'मागच्या दाराने जा' जया बच्चन यांना थेट सल्ला, वादाची शक्यता!

बॉलिवूडची दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन, त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा आणि वादग्रस्त टिप्पण्यांसाठी कायम चर्चेत असतात. सध्या, पापाराझींविषयी केलेल्या त्यांच्या ताज्या विधानावर पुनः एकदा वाद सुरू झाला आहे. जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील तणाव काही नवीन नाही. ती नेहमीच पापाराझींच्या आक्रमक पद्धतीबद्दल नाराज असतात, आणि त्यांच्या कॅमेऱ्यांमध्ये अडथळा होण्यापासून ते त्यांच्याशी वाद घालण्यापर्यंत अनेक वेळा सार्वजनिक ठिकाणी त्यांचे मत व्यक्त करताना दिसल्या आहेत.
सर्वसामान्य पापाराझींच्या फोटो काढण्याच्या पद्धतीला जया बच्चन नेहमीच विरोध करत असतात, आणि त्यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे आणखी एक वाद उफाळून आला आहे. मोजो स्टोरी या पोर्टलवर पत्रकार बरखा दत्त यांच्याशी संवाद साधताना जया बच्चन यांनी पापाराझींविषयी सखोल चर्चा केली. त्यावेळी त्यांनी पापाराझींना टोला लगावला आणि त्यांचा तिरस्कार केला. जया बच्चन म्हणाल्या, 'हे लोक घाणेरड्या पॅन्ट घालून, हातात मोबाईल घेऊन फिरत आहेत. त्यांना वाटतं की, फक्त त्यांच्याकडे मोबाईल आहे म्हणून ते तुमचे फोटो काढू शकतात आणि त्यांना जे काही वाटेल ते बोलू शकतात.'
या विधानामुळे जया बच्चन यांची अनेक ठिकाणी निंदा झाली, कारण त्यांच्या शब्दांत एक प्रकारचा असंस्कृतपणा आणि पापाराझींच्या कामाच्या किमतीचा अपमान केला गेला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे बॉलिवूडमध्ये एका नवा वादाची सुरुवात झाली असून, अनेक लोकांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
जया बच्चन यांच्या या वक्तव्यानंतर अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी पापाराझींचे समर्थन केले आहे. यामध्ये प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यांचे नावही समाविष्ट आहे. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी जया बच्चन यांच्या या विधानावर विरोध दर्शवला आणि पापाराझींच्या कामाचे महत्त्व स्वीकारले. त्यांनी सांगितले की, ' पापाराझी हे त्यांच्या कामासाठी समर्पित असतात आणि त्यांच्या फोटोंद्वारे अनेक कलाकारांचे करिअर उजळले आहेत. अशा टिप्पण्यांमुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो.' शत्रुघ्न सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, 'जया बच्चन यांचे वक्तव्य योग्य नव्हते आणि त्यापेक्षा अधिक सुसंस्कृत पद्धतीने आपले मत व्यक्त करणे गरजेचे आहे.'
पापाराझींसोबत काम करणारे प्रसिद्ध फोटोग्राफर वरिंदर चावला यांनी जया बच्चन यांच्या वक्तव्यावर आपली तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. चावला यांनी सिद्धार्थ कन्नन यांच्याशी संवाद साधताना म्हटले, 'माझ्या कर्मचाऱ्यांबद्दल जया बच्चन यांचे वक्तव्य अत्यंत दुखःद आणि अपमानजनक होते. पापाराझींच्या कामाची एक अशी महत्त्वाची भूमिका आहे, जी जया जी यांना समजून घ्यावी लागेल.' वरिंदर चावला यांनी सांगितले की, 'आपले मत मांडण्याचे अनेक मार्ग असतात, पण ज्या पद्धतीने जया बच्चन यांनी आपले विचार व्यक्त केले, ती नक्कीच चुकीची होती.'
वरिंदर चावला यांनी पुढे असंही सांगितलं की, 'पापाराझी जया बच्चन यांना 'जया जी' म्हणून आदराने हाक मारतात, त्यांच्या कामाचे सन्मान करतात, आणि त्यांचा खूप आदरही करतात. जर जया बच्चन यांना फोटो काढले जाण्याची समस्या असेल, तर त्यांनी त्याबद्दल जास्त स्पष्टपणे बोलायला हवे.' चावला यांनी पापाराझींच्या कामाचा सन्मान करण्याचे महत्त्व सांगितले, आणि पापाराझींच्या कर्मचाऱ्यांवरील अशा टिप्पण्यांपासून त्यांना अपमान होईल, असंही म्हटलं.
आजकाल पापाराझी आणि कलाकार यांच्यातील संबंधांचे स्वरूप थोडे वेगळे आहे. बहुतेक कलाकार पापाराझींच्या कामाची कदर करतात, परंतु त्यांच्या मुलांचे किंवा खासगी क्षणांचे फोटो घेण्याबद्दल ते त्यांना आस्थेने सांगतात. उदाहरणार्थ, अभिनेता विराट कोहली आणि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट यांसारख्या दिग्गज कलाकारांनी पापाराझींना चहा घेण्यास आमंत्रित केले आहे आणि त्यांच्याशी चांगल्या पद्धतीने संवाद साधला आहे. हे कलाकार सांगतात, 'आम्हाला तुमचं काम समजते, पण कृपया आमच्या मुलांचे फोटो घेऊ नका.'
पापाराझींसोबत सुसंवाद ठेवण्याचे उदाहरण म्हणून, रणवीर सिंग आणि दीपिका पादुकोण यांनीही एकदा पापाराझींना नम्रपणे आपल्या मुलांचे फोटो घेण्यापासून थांबवले आणि त्यांना धन्यवाद दिले.
जया बच्चन यांना जर पापाराझींच्या कामात अडचणी असतील, तर त्यांनी अधिक स्पष्टपणे आणि सौम्य पद्धतीने त्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली पाहिजे, असं वरिंदर चावला यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले, 'जया बच्चन यांना जर पापाराझींचा फोटो काढण्याचा अनुभव आवडत नसेल, तर त्यांच्याकडे एक सोपा मार्ग आहे – ते मागच्या गेटने कार्यक्रमात जाऊ शकतात. ते गोंधळ घालण्याऐवजी, अशी शांतता ठेवू शकतात.'
जया बच्चन आणि पापाराझी यांच्यातील वाद आता एक मोठा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. जया बच्चन यांनी या प्रकरणात एक वादग्रस्त टिप्पणी केली, ज्यावर बॉलिवूडमध्ये विरोध आणि समर्थन दोन्ही प्रकारची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात कसे संबंध राहतील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, परंतु पापाराझींच्या कामाची कदर आणि सुसंवाद कायम ठेवण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.