकारक स्वरूप दिलं. या टीकेमुळे संगीतकारांना नंतर स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडलं गेलं, तरी ट्रोलिंगचे धबधबे थांबले नाहीत.

मुलींनी केला पिता समर्थक अंदाज

या ट्रोलिंगला वैतागून रेहमानच्या दोन्ही मुली – खतिजा आणि रहिमा – त्यांच्या समर्थनार्थ समोर आल्या आहेत. त्यांनी इंस्टाग्राम स्टोरीवर मल्याळम संगीतकार कैलास मेनन यांनी आपल्या वडिलांसाठी लिहिलेली पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये सांगितले आहे की, रेहमान यांनी केवळ आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत आणि तो त्यांचा नैसर्गिक अधिकार आहे.

कैलास मेनन यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे 'ए. आर. रेहमान यांनी आपल्या मनातील विचार मांडल्याबद्दल दोष देणारे लोक विसरतात की, त्यांनी फक्त आपली भावना व्यक्त केली आहे. तुम्ही असहमत असाल, तरी त्यांना अनुभव व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. परंतु त्यानंतर जे घडलं ते मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन चारित्र्यहननापर्यंत गेलं. जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित कलाकाराचा अपमान करणे, श्रद्धेवर प्रश्न उपस्थित करणे, त्यांच्या कामाची थट्टा करणे आणि वैयक्तिक अनुभवांना ‘व्हिक्टिम कार्ड’ म्हणणे हे टीकेच्या सीमा ओलांडतं.'

पोस्टमध्ये पुढे सांगितलं आहे 'हा काही सामान्य आवाज नाही. ए. आर. रेहमान यांनी भारतीय संगीताला जागतिक स्तरावर पोहोचवलं आणि देशाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यांचे दशकभराचे योगदान एका वैयक्तिक मतामुळे संपत नाही. चित्रपटाबद्दल मतभेद असू शकतात, असहमत असू शकतात, पण सार्वजनिकरित्या अपमान करणं किंवा प्रामाणिकपणावर शंका घेणं चुकीचं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जितकं रेहमान यांना आहे, तितकंच ते त्यांच्या टीकाकारांनाही आहे.'

चाहत्यांची प्रतिक्रिया आणि सोशल मीडिया प्रभाव

खतिजा आणि रहिमाने ही पोस्ट आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केली असून, त्यांनी टाळ्यांचा इमोजी देखील जोडला आहे, ज्यातून आपल्या वडिलांच्या समर्थक असल्याचा संदेश दिला आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनीही संगीतकाराच्या हक्काचे समर्थन करत, ट्रोलिंगवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

पार्श्वभूमी आणि महत्व

ए. आर. रेहमान हे केवळ भारतीय संगीताचे प्रतीक नाहीत, तर त्यांच्या संगीताने पिढ्या घडवल्या आहेत आणि देशाची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक अनुभवांवर चर्चा होऊ शकते, परंतु सार्वजनिक अपमान, द्वेषपूर्ण टीका किंवा वैयक्तिक जीवनावर प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं ठरते. सध्या ही घटना फक्त एक व्यक्तीच्या वक्तव्यावरील चर्चा नसून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सोशल मीडिया ट्रोलिंग आणि चाहत्यांच्या संरक्षणाबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

